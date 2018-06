Klaus Iohannis, primele declarații despre motivarea CCR. Ce spune despre demiterea lui Kovesi

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut declarații importante după discuția cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia.

„Tocmai s-a încheiat întâlnirea avută cu o delegație a Comsiei de la Veneția, venită în România să discute despre legile justiției. Eu am sesizat Comsia și am rugat-o să facă o analiză a acelor trei legi. Am avut o discuție foarte bună, am discutat despre aceste legi, care sunt preocupările noastre și așteptăm să avem o opinie preliminară în scurt timp care, cred eu, că va fi luată în considerare de Parlament”, a declarat Iohannis.

„Nu am dorit să intrăm în textul legii, am discutat despre principii. Le-am explicat destul de detaliat preocupările mele și le-am răspuns la câteva întrebări legate de procedură, de parcursul legii”, a mai spus Iohannis.

Sursa: antena3.ro