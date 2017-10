Deschiderea anului educaţional 2017 – 2018 la Şcoala de Arte Cluj cu un spectacol, vernisaj şi lansarea revistei „Making Of”

Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Cluj şi-a deschis porţile, luni, 2 octombrie, cu ocazia debutului anului educaţional 2017 – 2018 printr-un spectacol de muzică uşoară şi populară, dansuri populare, lansarea revistei „Making Of” şi vernisajul unei expoziţii de pictură.

În deschiderea evenimentului, actorul Petre Băcioiu le-a poftit pe scenă pe micuţele interprete de muzică populară, Giulia Goia şi Roxana Maria Pop, selecţionate dintr-un grup de 17 – 18 copii care au fost instruiţi în cadrul Cursului de Vară din luna iulie 2017 de către expert Ana Strîmturean.

A urmat spectacolul de muzică uşoară pregătit în Tabăra Muzicală de la Săcuieu, în perioada 11-15 septembrie 2017, susţinut de cursanţii Isabelle Bardan şi Marta Szekely, cu “Just Give Me a Reason” – Pink, Lavinia Adam cu piesa Mariei Tănase “Până când nu te iubeam”, Marta Szekely cu “Crazy” – Aerosmith, Lavinia Adam şi Mădălina Rusu cu “You Shook Me All Night Long” – AC/DC. Orchestraţia muzicală a fost asigurată, ca întotdeauna, cu talent şi competenţă de formaţia “Recovered”, condusă de Rareş Suciu. Iar cele două coordonatoare de curs, Cristina Nagy – cu “Piece by Piece”, de Katie Melua şi Petrovici Tunde – cu “Caruso”, de Lucio Dalla, acompaniată de prof. Mihai Ghircoiaş, au încununat un reuşit program care a încântat spectatorii prezenţi în Sala “Şantier”, arhiplină.

În pauza dinainte de spectacolul folcloric a avut loc lansarea noului număr al revistei ilustrate „Making Of”, o publicaţie de o consistenţă apreciabilă, care cuprinde prezentarea activităţilor cultural-educaţionale din anul educaţional 2016 – 2017, după care folclorul a fost în elementul său, cu spectacolul pregătit în Tabăra de vară de la Săcuieu din acest an.

Au spart gheaţa doi dintre cursanţii clasei de instrumente de suflat a expertului Petrică Pleşca: Cristian Florin Pui – saxofon şi Ovidiu Goia – taragot, după care a oferit momente de reală desfătare un grup folcloric alcătuit din Ramona Vancea, Marius Bogdan, Ilaria Duprii, Cătălin Lazăr, Vasile Milchiş, Cristina Hângan, Raluca Codori, Darius Şumlea, Denisa Fűstȍs, Sebastian Roman, Denisa Perde, Cristina Peter, Arlesiana Agrijan.

Şi, la rândul lor – pentru a demonstra că ucenicii se află pe mâini bune – dascălii acestora au oferit un recital de zile mari prin: Ioan Dordoi, Denisa Bonţe, Felix Gălan şi Claudiu Ciotleuş, acompaniaţi – ca de altfel întregul spectacol folcloric – de taraful “Vatră de Dor” al Şcolii de Arte Cluj, dirijat de Iancu Pop.

Intervenţii apreciate a avut de asemenea, la vioară, Emil Mihaiu vioară corepetitorul secţiilor externe Gherla şi Dej. Nici Ansamblul Folcloric “Vatră de Dor”, coordonat de instructorul Viorel Dragomir nu a fost mai prejos, acesta smulgând ropote de aplauze cu o suită de jocuri din dealurile Clujului, interpretate cu reală virtuozitate de către componenţii săi.

Pe parcursul serii, spectacolul – care s-a întins şi-n noapte – a mai cuprins de asemenea micorecitaluri susţinute de Olga Bordas, Elisei Mureşan – pian, Cristian Zaharia – chitară, totodată cursanţilor aflaţi în sală fiindu-le prezentaţi, pe rând, profesorii – mai noi sau mai vechi – ai instituţiei.

Un alt moment important al evenimentului a fost prezentarea lucrărilor expoziţiei Taberei de pictură „Apa á la Cluj” – ediţia a VII-a, 3-7 iulie 2017 făcută de expert Felicia Răcean, coordonatorul secţiilor externe de pictură Turda şi Câmpia Turzii.

Prezent, ca întotdeauna, la evenimentele importante ale instituţiei, dl. Vákár István, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj a fost cel care a ţinut să înmâneze diplomele de absolvire unor absolvenţi din anul trecut educaţional. Apoi a declarat, încântat: “Este întotdeauna frumos să vii la Şcoala de Arte – dar s-o faci după deschiderea anului universitar la “Babeş-Bolyai” şi la alte două facultăţi, în prezenţa primilor miniştri, unul al României şi altul al Ungariei, după care să vii şi la Şcoala de Arte e un sentiment onorant, care te obligă. Îi felicit de asemenea pe părinţii care şi-au trimis copiii la această “Fabrică de Cultură” şi pe educatori – eu le zic îngeri pentru că aduc un “plus” copiilor pe care la început când încep cursurile îi vezi cum dibuie, se împleticesc, ajungând la absolvire să se mişte cu dezinvoltură în domeniu, precum nişte adevărate star-uri”.

“Sunt chiar încântat pentru că dl. Vákár István şi-a făcut timp ca după o zi plină – inaugurări universitare, vizite ministeriale, întâlniri pe probleme de mediu – să vină la noi să ne vadă. Pe de altă parte vreau să vă mărturisesc faptul că în acest an, după zece ani de trudă, o să inaugurăm, pe 17 noiembrie, clădirea şcolii noastre, recondiţionată şi înnoită. Consiliul Judeţean şi dl. Vákár István au sprijinit mult instituţia noastră ca să ajungă în starea sa de acum, o instituţie reprezentativă pentru judeţ şi pentru România”, a declarat, la rândul său, dl. Vasile Corpodean, managerul Şcolii de Arte Cluj.