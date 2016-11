Horia Șulea: Nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut eu!

Primarul Comunei Florești, Horia Șulea a reușit recent să anuleze definitiv și irevocabil, în instanță, raportul ANI ce îl acuza de conflict de interese în perioada în care cumnata acestuia a lucrat la Poliția Locală din localitate.

Contactat de Gazeta de Cluj pentru a se exprima cu privire la ce impact are asupra unui primar o acuzație lansată de inspectorii ANI în sfera publică, acesta a precizat că cel mai greu pentru un politician e să își facă dreptate.

Potrivit edilului, electoratul este ”cucerit” de comunictele autorităților care lansează acuzații de suspiciune asupra politicienilor, iar în momentul în care aceștia își dovedesc nevinovăția, ”pata” deja existentă e aproape imposibil de spălat „chiar și cu două senințe în mână”.

„Pentru mine a fost o experiență pe care nu o doresc nimănui să o trăiasca. Mai ales că din start s-a văzut voința rea a celor de la ANI. Mă bucur de cele demonstrate prin deciziile celor doua instanțe de judecată: Curtea de Apel Cluj și Înalta Curte de Casație și Justiție.

Am reușit să mă lămuresc și eu ce înseamnă administrația în România, de cele mai multe ori incompetentă, datorită căruia, din nefericire, mulți dintre cei ce sunt ales pe o funcție publică sunt terfeliți în fața instanțelor. Din fericire, instanțele judecă mai obiectiv. În cazul meu am putut sa demonstrez adevărul pur. Nu a existat nici urma de intenție de a face rău, ba din contra am încercat să fac în așa natură ca administrația din Florești să meargă înainte, pentru a face față provocărilor în folosul contribuabililor.

Nu pot să mă pronunț pe abuzul ANI, însă adevărul este că oamenii sunt greu de convinși in ceea ce privește nevinovăția. Pe principiul că în România promovăm tot ce e rău și dăm curs senzaționalului, floreștenii- și mă bucur să spun asta- au trecut peste acest tipar și au dat curs performanței de care am dat dovadă” declară primarul Comunei Florești.

În opinia edilului din Florești, politicienii ce încearcă să își exercite funcția fără a ține cont de ”ordine” sunt acei oameni ce deseori sunt săpați de către alți funcționari publici.

„Răutățile continuă, din partea celor ce ocupă poziții de demnitari publici, dar în incompetența lor nu pot să accepte că unii chiar își fac treaba și nu vor să pună bețe în roate.

Se pare că răutatea, ura dușmănia, chiar partinică, s-au ridicat la nivel de politică de Stat, cel mai dăunător fiind faptul că tot timpul trebuie să dăm în cei care fac ceva și să găsim repere să ne înjosim și batjocorim. Dacă cineva are curajul să nu respecte doar indicații de partid, are de pierdut. Din nefericire în continuarea se încearcă să mi se facă rău la nivelul administrației Florești, prin șicane legislative la care trebuie să facem față. Vorbesc de provocări de la oameni ce au demonstrat că după ei nu a rămas nimic bun, nu au realizat nimic. Daca vrei să fii primar cu adevărat obligatoriu te vor trebuit pe ”linie moartă”. ” mai adaugă Șulea.