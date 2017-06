La Zilele Gherlei, Ungur, „fiara” din Mintiu Gherlii a bătut cinci oameni, în două reprize!

După ce au poposit până dimineaţă într-un bar din Gherla, trei bistriţeni aflaţi weekend-ul trecut, cu un stand de iaurt şi îngheţată la „Zilele Municipiului Gherla”, au încasat o bătaie de la un tânăr „nărăvaş” din localitatea învecinată, Mintiu Gherlei. Cei trei – realizând la timp faptul că „echipa” lui Ungur aşteaptă riposta, ca să poată tăbărî pe ei – au preferat să încaseze, decât să dea. Chemaţi la faţa locului, poliţiştii le-au spus victimelor că acelaşi Ungur a mai bătut, în aceeaşi zi, cel puţin doi cetăţeni aflaţi şi ei la sărbătoarea municipiului Gherla…

Ioan şi Raul sunt doi tineri în vârstă de 31 de ani, respectiv 21 din localiatatea bistriţeană Dobric. Familia lui Raul deţine mai multe puncte de vânzare a produselor lactate pe piaţa Bistriţei – dar şi a Clujului – astfel că respectivii au venit, duminică 11 iunie, însoţiţi de un consătean, Cristi, ca să-şi vândă marfa la târgul Zilelor Municipiului Gherla aflat în proximitatea stadionului. Aceştia şi-au făcut bine treaba, pe parcursul întregii zile, astfel că după miezul nopţii, pe la ora 1.00 – deja se făcuse luni – li s-a făcut foame, aşa că s-au pus pe mâncat, tot la o tarabă din centrul oraşului. Iar pentru că un grătar nu merge fără o bere-două au vizitat o altă tarabă, dotată cu de toate, unde au consumat mai multe sticle de bere, iar şederea lor acolo s-a întins până spre revărsatul zorilor. Însă, tineri fiind şi cu sângele pus deja în mişcare, cei trei au hotărât până la urmă să continue cheful în zona autogării, la singurul local rămas deschis – ignorând sfatul înţelepţilor locului, care i-au avertizat că păşesc pe un tărâm periculos, populat de mulţi tuciurii cu „academie” de Gherla. Şi, ajunşi acolo, inevitabilul s-a produs. Povesteşte Ioan, cel mai serios lovit dintre cei doi: „Acolo a apărut acesta individ, despre care am aflat mai târziu că se numeşte Ungur. A venit la noi şi ne-a întrebat, respectuos, de unde suntem. După ce i-am răspus, am mai continuat puţin discuţia noastră şi i-am făcut apoi şi cinste cu o bere. Curând, a apărut la masa noastră un puşti, care s-a prezentat drept fratele lui, însă mai târziu am aflat că totul făcea parte dintr-un scenariu menit să ne provoace la bătaie. Curând, el a început scandalul şi a încercat să sară la bătaie la Cristi, fratele meu mai mic, dar eu ştiind că e extrem de puternic şi l-ar putea distruge pe individ dintr-un singur pumn, l-am oprit să dea în scandalagiu şi i-am prins mâinile. Atunci, copilul a venit la noi să dea şi-n noi, iar eu, ca să mă apăr l-am îndepărtat, iar puştiul a căzut în fund”. Abia atunci a intrat în „ring” şi Ungur, care aştepta „faza”, secondat de vreo doisprezece inşi”. Intervine în discuţie şi Raul, co-patronul firmei de lactate: „ Acest Ungur mi-a ars şi mie un pumn, atât de tare de-am căzut în genunchi, dar n-am vrut să dau nicio replică – dându-mi seama cu cine avem de-a face – aşa că am preferat să plecăm rapid de acolo, aşa cum eram, plini de sânge. Apoi ne-am prezentat la spital, unde au venit poliţiştii şi ne-au luat declaraţii. Cu acest prilej ei ne-au informat că acelaşi Ungur mai bătuse nişte participanţi la Zilele Gherlei, cu câteva ore înainte, după aproximativ aceeaşi „schemă” ca şi pe noi, iar apoi ne-au recomandat să ne prezentăm la I.M.L. Cluj. Ceea ce am şi făcut, mai puţin Cristi, care a încasat doar un pumn în figură şi nu avea prea multe urme pe faţă de la lovitură”. Ioan şi Raul sunt poftiţi în cabinetul de consultaţii, de unde se întorc cu certificate medico-legale în care medicii le-au recomandat, după cum urmează: lui Ioan, o săptămână şi lui Raul două zile de îngrijiri. Apoi înainte de a părăsi sediul I.M.L., Ioan ne-a mărturisit: „Mergem împotriva acestui individ până-n pânzele albe, pentru că aşa cum le-am căzut noi – şi cei dinaintea noastră – victime, poate cădea oricine. Aşa că n-am vrea să se mai repete ceva asemănător şi cu alţii şi am dori să-l vedem pe acest „viteaz” local la închisoare, acolo unde-i este locul”.