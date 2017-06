Interviu cu Flaviu, cel care l-a înregistrat pe Pomohaci: „Vreau să mă cheme procurorii și să declar ce s-a întâmplat! Mi-e greață de Pomohaci!”

Jurnalistul Liviu Alexa i-a luat un interviu lui Flaviu, tânărul care acum are 22 de ani, dar care, acum 5 ani, la vârsta de 17, dovedea un curaj nebun înregistrându-l într-o mașină pe Pomohaci „în toată spledoarea” sa morala.

Flaviu: „Nu imi venea sa cred cat e de pervers Pomohaci!”

Liviu Alexa: Dragă Flaviu, nu îți cer să îmi spui numele de familie, dar vreau să îmi confirmi că ești același Flaviu care a făcut înregistrarea, acum 5 ani, în mașină cu Cristian Pomohaci. Tu ești, da?

Flaviu: Da, sigur, 100%.

Liviu Alexa: Când a avut loc acea înregistrare, efectiv? În ce parte a anului? Părea să fie Paști, nu?

Flaviu: Da, undeva, aprilie, era undeva după Paști sau în postul Paștelui, cred că, sau ceva de genul! Da, în luna aprilie!

Liviu Alexa: În luna aprilie, da?

Flaviu: Da!

Liviu Alexa: Cum ți-a venit ideea să îl înregistrezi? De ce? Când te-ai decis să îl înregistrezi?

Flaviu: M-am decis să îl înregistrez când am văzut că cazul ia amploare și chiar se ajunge la niște exagerări din partea lui și chiar mi-am dat seama că e foarte pervers! Deci, mie nu îmi venea să cred unde ajungem și îmi venea de necrezut ce dorea de la mine și îmi era și milă, într-un fel, de oamenii care îl căutau și îi cereau ajutorul!

Liviu Alexa: Anturajul lui era compus din multe persoane cu orientare homosexuală? După părerea ta!

Flaviu: Nu! Nu prea am umblat în anturajul lui, să am de-a face cu persoane care au legătură cu el…

Liviu Alexa: Dar, atunci, de ce ți-a cerut, la un moment dat, să îi aduci marfă proaspătă?

Flaviu: Când am făcut înregistrarea am vrut să se audă cu gura lui că dorește să aibă relații sexuale cu alții… că el nu avea șanse la mine și eu nu am vrut să mă duc departe sau… la mine chiar nu s-a întâmplat nimic. Victima lui poate am fost numai prin avansuri sexuale, în rest, nu am avut nici un fel de atingeri sau așa mai departe și am vrut să se audă că are tendințe și chiar vrea să facă lucrul acesta! Eu nu aveam pe nimeni, nici un anturaj, nimic, am inventat, pur și simplu, din capul meu, și am zis de Germania că era o țară care îmi plăcea.

„Cand mi-a propus sa facem sex pentru bani, am vrut sa il lovesc! M-am abtinut cu greu!”

Liviu Alexa: Tu nu ai orientare homosexuală, da?

Flaviu: Nu, în niciun caz!

Liviu Alexa: Adică, ai iubite, ai prietene? Îmi spuneai că ai avut și atunci! Care e profesia ta acum?

Flaviu: Acum sunt de profesie instructor sportiv și lucrez aici, în Germania, într-o fabrică, și ca personal trainer. Dar nu am conotații de homosexual sau așa ceva!

Liviu Alexa: Am înțeles! Tu, la un moment dat, ai făcut această înregistrare, și nu ai folosit-o! De ce?

Flaviu: Nu am vrut să se ajungă, cum s-a ajuns acum, la televizor sau ceva de genul, să mi se spună numele, nu am vrut să fiu cunoscut pentru așa ceva! Și am făcut-o doar pentru mine și chiar pentru prieteni, că nu ne venea să credem ce se întâmplă și la vârsta aia mi se părea ceva interesant și de necrezut!

Liviu Alexa: Ai vrut să îl șantajezi cu ea, așa cum s-a spus la televizor?

Flaviu: Nu, în niciun caz! El nici nu știa că am înregistrarea sau să îi zic să îmi dea mie ceva bani, dacă nu postez înregistrarea sau așa ceva…

Liviu Alexa: Păi, nici nu ai postat-o! Au trecut 5 ani de atunci! Apropo de vârsta ta, s-a speculat mult, dar tu, la momentul înregistrării, aveai 17 ani, da?

Flaviu: Da!

Liviu Alexa: Erai, practic, minor! Înainte de înregistrarea pe care tu ai făcut-o, am înțeles, în mașină, da?

Flaviu: Da!

Liviu Alexa: Au mai existat și alte întâlniri cu Pomohaci, cu tine?

