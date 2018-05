Liviu Dragnea vorbește despre suspendarea lui Klaus Iohannis: Nu vom sta cu mâinile în sân

Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că miza PSD nu este suspendarea președintelui Klaus Iohannis, dar partidul nici nu va sta cu mâinile în sân.

”Nu asta este miza noastră. Miza noastră este România și stabilitatea acestei țări, dar nu vom sta cu mâinile în sân”, a declarat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a explicat, în urma informațiilor difuzate de STIRIPESURSE.RO, că liderii PSD nu s-au speriat de pierderea guvernării.

”Nu s-a speriat nimeni, noi nu am aterizat astăzi în România și am crezut că suntem în Eden. Noi știm că suntem sub asediul statului paralel și a lui Iohannis. Noi știam când a început acest serial al cererilor de demisie că în spate este un plan bine pus la punct și știam că este un plan care se va materializa într-un fel”, a mai spus liderul PSD.