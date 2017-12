Judecătoarea CSM Gabriela Baltag explică de ce e nevoie de Secția de investigare a magistraților

Judecatoarea Gabriela Baltag din CSM (foto) a explicat, cu argumente extrem de pertinente, de ce este buna infintarea Sectiei de investigare a magistratilor, de fapt o sectie existenta deja la DNA, dar care va functiona pe viitor in cadrul PICCJ. Gabriela Baltag a avut un mesaj extrem de coerent atat pentru Procurorul General Augustin Lazar, cat si pentru toate trompetele „Sistemului” care, sub pretextul ca lupta pentru ca magistratii sa nu fie controlati politic, fac tot ce pot pentru a nu se adopta, printre altele, Legea raspunderii magistratilor, dar si infintarea Sectiei care ii va cerceta pe acestia.

Practic, cei care se opun modificarilor legislative nu vor sa raspunda pentru erorile judiciare, abuzurile facute de-a lungul timpului, pentru oamenii care au fost incatusati si trimisi in judecata, ulterior fiind declarati nevinovati, DNA-ul condus de Laura Kovesi fiind cel mai bun exemplu. De altfel, cei mai #rezistenti impotriva adoptarii legilor sunt in mare majoritate procurorii.

Invitata duminica seara, 10 decembrie 2017, la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3, judecatoarea Baltag a declarat ca are pretentia ca atunci cand cineva vorbeste de pierderea independentei magistratilor sa indice macar un text de lege: “Nu exista vreo prevedere in pachetul de legi pana in momentul de fata care sa ingradeasca independenta sistemului judiciar”. Baltag a mai precizat ca judecatorii de penal simt o presiune venita impotriva lor dintr-o anumita parte a sistemului judiciar, presiune uneori chiar pe aspecte de deliberare: ”Unui judecator care a dat o solutie de achitare procurorul de caz i-a spus: ‘Pana nu o sa legam pe unul dintre voi, nu o sa terminati cu astfel de solutii”.

Totodata, Gabriela Baltag considera ca este inadmisibil ca presedintele Romaniei, care este om politic, sa decida cariera magistratilor, intrebandu-se ce motiv ar putea avea pentru a refuza numirea presedintelui ICCJ:“ Am auzit ca ar putea primi rapoarte de la servicii. Este foarte grav acest lucru. Este exclus sa permitem serviciilor secrete sa aiba o putere de inlaturare a magistratilor prin presedintele tarii”.

Prezentam cateva declaratii facute de judecatoarera Gabriela Baltag din CSM:



“Nu vreau sa analizez declaratiile Procurorului General, are cine sa faca asta. Este regretabil ca declaratiile au fost facute pe holul CSM. Pachetul de Legi ale Justitiei au starnit foarte multe controverse. Lumea aduce diferite argumente, leaga de existenta anumitor dosare, anumitor persoane aceste modificari. Societatea trebuie sa stie ca este vorba despre legile care privesc magistratii. In legi nu se vorbeste despre dosare. Am pretentia ca atunci cand vorbesti de pierderea independentei magistratilor sa indici macar un text de lege. Nu exista vreo prevedere in pachetul de legi pana in momentul de fata care sa ingradeasca independenta sistemului judiciar. (…)

Este binevenita sectia de investigare a magistratilor, contrar afirmatiilor unor colegi din CSM. Salut aceasta initiativa pentru ca, trebuie sa recunoastem, nu o data, si nu de putin timp, aflam ca, mai ales judecatorii care judeca in penal, simt o presiune venita impotriva lor dintr-o anumita parte a sistemului judiciar. O presiune uneori chiar pe aspecte de deliberare. Nu sunt cazuri izolate. Nu va spun cate memorii au venit spre noi, insotite de documente, care prezentau o forma de presiune asupra judecatorilor care judeca in materie penala. Nu e un element de noutate, am vazut ca se vorbeste de discriminare, dar am vazut ca si o anumita categorie profesionala, magistratii, fac obiectul unei sectii din DNA. Aceasta sectie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este benefica, va aduce si va spori independenta judecatorului. (…)

Vor sa afle ce considerente au stat la baza deliberarilor, considerand ca sunt altele decat cele expuse in hotararile motivate. Au fost unele situatii in acest sens. Un judecator mi-a zis de existenta presiunilor, mi-a povestit o situatie particulara, unde un judecator care a dat o solutie de achitare si caruia, ulterior, procurorul de caz i-a spus: ‘Pana nu o sa legam pe unul dintre voi, nu o sa terminati cu astfel de solutii’. Au fost astfel de situatii, poate nu la fel de grave. (…)

Nu e de conceput ca un presedinte de tara, care e om politic, sa decida. Ce argumente ar putea avea sa refuze numirea unui presedinte ICCJ? Am auzit ca ar putea primi rapoarte de la servicii. Ce sa intelegem, ca serviciile pot sa interfereze in cariera magistratilor? Este foarte grav acest lucru. Este exclus sa permitem serviciilor secrete sa aiba o putere de inlaturare a magistratilor prin presedintele tarii. Nu exista acest drept de veto niciunde in lumea civilizata”.

Sursa luju.ro.