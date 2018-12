Moldoveneşti. Un infractor, jefuitor de bătrâne s-a răzbunat pe un consătean pentru că nu i-a lăsat fiica să  o violeze! 

Pavel Rus e un 01bărbat în vârstă de 70 de ani, stabilit de mai mulţi ani în localitatea turdeană Moldoveneşti. Luni, 26 noiembrie acesta s-a prezentat la I.M.L.Cluj cu o rană minusculă – dar adâncă – la faţă, pentru care intenţionează să-şi scoată certificat medico-legal. Mărturiseşte că are teribil de mult de furcă, în sat, cu un recidivist, om trecut de 35 de ani, cu a cărei mamă a trăit peste un an de zile iar acesta, în compensaţie, a dorit să-i ia „cu japca” fiica ce tocmai divorţase. Iar pentru că s-a opus acestui lucru – asta înainte ca bărbatul să intre în puşcărie, pentru jaful unei bătrâne – la patru luni de la eliberare individul şi-a amintit de el şi l-a distrus, dintr-un pumn, în barul din sat!

Pavel Rus: „M-a pocnit prin surprindere, de la spate”!

Iniţial tăcut şi încrâncenat, însă extrem de povestitor după ce-i câştig încrederea, îmi mărturiseşte că din puţinii lui bani şi-a angajat un şofer, care să-l poarte prin Cluj, fiindcă el nici măcar nu auzise până acum de Institutul de Medicină Legală, darmite să ştie unde se află acesta poziţionat pe harta Clujului. Despre sine mai îmi spune că o viaţă întreagă a fost şofer la Fabrica de Cărămidă din Câmpia Turzii, de unde a şi ieşit la pensie. Apoi, înainte de a-mi detalia tărăşenia care l-a adus la Institutul Medico Legal relatează, succint, câteva episoade din viaţa sa, care şi aşa a fost destul de tristă: „Eu sunt din Tritenii de Jos şi mi-am dat la o soră terenul pe care-l aveam, să-l lucreze ea cu familia, iar în casa părintească locuieşte acum o altă soră de-a mea, aşa că nu m-am mai întors acolo. Am preferat să umblu din sat în sat, ca să-mi găsesc de lucru la animale, pe la diverşi oameni – şi aşa am ajuns să stau în chirie la Moldoveneşti. Iar acum, după ce s-a ivit situaţia asta dificilă vreau să mă mut undeva, la o fermă – dar asta va fi probabil la primăvară, că iarna nu te ia nimeni la muncă. No, şi aici la Moldoveneşti am stat o perioadă cu o femeie, mama lui Stelică ăsta, care-mi face acum atâtea necazuri”. Arată în continuare că sâmbăta trecută, seara, pe la şase şi jumătate a ieşit în barul din sat să bea o bere, dar după ce-a cumpărat-o a ieşit pe tereasă cu ea în mână ca să discute cu un sătean cu care avea o problemă de rezolvat. „Dar cum mergeam eu spre omul acela, m-am trezit că apare Stelică, din spate, şi mă plezenşte. Ştiind ce-i poate capul, am luat-o la fugă, însă el m-a prins repede şi a dat să mă lovească din nou. Atunci m-am ferit, iar el a căzut peste mine şi s-a julit puţin la nas. Apoi a intervenit un prieten de-al meu şi l-a luat de pe mine – şi aşa am scăpat! Iar doamna de la bar se afla şi ea în spatele meu, a văzut totul şi mi-a spus că poate veni oricând ca martor – la poliţie sau la Tribunal, oriunde – să povestească tot ce s-a întâmplat acolo, fiindcă e şi ea foarte indignată de evenimentul care s-a petrecut”, adaugă Pavel. Este poftit, între timp, în cabinetul de consultaţii şi se întoarce cu un certificat în care medicii i-au recomandat între opt şi nouă zile de îngrijiri medicale. Oftează adânc, împăturindu-şi certificatul, apoi se aşează lângă mine, semn că mai are câte ceva de povestit…

„M-am trezit cu fiică-mea, acasă, zicându-mi că vrea ăla s-o violeze”!

Mărturiseşte, în continuare, Pavel Rus: „Acest Stelică tocmai a ieşit din puşcărie, de vreo patru luni. A stat acolo după ce-a jefuit o bătrână, în a doua zi de Paşte, în 2016, când s-a dus la ea, la udat. A bătut-o de-a rupt-o, apoi i-a luat lănţişorul, ghiulul şi cerceii şi a dus bijuteriile la casa de amanet. De-aia a intrat la puşcărie, că poliţia l-a prins repede”. Se opreşte pentru o clipă, trage puternic aer în piept, după care continuă: „Asta-i una. Dar cu un an înainte de tâlhărirea bătrânei din sat am avut un mare necaz cu el: a vrut să-mi violeze fata! Fiica mea divorţase de unul din Moldoveneşti – avea atunci 25 de ani – şi eu locuiam, cum v-am mai spus, în sat, cu chirie. Şi numa` m-am trezit la mine cu fiică-mea, disperată, că a venit ăla la ea acasă şi a vrut s-o violeze! A scăpat cu greu din mâinile lui şi a ajuns la mine în ultima clipă, înainte să-i facă felul… Atunci m-am bătut cu el şi i-am şi crăpat capul într-un loc! Acuma, se pare că a vrut să se răzbune pe mine – poate pentru că nu l-am lăsat să-mi violeze fata, cumva în compensaţie că am trăit cu maică-sa – şi când m-a prins nu m-a mai cruţat! Dar, vă rog să mă credeţi, domnule, ăsta-i un om incredibil: e capabil să vină la tine la masă, dacă eşti într-un local – şi să-ţi ia din faţă paharul sau sticla şi să ţi le bea… ” Se ridică apoi de pe banchetă şi concluzionează, înainte să părăsească instituţia medicală: „Nu-l iert pe Stelică, mai ales pentru că m-a lovit chiar lângă ochiul stâng, la care am fost operat de cataractă – şi cu care nu văd la această oră decât prin ceaţă! L-am dat deja la poliţie şi am făcut plângere chiar ieri la poliţiştii de la Turda care au fost la mine acasă, iar acuma, de aici mă duc direct la sediul Poliţiei Turda ca să le arăt certificatul şi să înceapă cercetarea acetui individ care nu are ce căuta printre oameni”!

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“La Poliția municipiului Turda a fost depusă o plângere penală privind săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Se vor efectua cercetări pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs agresiunea și pentru luarea măsurilor legale”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Pompaş, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.