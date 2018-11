Ministrul Apărării, Mihai Fifor, demisionează

Mihai Fifor a anunțat că demisionează din Guvern. El va pleca de la Ministerul Apărării și se va canaliza pe organizarea din partid.

„Am prezentat mulțumiri doamnei prim-ministru, colegilor, domnului Dragnea pentru încrederea pe care mi-au acordat-o în două rânduri ca ministrul al Economiei și ca ministrul al Apărării, am încercat să fac un mandat cât mai bun și sper că nu am înșelat încrederea nimănui. Pe de altă parte am făcut o analiză foarte serioasă.

Am văzut ce s-a întâmplat în ultimele luni și am considerat că pot să merg la echipă, în partid, și să pregătim cei doi ani foarte grei care urmează. Cred că e nevoie să întărim echipa și să pregătim proiectele astea extraordinare și importante. Prin urmare am rugat-o pe doamna Dăncilă și pe domnul Dragnea să fie de acord să-mi depun mandatul și să pot să merg la partid”, a declarat ministrul Mihai Fifor.