Flaviu: Au mai existat! Nu multe, nu nenumărate, sau… Puține! Puține și rare! Pentru că… el mă mai suna, îmi scria, dar eu nu prea voiam să mă văd cu el, așa…

Liviu Alexa: Ce ai simțit când ți-a spus că, dacă faci cu mine sex, să te plătesc pentru sex? Te-a marcat moral, la acea vârstă? Ți-a marcat viața sexuală?

Flaviu: Sincer, m-am enervat foarte tare, de-asta se aude în înregistrare că tremur…

Liviu Alexa: Ce ai făcut? Te-ai enervat foarte tare?

Flaviu: Da, m-am enervat când am auzit așa ceva, că vrea să facă sex cu mine sau să îmi ceară așa ceva, m-am abținut foarte greu, m-am controlat greu!

Liviu Alexa: La un moment dat, tu îmi spuneai că practicat body-building de performanță și că erai destul de arătos, dar că ai vrut să îi plesnești una! Adică, era presant, te presa?

Flaviu: Mai mă… încerca, mă mai pipăia pe biceps, pe…

Liviu Alexa: Să te atingă?

Flaviu: Să mă atingă, da… dar nu în zone interzise sau… deci, numai așa, pe biceps, cât puteam eu să accept! Mai mult nu! Încerca să… El credea că la vârsta mea puteam să fiu amăgit de bani sau așa mai departe… Chiar ultima dată, când l-am înregistrat, a fost și ultima noastră întâlnire! Și de atunci am pus punct și nu a mai fost nimic!

„Chiar as vrea sa fiu cautat de procurori, sa le spun ce a fost”

Liviu Alexa: Am înțeles! Cum ți s-a părut toată această tevatură care s-a declanșat după ce am publicat eu înregistrarea aceasta? Cum ți se pare că reacționează România vizavi de acest subiect?

Flaviu: Din păcate, așa cum credeam și atunci, și acum am văzut ce există pe net și sunt numai eu care spune așa ceva și și mai demult erau, din câte am auzit eu, erau mulți care aveau chiar și video-uri cu el și oamenii sunt spălați pe creier, nu știu, cred că sunt la un nivel foarte slab, să poți să înțelegi… ce fel de om este.

Liviu Alexa: Ce fel de om este Cristian Pomohaci, după părerea ta? Este un impostor, este un preot adevărat?

Flaviu: Da, după mine, după părerea mea, este un mare impostor! Dar nu am nimic, așa, față de el, mi-e pur și simplu greață de felul lui de a fi și, cum era atunci, cred că așa era și acum!

Liviu Alexa: Eu vreau să te întreb dacă ai fost căutat deja de procurori sau de poliție?

Flaviu: Nu am fost căutat, chiar aș vrea să fiu căutat, să se termine cazul, să spun adevărul, despre ce este vorba și ce a fost atunci și să fiu audiat de un procuror sau de un investigator…

Liviu Alexa: De asemenea, vreau să te întreb dacă vrei să îi ceri daune morale, pentru că a încercat să te corupă sexual, lui Cristian Pomohaci?

Flaviu: Vreau să am un timp de gândire, să discut cu cineva specializat, cu un avocat, și să fiu îndrumat către cel mai bun drum!

Liviu Alexa: Deci, te gândești la o posibilitate de genul acesta!

Flaviu: Da, mă gândesc! Trebuie să mă gândesc!

Liviu Alexa: Ce mesaj le transmiți tu celor cărora le e frică să își spună experiențele de frica oprobriului public? Copiilor de atunci, minorilor sau altor persoane care au fost abuzate, ce le transmiți? Un gest de curaj? Ce crezi că ar trebui să facă cei care acum tac? Dar au fost abuzați de Pomohaci!

Flaviu: Trebuie să iasă în față, cu curaj, să își ia inima în dinți și să spună ce s-a întâmplat, că poate dacă… e numai o înregistrare și dovada asta, așa se zice, că am… că e greu de înregistrat, ar trebui să fii un profesionist să… chestiile astea se fac numai în străinătate și, cel puțin, în America, din câte știu, să poți să faci așa ceva! Eu am înregistrat convorbirea cu un telefon foarte vechi, destul de vechi aveam în perioada aia, un Nokia, ceva de genul…Era foarte vechi telefonul… și telefonul era în buzunar…

Liviu Alexa: După părerea ta, crezi că, pentru ce a făcut cu tine, ar trebui Pomohaci arestat? Ar trebui să plătească în justiție?

Flaviu: Cred că ar trebui să răspundă, nu neapărat arestat, dar cred că ar trebui să fie luat la o răspundere și să plătească pentru ceea ce a făcut! Că nu-s numai eu un caz!

Informațiile au fost dezvăluite de jurnalistul Liviu Alexa în ziardecluj.ro și la postul de televiziune NCN.