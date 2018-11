Dezvăluirile omului-cheie din dosarele lui Klaus Iohannis

Noi documente explozive din dosarele lui Klaus Iohannis au fost prezentate la Antena 3.

Oana Stancu Zamfir și Adrian Ursu au arătat la ”Exces de Putere” cum a mințit președintele, atunci când a spus că dosarele sale au fost clasate pentru că faptele nu au existat.

Într-un dosar procurorul a considerat că sunt patru încadrări penale grave și a ajuns la concluzia că este un modus operandi, iar în cel puțin un altul a fost salvat de prescripție.

În jurul primarului Klaus Iohannis apar constant mai multe nume. Printre acestea, Radu Bușcă – notar, respectiv Dorin Suciu – avocat.

Nora Staicu, cea care l-a denunțat pe Klaus Iohannis, a vorbit la Antena 3 despre cum s-au petrecut lucrurile, oferind în premieră detalii despre firul evenimentelor.

Obișnuit să studieze atent și cu scrupulozitate documentele, primarul Klaus Iohannis a dat dovadă de o celeritate greu de imaginat.

”Justiția din România știm cu toții că are două măsuri. A fost un drum anevoios, greu, să sperăm că ies la mal, din cauza pierderilor pe care le-am avut, cu spațiile comerciale. Înainte de Legea 10, spațiile comerciale se obțineau prin instanță. Țineam foarte aproape de Primărie în acea perioadă, eram foarte mult timp acolo. Eram într-un proces de cumpărare al acestui spațiu comercial. Am sunat la Urbana să văd în ce stadiu este evaluarea. Am aflat nu doar că spațiul este revendicat ci și revândut” a povestit Nora Staicu.

Practic, între sfârșitul lui noiembrie, când se face cererea de restituire, respectiv 7 ianuarie, spațiul respectiv a fost revendicat, retrocedat și vândut.

”Pe 27 decembrie se întocmesc procura de mandatare a unui cetățean german către unul român, să îl reprezinte, în limba germană. Tot în data de 27 decembrie, contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul intră în România pe 28 decembrie” a continuat Nora Staicu.

”Aici vedem aceiași oameni. Doamna Gertrud Forek revendică, vedem avocatul Dorin Suciu și același domn din dosarul de săptămâna trecută, domnul Johannes Braune” a explicat Oana Zamfir.

”Cum s-a făcut acel contract fără prezența vânzătorului?” întreabă Adrian Ursu.

