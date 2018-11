DNA și SRI au lucrat cu serviciul secret maghiar pentru a executa un președinte de consiliu județean din România

Cei de la Lumea Justiției scriu că Alexandra Kiss, fost șef al Consiliului Județean Bihor și fost președinte al UDMR Bihor a fost ținta unui plan între DNA, SRI și serviciul secret maghiar. Scopul – înfundarea lui Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA pentru pretinse fapte de corupție.

Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate o inregistrare audio exploziva care demasca planul pus la cale cu DNA, SRI si serviciul secret maghiar pentru infundarea lui Alexadru Kiss. Inregistrarea contine declaratia data in fata instantei de unul dintre inculpatii din dosarul lui Kiss, care arata ca a facut un denunt impotriva presedintelui CJ Bihor la presiunile facute asupra sa de DNA, SRI si serviciul secret maghiar. Acelasi inculpat a solicitat sa fie testat cu aparatul poligraf pentru a lamuri o serie de aspecte precum acela ca inainte sa fie audiat la DNA a fost contactat de ofiteri ai serviciului maghiar de informatii, ocazie cu care i-au fost relatate aspecte din dosarul in care urma sa fie audiat. Totodata, aceiasi ofiteri ai serviciului secret maghiar i-ar fi transmis ca va fi contactat de ofiteri ai SRI care ii vor oferi protectie daca va coopera in sensul dorit de cei din urma.

Astfel, omul de afaceri Bojtor Vilmos Laszlo a relatat in 11 octombrie 2018, in fata judecatorilor Gabriela Tarca si Antik Levente Farkas de la Curtea de Apel Oradea, modul in care s-a inteles cu cele trei institutii de forta – DNA, SRI si serviciul secret maghiar – sa faca denunt impotriva lui Alexandru Kiss. Bojtor Vilmos Laszlo ii indica in declaratia sa pe procurorul de caz Adrian Muntean de la DNA Oradea si pe comisarul sef Traian Surducan, politist judiciar, despre care se afirma ca el este de fapt cel care conduce aceasta structura teritoriala a parchetului anticoruptie, dar si un ofiter ai serviciul secret maghiar, aratand ca este dispus sa dezvaluie si numele ofiterilor SRI cu care a lucrat in acest caz.

Concret, in declaratia data in fata completului format din judecatorii Gabriela Tarca si Antik Levente Farkas, omul de afaceri – reprezentat de avocatul Dorian Senchetru din Baroul Brasov, in substituirea avocatului ales Vladimir Ciolacu din Baroul Brasov – a dezvaluit ca, in schimbul denuntului pe care urma sa il faca impotriva lui Alexandru Kiss – aparat de avocatul Razvan Doseanu coordonator al Societatii profesionale de avocati Doseanu & Asociatii -, comisarul Traian Surducan i-a primis ca va primi o pedeapsa maximum cu suspendare, ca si cum acesta ar fi avut puterea de a influenta judecatorii, in conditiile in care Bojtor nu facuse acord de recunoastere a vinovatiei, si chiar daca ar fi facut se stie ca de multe ori instantele resping aceste acorduri. Totodata, Bojtor Vilmos Laszlo a relatat o intalnire pe care a avut-o la restaurantul “Epy” din Oradea cu ofiteri SRI, precizand ca atat acestia, cat si reprezentantii DNA si ofiterii serviciul de informatii maghiar i-au dat asigurari ca totul va fi bine pentru el in cazul in care il va denunta pe Alexandru Kiss.

