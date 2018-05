Incendiu la o benzinărie din Cluj. Un șofer a murit după ce a dat foc intenționat mașinii în care se afla

UPDATE:

In aceasta dupa-amiaza, un tanar s-a sinucis intr-o benzinarie de pe Calea Turzii. Radu Tudor Socol, in varsta de 23 de ani, a alimentat de la una dintre pompele Rompetrol si a stropit interiorul masinii cu motorina. Ulterior, s-a urcat pe bancheta din spate si s-a autoincendiat. Potrivit surselor, baiatul era din Bucuresti si a venit la Cluj-Napoca in urma cu doua zile, informează ziardecluj.

Masina in care tanarul a ales sa se sinucida apartinea unui unchi de-al sau, caruia i-a cerut-o pentru „o plimbare”.

Angajatii Rompetrol sustin ca tanarul a intrat in statia de alimentare si timp de 10 minute s-a plimbat prin jurul masinii, intrand de cateva ori in interiorul acesteia. In timp ce baiatul era asteptat la casa, pentru a achita alimentarea, angajatii au observat ca masina a luat foc, iar tanarul s-a blocat in interiorul acesteia.

Anchetatorii sustin ca baiatul s-a sinucis din cauza unor probleme personale amoroase. Baiatul era absolvent al Colegiului Natioan I.L. Caragiale din Bucuresti si a fost basist in trupa Dark Fusion.

Știre inițială

O persoană a murit, marţi, într-o maşină care a luat foc într-o benzinărie din Cluj-Napoca, pompierii intervenind pentru stingerea incendiului cu două autospeciale şi un echipaj SMURD.

Incendiul care a izbucnit, marţi, la o maşină aflată într-o benzinărie din Cluj-Napoca ar fi fost provocat chiar de şofer, care şi-ar fi pus benzină într-o canistră, a stropit maşina în interior, apoi a urcat şi şi-a dat foc.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Carmen Jucan, a declarat că nu a fost stabilită identitatea bărbatului decedat.

„Un bărbat a decedat în propria maşină după ce aceasta a luat foc. Conform primelor verificări, decesul ar fi survenit în urma unei autoincendieri a autoturismului. Se efectuează cercetarea la faţa locului, cu criminalişti, poliţişti de la Investigaţii Criminale. Deocamdată nu a fost stabilită identitatea bărbatului”, a spus Jucan.

Surse judiciare au declarat, conform mediafax că în urma vizionării camerelor de supraveghere ale benzinărieri, anchetatorii au tras concluzia că ar fi fost vorba de o sinucidere.

„Bărbatul şi-ar fi pus combustibil într-o canistră, ar fi stropit interiorul, după care s-a urcat pe bancheta din spate a maşinii şi şi-a dat foc. Pe camere se vede cum izbucnesc flăcările”, au precizat sursele citate.

Incendiul a izbucnit la o maşină aflată în benzinărie pe Calea Turzii, din Cluj-Napoca, iar după ce pompierii au stins focul, în interior a fost găsită o persoană carbonizată.