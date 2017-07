Man, Alexa şi Paszkany vs rechizitoriile eşuate cu ştampila Hrudei

Cazul procurorului Mircea Hrudei este departe de a fi finalizat . După ce însuşi şeful DIICOT Cluj, Daniel Horodniceanu a cerut şi obţinut avizul CSM de a-l exclude pe Mircea Lucian Hrudei din instituţia de la Cluj, mai multe persoane denunţă încă odată abuzurile comise de acesta în ”fulminanta sa carieră”. Dacă în ediţia trecută, în materialul despre declinul carierei lui Hrudei v-am prezentat în linii mari care sunt achitările cu răsunet pe care oamenii le-au obţinut după ce Hrudei i-a transformat în inculpaţi, de această dată vă prezentăm câteva dintre reacţiile acestora după plecarea procurorului la Huedin, obligat-forţat.

În emisiunea ”Pentru Cluj” de la NCN Cluj-Napoca a lui Răzvan Dumitrescu, atât Liviu Man- Directorul Gazetei de Cluj, cât şi afaceristul Arpad Paszkany au făcut câteva dezvăluiri despre ce a însemnat integritatea lui Mircea Hrudei la vârful DIICOT Cluj.

Trebuia să plece de mult

„Mă aşteptam la mutarea făcută de Horodniceanu. Mă aşteptam la acest episod acum trei-patru ani. Cu toate acestea consider că ce se întâmplă acum este un joc de culise. În lumea presei se vorbeşte despre un conflict între Mircea Hrudei şi actualul şef al DIICOT Cluj, Florin Mornăilă, însă eu cred că este vorba de mai mult decât atât. Totuşi acest procuror are o istorie întreagă de achitări. Mă mir că a fost lăsat până acum la DIICOT structura clujeană. Într-o convorbire pe care am avut-o cu el în urmă cu ceva timp, îmi spunea relaxat că nu se simte vinovat pentru acele achitări din punct de vedere profesional. Pentru că, spunea el, ”noi în structurile birocratice am avut aceste discuţii, au fost analizate cazurile mele de achitare şi s-a decis că nu am greşit cu nimic”. L-am întrebat de ce crede, atunci, că i s-a făcut acest dosar la CSM i-ar el mi-a replicat că nu ştie şi că e nevinovat.

Pentru fiecare caz în parte, acest procuror a căutat să lovească în persoane cu notorietate mare: Liviu Man- Gazeta, Paszkany Arpad- unul dintre cei mai mari afacerişti din Romania, Horia Ciorcilă- Banca Transilvania. Ne aducem aminte că erau, în acea perioadă şi alţi procurori, nu doar pe la DIICOT ci şi pe la DNA. Păcat că acest om, Hrudei, a dăinuit atâta vreme ” afirmă jurnalistul Liviu Alexa.

Hudei a fost numit în două mandate consecutive la conducerea DIICOT Cluj. Ulterior după acesta i-a venit rândul procurorului Florin Mornăilă, care intră în ultima perioadă de mandat începând cu această vară.

Arpad Paszkany

Întrebat de către Răzvan Dumitrescu, afaceristul Arpad Paszkany a intervenit telefonic în direct la emisiunea de la NCN pentru a explica ce prejudiciu a suferit în urma cercetărilor făcute de Hrudei la adresa sa şi pentru care ulterior patronul echipei de fotbal CFR a fost achitat.

„Ceea ce s-a întâmplat în aşa-zisul dosar Gazeta- pentru că aşa a fost poreclit- cred că a fost cunoscut de către toţi. Prejudiciul personal este greu de cuantificat. În primul rând, încă din momentul în care eşti cercetat public, mai ales de către un departament care sună pompos: Direcţia de Investigare a Crimei Organizate şi Terorism, care dacă apare la noi o asemenea informaţie imediat face înconjurul ţărilor europene, în alte ţări nu se întâmplă astfel de lucruri. Mai ales, dacă eşti un cetăţean român cercetat de DIICOT, lângă numele tău apare un steguleţ. Aşa ştie lumea, mediul de afaceri sau cel bancar din jurul tău. Tu deja eşti tratat ca un suspect. Prima problemă care se pune e câţi ani primeşti. Aceste acţiuni îţi distrug reputaţia. Instituţiile mass-media îşi pierd interesul să mai scrie dacă eşti achitat pentru acele acuzaţii.

Cred totuşi că domnul Hrudei este o victimă a sistemului. Dacă cei superiori lui nu i-ar fi cerut să producă un număr de dosare la fiecare 3-7-12 luni, atunci nu ar exista această manieră de a face rechizitorii ce pot fi demontate. Punându-se această presiune pe ei procurorii nu au de ales. Dacă procurorul nu are cunoştinţă în real de fapte comise de persoane, atunci apelează la o listă cu oamenii cunoscuţi în anumite medii de afaceri, oameni cu notorietate. Au această libertate, în sensul de a nu avea nici o răspundere pentru actul de incriminare, în afară de faptul că eventual după 10-12 ani pot fi înlăturaţi din sistem, altceva nu păţesc. Din când în când mai trebuie şi câte o victimă în acest sens. Adică, eu cred că domnul Hrudei este la rândul său o victimă a sistemului. Ca şi el, cu alt nume şi prenume există şi alţi procurori.

