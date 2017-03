Fostă ambasadoare a Bulgariei prinsă „la furat”

Ministerul bulgar de Externe a confirmat marţi că fosta ambasadoare a Bulgariei în SUA, Elena Poptodorova, a fost reţinută luni pe aeroportul Okecie din Varşovia pentru furt de cosmetice în valoare de 381 de euro. Fosta ambasadoare a explicat pentru BTA că a fost vorba de un „incident prostesc” şi de fapt ea căuta un loc mai retras pentru a putea vorbi în linişte la telefon, uitând că are asupra sa articolele în cauză, a transmis agenţia bulgară de presă.

Elena Poptodorova, care a fost timp de şase ani ambasador în SUA, până în mai 2016, a precizat că a fost nevoită să călătorească de urgenţă în Bulgaria, unde mama sa, în vârstă de 90 de ani, avea o „problemă gravă”, şi că, pentru a trece timpul mai repede, a intrat într-un magazin duty-free de cosmetice, când a primit un apel din Bulgaria. În căutarea unui loc mai liniştit pentru a putea vorbi şi „absorbită de conversaţie, probabil că am ieşit din magazin cu produsele în mână. Doi angajaţi au venit după mine. Am explicat că a fost neintenţionat, mi-am cerut scuze şi am plătit o amendă. Asta-i tot”, a declarat ea, scrie agerpres.ro.

Elena Poptodorova a adăugat că se consideră singura vinovată pentru acest „incident prostesc”, care însă, în mod „bizar”, a stârnit „atâta atenţie şi interpretări răutăcioase”.