Daniel Don dă Agenţia Judeţeană de Ocuparea a Forţelor de Muncă Cluj în judecată

Fostul director al AJOFM Cluj s-a decis să se îndrepte împotriva instituţiei, în vederea demonstrării nevinovăţiei în dosarul penal unde el este inculpatul principal. Dat fiind faptul că în rechizitoriul întocmit de DNA Cluj, Don este acuzat că ar fi angajat preferenţial anumite persoane pe proiecte europene, acesta doreşte într-un alt proces să demonstreze că era imposibil să comită infracţiuni de acest gen, deoarece funcţia de director a instituţiei nu îi permitea acest lucru.

În toamna acestui an, rechizitoriul DNA Cluj în care Daniel Don împreună cu Marian Moteoc, Vasile-Dumitru Apătean, Andrei Enyedi şi Cristina Uifălean sunt acuzaţi de luare de mită, a trecut de camera preliminară începând astfel procesul la Tribunalul Cluj.

La primul termen, cel din 21 octombrie, Daniel Don i-a cerut judecătorului o amânare pentru ca acesta să îşi angajeze un avocat pentru a-l apăra pe durata procesului. Astfel că, fostul director AJOFM a ales-o pe celebra avocată Stanca Ioana Gidro, femeia care a reprezentat-o pe fosta soţie a milionarului Bela Urasi în procesul de divorţ prin care a obţinut un procent considerabil din averea acestuia. Stanca Gidro îl va reprezenta pe acesta doar în dosarul civil împotriva AJOFM Cluj. Pentru dosarul penal, Don l-a ales pe avocatul specialist, Călin Budişan.

Don a dat în judecată AJOFM-ul

Fostul director a contractat-o pe Ioana Gidro şi a formulat cu ajutorul acesteia o cerere de chemare în judecată, pe ramura civilă, la Judecătoria Cluj-Napoca, împotriva instituţiei AJOFM Cluj.

Miza acestui dosar este obţinerea unei sentinţe care să ateste că în atribuţiile funcţiei de director al AJOFM Cluj nu intra şi angajarea personalului pe proiectele europene. În altă ordine de idei, ce doreşte Don să demonstreze prin această acţiune este că în ceea ce privesc acuzaţiile DNA Cluj, cum că el ar fi controlat proiectele UE derulate de AJOFM sunt false.

Nu doar că Don nu avea atribuţii pe acele proiecte, dar în real, rolul său era consultativ şi, conform spuselor acestuia, voluntar a întocmit propuneri de proiecte pe care AJOFM Cluj să le obţină pentru cei defavorizaţi.

Declaraţia lui Uifălean: „Nu mi-a fost pretinsă nici o sumă de bani”

Un alt inculpat din dosarul DNA împotriva lui Don, Cristina Uifălean declarase în faza de urmărire penală, mai exact în martie 2016, că nu i s-a pretins nici o sumă de bani din cele menţionate de procurori.

Gazeta de Cluj a intrat în posesia declaraţiei acesteia şi vă prezintă câteva aspecte importante, enunţate de Uifălean. De asemenea facem precizarea că aceasta s-a declarat, în faţa procurorilor, nevinovată de acuzaţiile aduse.

„În 2009, la nivelul AJOFM Cluj s-au scris două proiecte de către Don Daniel, respectiv Funcţionarul Electronic şi Call Center(…)Contractele de finanţare se aprobă după parcurgerea mai multor etape de evaluare conform acestor ghiduri. În prima etapă se depun documente, respectiv se scrie proiectul cu activităţile şi categoriile de experţi implicaţi fără a fi nominalizaţi, în această etapă fiind necesară doar descrierea vechimii şi activităţile care vor fi desfăşurate în proiect conform cererii de finanţare. Aceste proiecte se depun on-line într-o platformă specializată deschisă într-un anumit interval de timp, în această etapă nefiind necesară depunerea faptică a unor documente, respectiv se scrie proiectul cu activităţile şi categoriile de experţi implicaţi fără a fi nominalizaţi, în această etapă fiind necesară doar descrierea vechimii şi activităţile care vor fi desfăşurate în proiect conform cererii de ”

În timpul audierilor, Cristinei Uifălean a fost întrebată daca i s-au pretins sume de bani pentru a fi desemnată ca expert în parteneriatele AJOFM pe proiectele europene şi i s-a cerut să explice cum s-a ajun ca acele parteneriat să fie încheiate cu diferite instituţii precum Academia Română Filiala Cluj sau Inceptus.