Din proprie experienţă vă spun că în momentul în care câştigi împotriva DIICOT, reprezentanţii instituţiei respective prind ură pe tine şi devii mult mai vânat. Eu ştiam de la cunoştinţe că în fiecare lună, în mod neoficial, după ce am câştigat se cereau informaţii despre conturile mele bancare. Nu că aş avea ceva de ascuns, dar nu mi se pare normal. La ce să îi mai dau în judecată? Te judeci cinci-opt ani, plăteşti avocaţi şi la sfârşit chiar dacă o sa câştigi nu plăteşte procurorul ci Statul din banii plătitorilor de taxe şi impozite. Ar trebui copiat sistemul occidental sau american, care este incomparabil mai corect decât cel din România. Cunosc foarte mulţi procurori care ulterior au ales să devină avocaţi, procurori care au fost şi judecători şi au ajuns în avocatură dar împărtăşesc părerea mea şi anume că acest sistem legal şi în acelaşi timp abuziv nu a existat nici pe vreme lui Ceauşescu sau a fostei Securităţi ” afirmă Arpad Paszkany.

Întrebat dacă în opinia sa, actualul dosar instrumentat de DIICOT la adresa sa, a clubului CFR şi a lui Iuliu Mureşan este o răzbunare că a obţinut achitare după rechizitoriul întocmit de Hrudei, acesta a mai precizat: „Cu siguranţă acel câştig împotriva lui Hrudei nu era de fapt aşa ci era o victorie împotriva unei chestiuni injuste şi împotriva sistemului. Dacă citiţi documentul ce a generat recenta acţiune realizaţi că mi s-a reproşat chestiuni precum că am dat prea mulţi bani pentru achiziţia unui judecător. CFR a fost întreţinut, din punct de vedere financiar, în mod exclusiv din fonduri private. Acest club nu a beneficiat de nici un leu sau euro din partea unor entităţi publice precum Consiliul Local, Consiliul Judeţean, Minister sau altele. Acuzaţiile principale sunt de delapidare şi evaziune fiscală. Adică mi-aş fi furat proprii bani, în vreme ce eu puteam oricum să ridic bani să îi dau administratorului. De un an jumătate nu sunt trimis în judecată. Încă nu mă pot apăra. Dânşii spun că în şase ani şi jumătate din transferurile de jucători s-ar fi plătit înapoi prin diferit entităţi peste opt milioane de euro. Ce logică ar avea ca eu să plătesc mai mult pentru un produs, în cazul acesta un jucător, ca să obţin înapoi plusul. Ei au calculat după asta o evaziune fiscală de 16% la 8,5 milioane de euro, în condiţiile în care Clubul CFR avea o pierdere de 40 milioane de euro . După un calcul foarte rapid ei au construit un prejudiciu de aproape un milion de euro în condiţiile în care pierderile sunt mult mai mari. Cu toate acestea, dosarul actual nu mai este făcut de către Hrudei. Deducem de aici, din nou, că aceste dosare vin din comenzi de la centru, de la superiorii lor. Procurorii au de ales: ori merg în avocatură ori rămân la parchete şi fac ce li se cere”.

Liviu Man: Excluderea lui Hrudei este o palidă compensare

Pe marginea acestui subiect a comentat şi directorul Gazeta de Cluj , Liviu Man, care la rândul său a făcut parte din rechizitoriile cu eşec ale lui Mircea Hrudei.

„Pe mine Hrudei m-a arestat fără nici un motiv, dar totuşi sub considerentul că eram un pericol public. Acum cred că i se întâmplă şi lui ceea ce li se întâmplă sculelor folosite, maurilor. Maurul şi-a făcut datoria, maurul poate să moară. Cineva şterge urmele acum. Toate dosarele importante în care a lucrat Hrudei s-au terminat cu achitări. Nu mai este o faţadă bună pentru sistem şi atunci este sacrificat. Sigur, acum el este frustrat că după acest declin este aruncat la gunoi. Dar, este aruncat la gunoi după ce mai mulţi judecători i-au infirmat rechizitoriile pe care le-a făcut de-a lungul a 10-15 ani. Problemele rămân: CLAUDIU SILAGHI a MURIT din cauza lui. A făcut AVC, infarct şi a murit. Pe el nu îl mai aduce nimeni înapoi. Chiar dacă sechestrele au fost ridicate, vieţile de oameni distruse nu mai pot fi refăcute. Excluderea lui Hrudei este o palidă compensare. Chiar dacă acum el este dat afară de către şeful său. Toate lucrurile care s-au întâmplat de când venit Traian Băsescu la putere, când Sistemul a devenit ticăloşit şi a luat o altă întorsătură s-au întâmplat pentru că magistraţii nu răspund în faţa legii. Toată lumea răspunde în faţa legii mai puţin procurorii şi judecătorii. În continuare propunerea Legii Răspunderii Magistraţiilor este boicotată ” a precizat Liviu Man.

A picat prin binecuvântare în unanimitate a CSM-ului

Surse apropiate din CSM susţin că Horodniceanu ar fi semnalat derapajele procurorului clujean astfel: tergiversarea mai multor dosare(poate chiar al lui Cionca de la Casa de Insolvenţă Transilvania- despre care Gazeta de Cluj a scris în nenumărate rânduri că există ezitări pentru ca practicianul în insolvenţe să fie anchetat conform legii), divulgare de informaţii confidenţiale din anumite dosare renumite (vorba prin târg arată că Hrudei le-ar fi spus anumitor avocaţi detalii din culesele unor dosare, dar şi că procurorul i-ar fi avertizat direct şi ilegal pe anumiţi clujeni importanţi cercetaţi în dosare ce încă nu au văzut lumina zilei), şi desigur numeroasele achitări pe care le obţin oamenii ce sunt trimişi în judecată pentru rechizitoriile acestuia(exemplele cele mai cu rezonanţă v-au fost prezentate anterior).