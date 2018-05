Floreşti. Infirmă în cărucior, bătută cu sadism de un vecin, cu cârja fratelui victimei, aflat lângă ea cu piciorul în ghips!

Femeia, din Floreşti, imobilizată într-un cărucior cu rotile, aşteaptă în curtea I.M.L.Cluj să fie consultată de medici. A fost adusă de către sora ei, la unitatea medicală, după ce a încasat o bătaie de-a dreptul bizară: pentru că i-a făcut observaţii unui vecin, care fusese cât pe ce să-i lovească nepotul cu maşina, respectivul a smuls cârja fratelui femeii, aflat lângă ea, cu piciorul în ghips, şi i-a croit infirmei mai multe lovituri peste spate şi mâini. Acum aceasta susţine că va merge până în pânzele albe ca să-şi găsească dreptatea.

Laura Gaspar, femeia bătută, are la cei 33 de ani ai săi o poveste de-a dreptul tulburătoare: a avut un băieţel, infirm, care pentru că n-a avut condiţii să-l crească, i-a fost luat de către autorităţi şi dus la casa copilului. Povesteşte aceasta, şocată, de parcă evenimentul ar fi avut loc ieri: „Mi-au luat copilul poliţia şi mascaţii şi când acesta a împlinit şase ani şi şase luni am aflat despre el că a murit. Atât de tare m-a şocat vestea, că am paralizat pe loc şi de-atunci am rămas în cărucior”. Referitor la incidentul care a avut loc vineri, 4 mai, pe strada Mihail Kogălniceanu, din Floreşti, în faţa casei sale, aceasta mărturiseşte că se afla la discuţii, pe o bancă, alături de fratele său care avea piciorul în ghips. Povesteau şi se uitau împreună la nepoţelul lor, Octavian, în vârstă de 12 ani, cum se joacă în stradă cu fiul lui Nelu, vecinul lor. La un moment dat, însă, a apărut acesta în viteză pe stradă, cu maşina, trecând la câţiva centimetri de Octavian şi oprind apoi, nepăsător, la câţiva metri de el. „Mi-o tremurat mâinile şi picioarele când l-am văzut ce face şi i-am făcut observaţia că tocmai fusese cât pe ce să-l omare pe nepotul meu. La care el s-a înfuriat teribil şi m-a scuipat în gură, m-a făcut în fel şi chip, după care a smuls cârja din mâna fratelui meu şi m-a croit, peste tot, cu ea”. Intervine în discuţie şi sora victimei, Rodica Cornea: „Am ieşit din casă şi l-am întrebat cum e capabil să bată în aşa hal o femeie paralizată, dar el m-a înjurat şi m-a ameninţat că-mi dă şi mie, fiindcă are bani destui să se descurce în caz că mergem la autorităţi. Din fericire au sărit nişte vecini, romi, care m-au scos din mâinile luni, că o încasam şi eu”. Îşi continuă Laura mărturia: „Am mers împreună la Postul de Poliţie Floreşti, iar cei de acolo m-au trimis la I.M.L.Cluj, pentru certificat, după care m-au sfătuit să mă întorc ca să depun plângere penală pe numele lui. Acum vecinul Nelu ameninţă că dacă-l reclamăm la poliţie vine şi ne omoară, chiar în casă. Aşa face el: e renumit în zonă că nu are curajul să se bată cu bărbaţii, ci doar cu femeile şi copiii”. Femeia este poftită în cabinetul de consultaţii al I.M.L. după care se întoarce cu un certificat în care medicii i-au recomandat patru zile de îngrijri medicale.

Conform declaraţiei lui Traian Morar, purtătorul de cuvânt al I.P.J.Cluj, pe numele agresorului a fost deschis un dosar penal pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe.