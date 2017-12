O agenţie fantomă vinde visul celebrităţii

Tinerele dornice să intre în lumea modei, pot fi ţepuite uşor pe uliţele Clujului. Agenţiile de publicitate fantomă ai căror reprezentanţi abordează oamenii pe stradă, continuă să îşi desfăşoare activitatea în complexul SORA, profitând de naivitatea celor care visează la o carieră în acest domeniu.

EV-MEDIA FM, este o firmă din Bucureşti, cu punct de lucru în Cluj-Napoca, ce are ca obiect de activitate servicii de publicitate şi promovare. Reprezentanţii acestei firme abordează pe stradă fete tinere, de preferat studente, pe care le invită la sediul agenţiei pentru a le oferi detalii despre posibilitatea de a fi modele pentru machiaje sau coafuri pentru saloanele de înfrumuseţare din Cluj. Până aici nimic nu pare anormal, ba dimpotrivă se ştie demult că majoritatea saloanelor au nevoie de modele pentru noile eleve sau pentru specialişti care urmează cursuri, iar acest lucru le poate scăpa pe studente de o cheltuială în plus.

Odată acceptată invitaţia, acestea sunt conduse până la etajul 1 al complexul SORA, într-o cameră pe care agenţia a închiriat-o pentru o perioadă scurtă şi înăuntrul căreia se află o canapea, două birouri şi un panou publicitar pus între ele pe care este scris mare EV-MEDIA.

Oferte tentante şi complimente peste complimente

La intrarea în sediu domnişoarele sunt preluate de către o duduie zâmbitoare şi cu speach-ul pregătit, care le invită să ia loc pentru a le explica în ce constă oferta agenţiei:

„EV-MEDIA FM este o agenţie de publicitate din Bucureşti în colaborare cu unele dintre cele mai prestigioase saloane de înfrumuseţare din Cluj. Respectivele saloane caută fete cu trăsături frumoase care să fie modele pentru machiaj şi coafură, urmând ca manoperele să fie expuse în broşura de promovare a salonului. Vei participa la şedinţe foto profesionale pentru care vei fi plătită şi vei avea ocazia să te faci remarcată deoarece saloanele au o clientelă de elită şi mai mult decât atât sunt în colaborare cu agenţii renumite de modeling. Dacă te înscrii la acest casting, vei fi chemată să participi şi la diverse evenimente media, iar cu timpul vei putea încheia contracte cu branduri mari şi astfel să reprezinţi imaginea lor. Astăzi este o zi norocoasă pentru tine deoarece ai avut şansa să te remarce colegul nostru şi să te aducă aici ca să afli cum poţi să îţi conturezi o carieră în acest domeniu”.

După seria de avantaje prezentate li se arată pe repezeală un contract, după care urmează seria de complimente. La această parte domnişoarele află despre ele lucruri cum ar fi că au o frumuseţe naturală aparte, ochi deosebiţi, privire profundă şi că ar fi potrivite pentru broşurele de promovare ale saloanelor şi pentru reclame. Dacă totuşi natura nu le-a înzestrat în mod deosebit cu trăsături ieşite din comun şi simt nevoia să îşi pună întrebarea „de ce eu?”, li se spune că agenţia caută modele şi nu manechine, iar motivul pentru care acestea ar fi cele mai potrivite este că se caută oameni simpli de pe stradă care au acel „ceva”.

Despre saloanele de înfrumuseţare prestigioase pe care le-a menţionat la începutul întâlnirii, duduia nu vrea să vorbească. Dacă este întrebată despre ce saloane este vorba, spune doar că sunt foarte cunoscute la nivel local, dar şi naţional şi că divulgarea numelui se va putea face numai după ce se face înscrierea la casting. În cazul în care se nimereşte o fată mai neîncrezătoare şi totuşi insistă pentru obţinerea mai multor informaţii despre colaborările EV-MEDIA FM, i se răspunde scurt şi la obiect: „Din moment ce nu eşti înscrisă şi nu te afli în baza noastră de date, nu avem nici o obligaţie să îţi oferim aceste detalii”.

„Ori profiţi acum, ori pierzi şansa!”

Până la momentul înscrierii propriu-zise, domnişoarelor nu li se precizează nimic despre taxa de înscriere. Discuţia este lungită cât mai mult şi scufundată în note exagerate de complimente şi avantaje, iar când nivelul de entuziasm se ridică îndeajuns, „viitoarelor modele” li se spune restul povestioarei:

„Spune-mi te rog, când a fost ultima oară când ai cheltuit suma de 120 de lei? Având în vedere că vorbim de o agenţie de publicitate serioasă, aceasta are nevoie siguranţa că nu te vei înscrie degeaba la acest casting deoarece nu ar fi corect nici pentru noi nici pentru saloane să pierdem timp. Suma de 120 de lei o vei recupera după primele şedinţe foto, iar pe lângă acest lucru vei primi după fiecare eveniment produse profesionale care ştim cu toţii ce mult costă. Ori profiţi acum, ori pierzi şansa!”.

