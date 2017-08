Firma angajată să facă curăţenie la DNA Cluj acuzată că dă ţepe angajaţilor

SC Invest Milenium SRL din Bacău este societatea care a câştigat licitaţia de peste 700.000 de lei, fără TVA, pentru a face curăţenie la DNA Cluj şi la sediul altor servicii teritoriale ale Direcţiei anticorupţie. Mai mulţi angajaţi acuză conducerea firmei că a uitat să plătească salariile. Contractul total de servicii de curăţenie a sediilor DNA a costat 400.000 de euro.

La mijlocul lunii trecute, firma SC Invest Milenium din Bacău a câştigat contractul în valoare de 738.380 de lei, fără TVA, pentru asigurarea serviciilor de curăţenie la Serviciul Teritorial Cluj Napoca, Serviciul Teritorial Galaţi, Serviciul Teritorial Constanţa, Serviciul Teritorial Oradea, Serviciul Teritorial Piteşti şi Serviciul Teritorial Timişoara ale DNA.

Potrivit contractului, este vorba despre contractarea, pentru o perioadă de doi ani, a unor servicii specializate de curăţenie. Achiziţia s-a materializat în data de 11 iulie 2017, când Direcţia Naţională Anticorupţie a finalizat procedurile de licitaţie deschisă şi a încheiat un acord-cadru cu diferite societăţi comerciale de profil sau chiar cu persoane fizice autorizate, contractul final ridicându-se la valoarea de 1.530.384 lei fără TVA, adică la 1.821156,96 lei cu TVA inclusă.

Societatea a fost înfiinţată în 2002 şi este patronată şi administrată de Carmen Maria Strimbei. Potrivit anului fiscal 2016, firma are 167 de angajaţi, o cifră de afaceri de 8,1 milioane de lei, datorii de 3,6 milioane de lei şi pierderi de 1,1 milioane de lei, acesta fiind primul an în care SRL-ul declară că merge pe pierderi. Însă, în mod interesant, în anii anteriori, la cifrele de afaceri de câteva milioane de lei, profitul declarat a fost doar de câteva zeci de mii de lei.

Curăţenie pe gratis

Mai mulţi angajaţi ai acestei companii au acuzat că nu şi-au primit salariile. Spre exemplu, Cristian Tănase a scris o reclamaţie potrivit căreia el a prestat servicii la această firmă fără să primească bani în schimb. ”Bună ziua,numele meu este Tănase Cristian,am fost angajat la S.C. INVEST MILENIUM S.R.L. cu sediul în Bacău dar cu multiple puncte de lucru în toată ţara,cu funcţia de supervizor la punctele de lucru din Bucureşti, domeniul de activitate al societăţii este prestări servicii de curăţenie. Am lucrat 2 luni, bineînţeles fără forme de muncă m-au dus cu vorba de azi pe mâine până am renunţat motivul fiind neplata salariului cu care am fost angajat în valoare de 1400 lei, 1200 lei salariul iar 200 lei bani pentru maşină, eu lucrând cu autoturismul propriu. Prima zi de lucru a fost în data de 22.05.2011 ultima zi 22.07.2011, am primit o parte din bani în valoare de 1075 de lei pe data de 30.06.2011,iar restul de bani îmi este imposibil să-i recuperez, nu mi se mai răspunde la telefon, sunt amânat tot timpul, menţionez că am fost concediat fără nici o explicaţie. În situaţia mea mai sunt şi alte persoane, personalul de la Curtea de Conturi, Opera Română, CFR Obor Revizia de Vagoane mă refer la personalul de la curăţenie. O să găsiţi şi alte nereguli în legătură cu contractele de muncă ale angajaţilor,iar eu aştept să îmi recuperez drepturile salariale restanţe”, arată plângerea lui Tănase. În susţinerea acestei reclamaţii, mai multe persoane care susţin că au fost angajate în cadrul acestei firme au comentat că firma nu şi-a plătit angajaţii în mai multe rânduri.

”Bună Ziua! Se pare că se practica încă din august 2012 neplata drepturilor salariale către angajaţi de către această firmă neserioasă. Mi s-a întâmplat şi mie să lucrez şi nu mi s-au dat banii pe două luni şi la fel: nu mai răspund la telefon… Nu înţeleg de ce nu se sesizează ITM-ul sub nicio formă. Este inadmisibil aşa ceva! Adică ei se cred deştepţi şi noi proşti!”, spune un comentariu. Un altul arată că ”nevastă-mea, împreună cu alţi trei consăteni, au lucrat la Invet Milenium Bacău, cu punct de lucru la Carrefour (subsol Dacia), din ianuarie până pe 15 martie 2012. După îndelungi insistenţe, firma le-a scos ochii cu 20 de bonuri, iar salariul pe două luni, PAUZĂ. Contactaţi zilnic la telefon, îi tot amână, lăsaţi că se rezolva… încercăm săptămâna viitoare… mai nou, nu îţi mai răspund că cunosc numărul, sau răspund şi zic că nu avem ce discuta. Cum e posibil aşa ceva?”.