„Nu mi-a fost pretinsă nici o sumă de bani. Poziţia mea în parteneriate a fost de expert măsuri active pe termen scurt. Aceste parteneriate s-au realizat pentru a asigura sustenabilitatea pentru proiectul Call Center şi am activat câte şase luni pe un parteneriat. Nu aveam poziţii de coordonator care să se ocupe doar de cereri de rambursare. Cererile acestea pentru cele cinci parteneriate, referitor la partea de colectare a documentelor pentru depunerea unei cereri de rambursare precum şi partea tehnică a acestor proiecte, se depunea la beneficia şi m-am ocupat de toate aceste proceduri împreună cu Diana Achim, care mi-a pus la dispoziţie toate documentele financiar contabile aferente acestor parteneriate. Eu am depus mai departe acest documente la beneficiar în vederea auditării. Ulterior am mai fost ajutată de Gabriel Ionuţ Istrate şi Mărginean Cătălin. Menţionez că experţii erau cei cu care lucrasem în proiectul Call Center, Funcţionarul Electronic şi Mechel ” a răspuns Uifălean.

Infracţiuni imputate lui DON

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, ”in perioadă 2010 – noiembrie 2015, în activitatea de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene, în care Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Cluj a avut calitatea de beneficiar sau partener au fost cooptate de către inculpatul Don Daniel persoane provenind din rândul angajaţilor AJOFM, subordonaţi ai acestuia ori din rândul foştilor angajaţi suspendaţi din funcţie, aceştia fiind desemnaţi în calitate de experţi ai proiectelor.

Remunerațiile experţilor care compuneau echipă de management şi respectiv echipă de implementare constituiau cheltuieli ale proiectelor, cuprinse că atare în bugete drept cheltuieli cu resursa umană şi erau suportate din fondurile provenind din bugetul Uniunii Europene.

Întrucât, potrivit prevederilor legale, directorul Don Daniel nu putea fi remunerat în cadrul proiectelor, din probele administrate în cauza a rezultat faptul că acesta a pretins o parte din veniturile încasate de subordonaţii săi.

În acest context, în perioadă respectivă, inculpatul Don Daniel, în calitate de funcţionar public cu funcţie de conducere, director executiv al AJOFM Cluj, reprezentant legal al instituţiei şi manager al proiectelor finanţate din fonduri provenind din bugetul Uniunii Europene în care instituţia a avut calitatea de beneficiar sau partener, a pretins şi a primit, în mod repetat, de la inculpaţii Uifălean Cristina Diana, Enyedi Andrei, Apatean Vasile Dumitru şi alte persoane, sume de bani totalizând 3.486.829 lei, bani care provin din bugetele unor proiecte finanţate din fonduri europene, prin programele POSDRU şi FEAG.

Însă, după cum însuşi Uifălean Cristian a declarat în faţa procurorilor, în faza de urmărire penală, premisele celor de la DNA Cluj, nu sunt conforme cu realitatea.

Începând din anul 2012, inculpatul Don Daniel a fost sprijinit în obţinerea foloaselor băneşti de către inculpatul Moteoc Marcu Marian, şoferul sau, care a colectat lunar banii pretinşi. Sumele de bani respective au fost remise de regulă, în sediul instituţiei, de cele mai multe ori în plicuri.

După colectare, banii au fost înmânaţi inculpatului Don Daniel sau, la indicaţiile sale exprese, au fost depuşi fie în autoturismul de serviciu folosit de către acesta din urmă fie într-un cont bancar deţinut de directorul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Cluj”.