În funcţie de răspunsul primit atitudinea doamnei se schimbă brusc. Dacă tinerele dau dovadă de nesiguranţă, aceasta încearcă să mai tragă de ele spunând că frumuseţea costă şi că este vorba despre o sumă foarte mică în comparaţie cu avantajele de care vor beneficia o dată ce se înscriu la acest casting.

În cazul în care răspunsul este negativ şi nu o încântă, aceasta devine vizibil iritată lansând dramatic finalul poveştii:

„Îmi pare rău că deşi ai avut norocul să fii aleasă, nu înţelegi că refuzi o şansă care ţi-ar putea schimba viaţa. Nu te întâlneşti des cu astfel de ocazii! Mulţumesc pentru timpul acordat. O seară bună!”

Şi uite aşa, urmează ca reprezentantul de pe stradă să racoleze altă fată, care dacă are ghinionul să fie puţin mai naivă este ţepuită de către agenţia fantomă de publicitate, de nişte bani şi lăsată să aştepte până va fi contactată de cineva care să o invite la prima şedinţă foto.

Despre SC. EV-MEDIA FM SRL.

Agenţia EV-MEDIA FM are sediul în Bucureşti, sector 4, str. Olteniţei 105A şi a fost înfiinţată în data de 2 noiembrie 2017. La descrierea activităţii este inclusă furnizarea unei game complete de servicii de publicitate şi de promovare cum ar fi: consultanţă, servicii de creaţie, producţie de materiale publicitare, activităţi de marketing prin punctele de vânzare, crearea şi plasarea reclamelor în ziare, periodice, la radio si televiziune. Unicul administrator al firmei este Lungeanu Constantin Alexandru cu domiciliul în municipiul Târgovişte, un personaj necunoscut în comparaţie cu modul în care este prezentată agenţia de reprezentanţii ei. Totodată, aceasta nu deţine nici un site de unde tinerele atrase de casting pot obţine mai multe informaţii şi nu există niciunde un număr de contact.

Numele salonului Pop Academy folosit pentru credibilitate

Reporterul Gazeta de Cluj a luat legătura cu managerul salonului Pop Academy din Cluj, care în urmă cu doi ani a avut antecendente cu o astfel de agenţie ce a încercat să se folosească de numele salonului pentru a părea cât mai credibilă.

„Noi avem şcoala de coafor şi la cursurile noastre de specializare/calificare avem nevoie de modele pentru cursanţi şi atunci prin intermediul unor flyere ce sunt împărţite prin oraş cursanţii îşi fac rost de respectivele modele. În urmă cu vreo doi ani de zile s-a întâmplat să avem, ceva cursuri şi nu am găsit modele pentru toţi participanţii. O agenţie de modelling ce avea sediul pe Memorandumului ne-a promis că ne poate ajuta şi că ne vor trimite un număr mare de persoane. Noi fiind în lipsă de modele ni s-a părut o idee genială şi am semnat un contract de prestări servicii cu aceasta, dar fără valoare. După trei zile de când am semnat contractul, ne-au fost trimise 15 persoane, în ideea în care înainte de semnarea contractului ni s-a promis în jur de 100 de persoane.

După o perioadă au început să vină fete care au fost racolate de pe stradă prin sistemul agenţiei respective şi au început să ne învinovăţească pentru faptul că au plătit o sumă de bani şi că li s-au promis servicii pe care noi nici măcar nu le avem la Pop Academy. În momentul în care am aflat cum stă treaba de fapt am şi întrerupt orice colaborare, dar ulterior am auzit că numele nostru a mai fost folosit în astfel de scopuri”, a declarat Paul Ise, managerul Pop Academy.

Reprezentanţii uneia dintre cele mai mari agenţii din Bucureşti, OneVogue, cu experienţă pe partea de modeling, ce în prezent se ocupă cu castinguri pentru reclame şi filme, susţin că nici o agenţie care se respectă nu va cere bani pentru înscrierea la casting.

„Nu sunt normale aceste practici şi nici o agenţie care se respectă nu o să ceară bani pentru înscrierea la casting. Se cer bani numai pentru book-urile profesionale pe care le realizează modelele, dar pozele respective sunt realizate cu un fotograf şi le rămân şi lor, dar în nici un caz pentru înscrieri sau promisiuni de alte proiecte. La Bucureşti situaţia este asemănătoare şi încă auzim oameni care vin la noi la înscriere şi ne spun că se întâlnesc cu reprezentanţi ai unor agenţii de genul care încearcă să îi convingă să scoată sume pentru înscrieri la diferite castinguri”, a declarat Ionela Zamfir, asistent manager la agenţia OneVogue.