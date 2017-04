Din categoria ”GRUPUL de la CLUJ vs Kovesi”: Ioan Rus dezminte public anumite informatii

Fostul ministru de Interne, Ioan Rus iese la rampă. Acesta a spus tot ce ştie despre şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Rus a dezminţit că ar fi fost acasă la Gabriel Oprea în seara alegerilor prezidenţiale din 2009. Rus a amintit însă de o întâlnire cu şefa DNA de la Bruxelles, la care au participat mai mulţi miniştri.

„Nu am fost acasă la Gabriel Oprea în seara alegerilor prezidenţiale. Doamna Kovesi nu a fost la mine acasă şi nici eu la dânsa. Nici dânsa nu a fost invitată sau neinvitată şi nici eu la dânsa, invitat sau neinvitat. La Bruxelles am fost la o cafea, dar nu singuri. Mai mulţi miniştri au fost la masă. Am fost patru ani ministru de Interne, am lucrat bine împreună şi atât. Foarte bine că m-am întâlnit. Nu am discutat nimic. Eu şi colegii mei de la Cluj nu am avut nicio apropiere de acel grup de oameni. În 2013 eram profesor universitar la Cluj când m-am întâlnit cu dânsa. Nu ştiam că va urma să fiu ministru.”, a spus Rus.

Citește și

Fostul ministru crede că o comisie parlamentară poate scoate la iveală dacă au fost fraude sau nu la alegerile prezidenţiale din 2009. „Eu cred că dacă o comisie parlamentară îşi face treaba va putea să afle adevărul dacă a fost ceva sau nu. Eu nu dau niciun verdict. Ce a fost de notorietate atunci a fost viteza cu care s-a votat la o ambasadă. Atât. Mi-e greu să cred însă că s-a furat la un asemenea nivel”, a încheiat Rus.