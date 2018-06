Gădălin-Cluj. După o ceartă, un tânăr de 27 de ani şi-a înjunghiat adversarul. Apoi, cuprins de remuşcări, s-a spânzurat!

Tămbălău incredibil în noaptea de 26 spre 27 mai pe uliţele micuţului sat Gădălin din comuna Jucu! Două „perechi” de tineri s-au certat şi bătut într-un bar din localitate, după care unul dintre combatanţi, un prahovean în vârstă de 27 de ani, a dat fuga la domiciliul colegului său de muncă şi a luat un cuţit. Apoi, l-a aşteptat pe rival în stradă şi chiar în centrul aşezării l-a înjunghiat de mai multe ori. A doua zi, însă, luat la întrebări de poliţie şi procuror acesta a cedat psihic, a mers la Cluj, unde stătea în gazdă şi s-a spânzurat de caloriferul din baie, lăsând orfan un copil de un an şi opt luni!

Victima: „Nu ştiu ce au tipii ăştia din Prahova cu mine”

Aflăm relativ târziu detaliile şi grozăvia acestui caz deoarece, deşi îl întâlnisem, la I.M.L.Cluj, pe unul din participanţii la incident, acesta – un tânăr de vreo 30 de ani – şi-a ţinut gura ferecată. A refuzat să facă orice mărturisire referitoare la ce se întâmplase, întreţinându-se în schimb, cordial, cu colegii de muncă ai unui spânzurat în vârstă de 27 de ani, veniţi să ridice corpul neînsufleţit al acestuia de la Morgă. Se mulţumise să-mi spună – înnebunindu-măde curiozitate – că a fost şi el lovit în altercaţia respectivă, după care cel care l-a înjunghiat pe un alt tânăr s-ar fi sinucis. La rândul lor şi băieţii care veniseră să ridice trupul tânărului nu păreau deloc binevoitori, aşa că neavând declaraţii de la persoanele implicate am trecut evenimentul la capitolul „pierderi”. Însă – pentru că vorba aceea, toate adevărurile ies până la urmă la iveală – mă trezesc faţă în faţă, miercuri 6 iunie, la I.M.L. Cluj, cu Adrian, un tânăr în vârstă de 25 ani, pe care-l cunoşteam din satul Gădălin, însoţit de tatăl lui. Îmi mărturiseşte, cu seninătate, că este victima tentativei de omor din noaptea de 26 spre 27 mai, care a avut loc în centrul satului Gădălin, iar atacatorul lui, la o zi de la eveniment, după ce a fost luat la bani mărunţi de poliţie – s-ar fi spânzurat. Explică el: „Tocmai m-am întors din spital, unde am stat până ieri, intubat, cu vreo opt răni din care cea mai mare a necesitat douăzeci şi două de copci, având şi plămânul perforat. Nici cu domnul procuror n-am apucat să vorbesc, pentru că atunci când a venit la mine eram în stare de inconştienţă. Dar mâine-poimâine ajung şi la el şi-i spun tot ce ştiu”. Îl rog să-mi relateze şi mie ce s-a petrecut în noaptea respectivă, dar tânărul spune că nu-şi aminteşte prea multe, dându-mi de înţeles că totul s-a desfăşurat pe fond etilic. Arată că prima parte a conflictului şi bătăii a avut loc la bar, după mai multe pahare, pe fondul unei supărări mai vechi dintre ei şi mai ştie şi că făptaşul a părăsit urgent localul, împreună cu un prieten. Apoi, după ce-a ieşit, la miezul nopţii, din bar, s-a trezit cu el în faţă, exact într-o zonă mai întunecoasă, flată între felinarele stradale din centru. Atunci, fără să-i mai zică ceva tînărul respectiv, Răzvan, l-a înjunghiat de mai multe ori cu cuţitul. Arată că nici companionul lui, Luci, n-a scăpat neatins: prietenul atacatorului său s-a ocupat de el şi i-a scos dintr-un pumn un dinte. Apoi izbucneşte: „Nu ştiu ce au tipii ăştia din Prahova cu mine, angajaţi cu toţii la o firmă de deratizare din Cluj, fiindcă de fiecare dată când mă întâlnesc cu ei sar la bătaie. Şi acum scena s-a repetat, la birt, aşa că am fost nevoit să reacţionez, de aici s-a ajuns şi la înjunghiere. De fapt ştiu eu cine-i tot porneşte împotriva mea, dar o să mă duc la respectivul odată, să purtăm o discuţie, şi o să-l întreb care-i problema lui, cu mine, poate o lămuresc pentru totdeauna”!