A curentat câteva milioane de la ENEL

Pe vremea când CNADNR-ul era condus de clujeanul Mircea Pop, firma băcăoană a mai câştigat contractul pentru segmentul din Autostrada Soarelui Bucureşti – Lehliu pus la bătaie de Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi. Societatea a trebuit să asigure curăţenia parcărilor şi a grupurilor sanitare. CNADNR a plătit firmei 436.527 de lei cu TVA pentru fiecare an de contract. Pentru contractul „Asigurarea serviciilor de curăţenie şi întreţinere a parcărilor şi grupurilor sanitare de pe Autostrada A2 sectorul Lehliu – Cernavodă se face în regie proprie”, a spus Mircea Pop, şeful CNADNR. Contractul cu Romprest fusese încheiat cu o valoare de 320.289 de lei cu TVA. Bucureşti – Lehliu are o lungime de 55 de kilometri iar Lehliu-Cernavodă are 96 de kilometri. Astfel că, înţelegerea pe care Romprest o avea cu statul era mai mică decât cea a Invest Milenium pe un număr de kilometri de aproape două ori mai mare. Cu toate acestea, în perioada respectivă mizeria din grupurile sanitare şi parcările de pe Autostrada Soarelui nu a fost deranjată cu nimic.

Firma a mai câştigat bani frumoşi şi de pe urma contractelor pentru asigurarea serviciilor de curăţenie puse la bătaie de ENEL. Firma a câştigat 3,7 milioane de lei pentru a asigura curăţenia în sediile din zona Banat şi 3,1 milioane de lei pentru a asigura curăţenia în sediile din zona Dobrogea.

Scandal cu mizerii la Aeroportul din Iaşi

Firma a fost implicată şi într-un scandal cu Aeroportul din Iaşi. În mai anul trecut, Sc Milenium Invest a câştigat contractul pentru asigurarea serviciilor de curăţenie şi întreţinere a spaţiilor aeroportului ieşean. Ulterior, însă, în noiembrie, profitând de clauza care îi permitea să rezilieze unilateral contractul, fosta conducere a Aeroportului, reprezentată de managerul liberal Marius Bodea, a renunţat la serviciile de curăţenie. Mai mult, acesta nu a mai dorit să plătească firmei din Bacău nici un leu, pe motiv că ar fi primit mai multe reclamaţii de la pasageri referitoare la serviciile total necorespunzătoare şi incomplete de curăţenie efectuate în spaţiile aerogării. Ulterior, nemulţumiţi că au fost înlăturaţi definitiv de la activitatea de curăţenie şi îngrijire a Aeroportului, băcăuanii i-au acţionat în judecată pe ieşeni, solicitând şi plata tuturor facturilor rămase neachitate.

“De la jumătatea lunii mai 2016, am prestat servicii de curăţenie şi îngrijire prevăzute în contractul semnat cu RA Aeroportul Iaşi. Chiar şi primele facturi ne-au fost plătite cu mare întârziere, inclusiv iulie 2016. Începând cu luna august, conducerea aerogării a invocat diferite motive pentru a nu ne achita datoriile restante. Ulterior, s-a ajuns la o stare conflictuală, însă firma noastră s-a ocupat în continuare de serviciile de curăţenie prin achiziţionarea mai multor materiale. În cursul lunii noiembrie, pârâta (n.r.- Aeroportul Iaşi), profitând de clauza care îi permitea să rezilieze contractul, a acţionat cu rea-credinţă şi a renunţat la serviciile noastre. Însă a uitat să-şi achite restanţele rămânând astfel neplătite facturile din perioada august – noiembrie, bani pe care dorim acum ca să-i recuperăm prin intermediul instanţei de judecată”, a precizat în plângerea adresată magistraţilor, avocatul Răzvan Dumitrescu, apărătorul intereselor firmei Invest Milenium SRL Bacău.

În replică, reprezentanţii aeroportului ieşean au spus că “firma de curăţenie din Bacău nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale aşa cum fuseseră ele asumate în contract. Nu au fost onorate facturile fiscale emise de către Invest Milenium deoarece au fost încălcate clauzele contractuale”, se specifică într-o adresă transmisă băcăuanilor, de către juriştii Aeroportului Iaşi.

Să vină DNA-ul să facă curăţenie!

Reprezentanţii Aeroportului Iaşi au depus la dosarul civil al cauzei mai multe note informative privind serviciile total necorespunzătoare de curăţenie şi de igienă asigurate în perioada cu pricina de către firma Invest Milenium din Bacău. Astfel, în octombrie 2016, într-o adresă a Poliţiei de Frontieră de la Aeroportul Iaşi, transmisă şi şefilor aerogării, comisarul de poliţie Gabriel Calenciuc îşi arată indignarea faţă de toaletele de serviciu igienizate în mod necorespunzător. Mai mult, sesizarea face referire exclusivă chiar la existenţa unor riscuri crescute de apariţie a unor infecţii în terminalele unde îţi desfăşoară activitatea poliţiştii care asigură paza şi securitatea aeroportului, cât şi în spaţiile tranzitate frecvent de pasageri şi turişti. Într-o altă notă informativă transmisă şefului Biroului administrativ de la Aeroportul Iaşi, Viorel Ilinca, şeful Serviciului Salvare şi Stingere a Incendiilor face referire la un incident petrecut în aerogară chiar cu câteva ore înainte de vizita oficială la Iaşi, a comisarului european Corina Creţu. Ilinca susţine că la data cu pricina mai multe spaţii şi săli de aşteptare în care se aflau pasageri ar fi fost lăsate de izbelişte de către firma din Bacău, care se ocupa atunci de igienizare şi curăţenie, condiţiile fiind total improprii cu pretenţia unei aerogări cu statut internaţional.

“Este evidentă reaua-credinţă a achizitorului, respectiv fosta conducere a RA Aeroportul Iaşi. De altfel, am şi formulat la data respectivă şi o plângere penală împotriva fostului manager Marius Bodea”, conchide reprezentantul SC Invest Milenium Bacău.