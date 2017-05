Dana Gîrbovan, președinta UNJR: ”Ce a cautat un cadru SRI în arhiva SIPA în 2013?”

Ministerul Justiției, Tudorel Toader a publicat dimineață lista celor care au vizitat arhiva SIPA. Șefa UNJR, judecătorul Dana Gîrbovan a reacționat în urma dezvăluirilor de azi cu privire la arhiva SIPA.

Redăm integral textul postat pe Facebook de către Dana Gîrbovan:

”Ce a cautat un cadru SRI in arhiva SIPA in 2013?

Ii felicit pe toti jurnalistii care au insistat pentru a se face lumina in legatura cu arhiva SIPA si pe ministrul justitiei Tudorel Toader pentru ca a facut acest prim pas, de a publica numele celor care au intrat in arhiva SIPA.

Contrar celor spuse de unele persoane din presa, lamurirea tuturor aspectelor privind arhiva SIPA este imperativa pentru a clarifica aceasta pata neagra din justitia post-comunista romaneasca.

Analizand documentul publicat de Evenimentul Zilei si materialul publicat de Ministerul Justitiei, constat cu surprindere ca atat magistratii, cat si opinia publica, au fost tinuti in eroare ani de zile in legatura cu aceasta arhiva.

Sunt o serie de intrebari pe care le am in urma parcurgerii acestor materiale, dar le vom lua pe rand, astfel:

Conform materialului publicat de Ministerul Justitiei, printre cei care au intrat in arhiva SIPA in 13.12.2013 a fost si domnul Andronache Florian-Teodor. Conform datelor publice, dansul a fost ofiter SRI detasat in cadrul Ministerul Justitiei.

1. Ce a cautat domnia sa in arhiva SIPA?

2. In baza carui ordin al ministrului s-a format comisia care a intrat in arhiva SIPA in 2013?

3. Exista un raport si/sau proces verbal intocmit de aceasta comisie?

Reinnoiesc invitatia adresata tuturor jurnalistilor care vor o justitie cu adevarat libera si independenta sa mearga pe fiecare fir privind aceasta arhiva, sa caute declaratiile din trecut ale tuturor persoanelor publice si sa le ceara explicatii, pentru a se face lumina si a se clarifica toate aspectele legate de aceasta arhiva”.

