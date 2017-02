OUG 13 stearsa cu buretele VIDEO /Ce nu stiau protestatarii…

Plenul Senatului a adoptat cu 110 voturi pentru, 9 abţineri şi un vot împotrivă proiectul de lege pentru respingerea OUG 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Senatul şi-a însuşit, cu 113 voturi ‘pentru’ şi şapte abţineri, raportul favorabil cu amendamente întocmit de Comisia juridică, prin care a fost modificat atât titlul, cât şi articolul unic al proiectului de lege referitor la OUG 13 în sensul respingerii acesteia.

În timpul dezbaterilor din plenul Senatului, secretarul de stat din Ministerul Justiţiei, Mariana Moţ, a precizat că Guvernul susţine abrogarea OUG 13/2017. „Guvernul susţine adoptarea proiectului de lege privind respingerea OUG 13/2017 cu amendamentul adoptat în Comisia juridică privind modificarea titlului legii şi a articolului unic”, a spus reprezentantul MJ.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a precizat că nu şi-a putut „permite să patroneze” o şedinţă a Camerei superioare în care este adoptată o lege de respingere a unei ordonanţe abrogate.

„Suntem astăzi în faţa unei premiere absolute prin care Senatul urmează să adopte o lege de respingere a unei ordonanţe care este abrogată, deci care nu mai produce efecte juridice. E ceva care, pentru mine, este inexplicabil. (…) L-am rugat pe colegul Bădălău să conducă această şedinţă a Senatului pentru că eu, în calitate de preşedinte, nu cred că îmi pot permite să patronez premiera de care am vorbit. Îi mulţumesc dlui Bădălău şi vă anunţ că nu am să votez. Îi rog pe colegii mei din grupul ALDE să procedeze cum consideră de cuviinţă”, a declarat acesta.

Şi senatorul PMP, Traian Băsescu, fost şef al statului, a susţinut că nu a auzit, din experienţa sa, de abrogarea unei ordonanţe deja abrogată printr-o altă lege şi că acest lucru va crea un precedent. „Noi am făcut un lucru inedit. Este prima dată. Am fost şi eu în două legislaturi deputat, iată că sunt şi în a treia legislatură senator. Nu am auzit de abrogarea unei ordonanţe, a unei legi, gata, deja abrogată, printr-o altă lege”, a spus el.

Liderul grupului senatorilor UDMR, Cseke Attila, a ţinut să precizeze că, în opinia sa, Parlamentul trebuie să devină „într-adevăr unica putere legiuitoare în România”.

„Vrem să nu mai intervină prin OUG mai ales pe domenii de acest gen, cum sunt Codul penal şi cel de procedură penală. Deciziile CCR trebuie transpuse în legislaţie, transpuse toate, nu una – două cum ne place sau nu ne place. Şi această transpunere în mod evident să se facă şi aici vom avea şi noi o responsabilitate de aici încolo, trebuie să se facă aşa cum scrie în Constituţie – în 45 de zile”, a precizat acesta.

Senatorul PNL, Alina Gorghiu, a anunţat că grupul parlamentar al liberalilor va susţine adoptarea raportului Comisiei juridice şi, implicit, respingerea Ordonanţei de urgenţă 13/2017, exprimându-şi speranţa că pe viitor „mirosul ăsta de interes personal din diverse reglementări va fi lăsat deoparte”.

„Cert este că OUG 13 trebuia să aibă astăzi o lege de respingere. Indiferent că unii cred că revoluţionăm parcursul legislativ sau nu, credeţi-mă că nu este nicio revoluţie. O ordonanţă venită în Parlament, dacă veţi studia Constituţia, veţi constata că trebuie să fie urmată de un parcurs legislativ, o lege de aprobare sau o lege de respingere, cu sau fără amendamente, cu efectele reglementate. Ca atare, din punct de vedere al votului, PNL va susţine acest raport pe legea de respingere a ordonanţei cu speranţa că vom avea înţelepciunea la un moment dat să credem că dacă am câştigat alegerile nu înseamnă că tot ce facem noi trebuie făcut aşa doar pentru că dl Dragnea sau altcineva din conducerea coaliţiei ne spune să facem, că mirosul ăsta de interes personal din diverse reglementări va fi lăsat deoparte şi că vom pune alt fel de interes – public, de exemplu, deasupra interesului particular”, a declarat Gorghiu.

Senatorul USR, George Dircă, s-a declarat „siderat” de dezbaterea Senatului pe marginea OUG 13 şi a reamintit faptul că doar grupul Uniunii Salvaţi România a venit cu propuneri de amendamente atât pentru proiectul de lege referitor la OUG 13, cât şi pentru OUG 14.

„Constat cu stupoare că de la această tribună prezentaţi jumătăţuri de adevăr şi, în acest sens, vă reamintesc că abuzul în serviciu există şi este legiferat, iar CCR a pronunţat o decizie de interpretare. În acest moment, instanţele în România condamnă pentru abuzul în serviciu. Pe de altă parte, nu noi ne jucăm aici, ci Guvernul Grindeanu se joacă. Guvernul se joacă de-a ordonanţele 13 – 14. Sunt siderat, domnilor, sunt siderat de ce se întâmplă în această sală. Tot noi, cei care suntem la primul mandat, cei care suntem tineri, suntem singurii care am adus amendamente la OUG 13, cât şi la OUG 14, pentru a le îndrepta şi pentru a minimiza pe cât posibil riscul ca acestea să fie declarate neconstituţionale”, a spus senatorul USR.

Preşedintele de şedinţă, vicepreşedintele social-democrat al Senatului, Niculae Bădălău, a afirmat că întreaga dezbatere pe tema Ordonanţei 13/2017 „a fost pe nimic” câtă vreme Camera superioară „abrogă ceva ce a fost abrogat”.

„Vreau să vă spun un lucru fără să fiu subiectiv, câtuşi de puţin. (…) Am asistat la cei mai mari jurişti ai ţării – procurorul general, doamna procuror şef al DNA, un ministru care a propus această ordonanţă, un preşedinte de ţară care propune altă ordonanţă care să o abroge pe prima. Am avut o mişcare de stradă pentru că s-a lansat, pentru că a fost această ordonanţă băgată, am avut colegii politici de la USR care s-au cazat în Camera Deputaţilor (…) şi la sfârşit vine un judecător care spune că de fapt toată această bătaie şi dezbatere a fost pe nimic, pentru că nu exista. Şi asta e nedumerirea mea, cu recunoaşterea că nu sunt jurist. Şi astăzi vine şi Senatul şi abrogă ceva ce a fost abrogat. Adică tot nimic. Şi, la sfârşit, stau să mă gândesc, aşa cum vă spuneam, că totuşi şi partea asta juridică e ceva ştiinţific, e ceva fix, ceva pe care poţi să îl citezi şi să îl aplici. Şi singura concluzie pe care pot să o trag e că totuşi trebuie să consultăm nişte ingineri cu privire la partea juridică a ţării”, a spus Bădălău de la tribuna Senatului.