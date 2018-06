Iohannis are dosar penal deschis de DNA. Va putea fi obiectiv președintele în punerea în aplicare a deciziei CCR?

Președintele Klaus Iohannis are dosar penal, informează luju.ro. DNA a deschis dosarul 250/P/2018 pe numele soților Iohannis în urma sesizării redacției Lumea Justiției pentru cei 320.000 euro luați pe casele din Sibiu. DNA a declinat dosarul la Pachetul Curții de Apel Alba Iulia.

Lumeajustitiei.ro a depus sesizare penală la DNA împotriva soților Klaus și Carmen Iohannis, la începutul lunii mai. Sesizarea a fost înregistrată sub nr. 8948/9 mai 2018. Faptele sesizate: abuz în serviciu, fals, spălare de bani, grup infracțional organizat.

În urma plângerii penale depuse la data de 9 mai 2018 la DNA privind afacerile imobiliare cu imobilele Statului a soților Carmen și Klaus Iohannis, DNA a ținut să înștiințeze prin adresă oficială, următoarele:

„Va facem cunoscut ca prin ordonanta nr. 250/P/2018 din data de 25.05.2018 a Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie s-a dispus declinarea competentei de solutionarea cu privire la denuntul formulat impotriva lui Radu Gabriel Bucsa, Carmen Georgeta Iohannis si Klaus Werner Iohannis in favoarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia.”

Comunicarea este semnată de procurorul șef al Secției a II-a din DNA, Marius Bulancea, și procuror șef serviciu Iuliana Crisan.

INTREBARI:

-Cum oare intr-un dosar cu asemenea miza, in doar doua saptamani de la depunerea sesizarii, DNA a constituit dosarul penal nr. 250/P/2018 si a emis si ordonanta din 25.05.2018? Alte persoane care fac plangeri la DNA asteapta cu anii si nu primesc niciun raspuns despre ce se lucreaza in dosare.

-De ce oare DNA a declinat cauza la PCA Alba Iulia, cand competenta anchetarii unui demnitar cum este si presedintele Romaniei apartine exclusiv PICCJ?

-Oare declinarea (nu ni s-a comunicat si Ordonanta) s-a facut pe considerentul ca presedintele Romaniei are imunitate totala pe perioada mandatului si s-a dorit sa nu se afecteze instrumentarea cu celeritate a cauzei? DNA a declinat dosarul in fieful Procurorul General Augustin Lazar pentru a putea fi anchetata sotia presedintelui, Carmen Iohannis, care nu are nicio imunitate?

-Este posibil ca in orice moment sa se inceapa urmarirea penala impotriva sotiei presedintelui, situatie care ar arunca in aer imaginea lui Klaus Iohannis? Sigur ca este posibil.

Azi, cand scriem aceste randuri, in urma cu o ora, presedintele Iohannis a iesit public cu o interpretare nastrusnica a Constitutiei, in sensul ca a recunoscut ca ministrul Justitiei are autoritate asupra tuturor procurorilor, dar ca aceasta autoritate trebuie exercitata exclusiv pentru protejarea lor.

Cum va putea fi oare obiectiv Klaus Iohannis in punerea in aplicare a deciziei CCR care a obligat sa emita decretul de revocare din functia de sef al DNA pe Laura Codruta Kovesi?

Este cumva presedintele Romaniei la mana procurorilor?

Sursa: luju.ro