„Poliţia a sărit gardul ca să pună mâna pe el!”

După care îşi continuă relatarea, cu mai mult aplomb: „Doar Răzvan ăsta, făptaşul, stătea la Cluj. Celălalt e mutat în sat, împreună cu familia – şi e şi el din Prahova. Iar după ce Răzvan m-a înjunghiat a fost dus cu o maşină, la prietenul şi colegul lui din sat, care l-a ascuns până ce a venit poliţia şi l-a ridicat de la el de acasă. Asta, în timp ce eu, rănit în mai multe locuri şi cu sângele şiroind am pornit, pe picioare, până acasă, iar norocul meu a stat în faptul că locuiesc aproape de zona unde s-a petrecut evenimentul. Am auzit apoi şi că că poliţia l-a reţinut cu dificultate, fiindcă n-a vrut să se predea, iar oamenii legii au fost nevoiţi să sară gardul ca să pună mâna pe el”. Intervine în discuţie şi tatăl său, care până atunci tăcuse mâlc: „Doamne, ce nebunie a fost în noaptea aceea: zece maşini, dacă nu mai multe – de poliţie, criminalistică, procuratură. Şi chiar şi după ce l-au dus pe băiat cu salvarea m-au tot luat la întrebări, până dimineaţă”. Cât despre faptul că agresorul lui s-a spânzurat – acasă, la Cluj, de caloriferul din baie – Adrian spune că nu ştie mai nimic, ştie doar că cineva trebuie să-l despăgubească pentru cheltuielile făcute cu spitalizarea şi pentru suferinţa îndurată. Este poftit în cabinetul de consultaţii dar este rapid îndrumat spre poliţie, pentru a i se emite ordonanţă, dată fiind gravitatea faptei. Uşor dezamăgiţi că verdictul legiştilor se amână puţin, cei doi – tată şi fiu – îşi iau rămas bun de la mine după care părăsesc, preocupaţi, incinta I.M.L.Cluj.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

„Un bărbat de 25 ani a sesizat poliţia, ambulanţa, pe numărul de urgenţă 112 că în timp ce se afla în localitatea Gădălin a fost înţepat cu un cuţit. Echipajele medicale s-au deplasat la faţa locului şi au stabilit că cele relatate se confirmă, victima fiind transportată la spital, unde i-au fost acordate îngriiri medicale. A fost înregistrat un dosar sub aspectul comiterii infracţiunii de tentativă de omor, întrucât rănile au pus în pericol viaţa victimei. În fapt, între victimă şi agresor a avut loc un conflict spontan, pe fondul consumului de alcool, care a degenerat de la ceartă la violenţe fizice. Principalul suspect, un tânăr în vârstă de 27 de ani din localitatea Mizil, judeţul Prahova a primit control judiciar pentru 60 de zile, însă curând acesta a fost găsit spânzurat înlocuinţa pe care o ocupa în municipiul Cluj-Napoca. Noi facem în continuare cercetări în vederea elucidării circumstanţelor în care acesta a decedat, în paralel cu cercetările Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj referitoare la cazul de tentativă de omor. De asemenea, au fost identificaţi toţi cei implicaţi în conflict, câte două persoane din cele două grupuri şi conduse la audieri, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj. Ceilalţi nu au depus plângeri deocamdată pentru loviri şi alte violenţe”, a declarat, în exclusivitate pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.