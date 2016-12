Presedintele Camerei de Comerţ a României, Mihai Vaslov a muls institutia pentru firmele fetei lui

Fostul preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) din perioada 2008-2014, Mihail Vlasov (72 de ani) este acuzat că a direcţionat o parte din banii instituţiei către firmele fiicei sale, creatoarea de modă Ingrid Vlasov şi a ginerelui său, designerul Marian Nedelcu. Toţi trei sunt trimişi în judecată de procurorii DNA.

Noi informaţii ies la iveală din dosarul în care fostul preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) din perioada 2008-2014, Mihail Vlasov (72 de ani) a fost trimis în judecată alături de foşti directori în cadrul Romexpo. Aceştia sunt acuzaţi de delapidare după ce ar fi cheltuit fără justificare 61 de milioane de lei din bugetele CCIR şi Romexpo. Vlasov este în prezent în penitenciar unde execută două condamnări definitive primite pentru corupţie: 2 ani de închisoare pentru promovarea în Parlament a unui proiect de act normativ prin care CCIR să poată prelua Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi 5 ani de închisoare pentru o mită de un milion de euro. În cel de-al treilea dosar au mai fost trimişi în judecată fiica lui Mihail Vlasov (72 de ani), Ingrid Vlasov (43 de ani) este acuzată de două infracţiuni de complicitate la delapidare în formă continuată, iar Marian Nedelcu (38 de ani) de cinci infracţiuni de complicitate la delapidare în formă continuată şi de două infracţiuni fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cei doi soţi nu au vrit să dea declaraţiii la DNA cu privire la acuzaţiile care li se aduc. Mihail Vlasov are două fete gemene: Ingrid şi Vanda. Ingrid este căsătorită cu Marian Nedelcu, în timp ce Vanda este căsătorită cu fostul ministru de Interne, Cristian David, Detalii despre acest caz, în articolele: Cum a jucat Vlasov banii Camerei de Comerţ la cazinou. Martor: „Juca şi pierdea sume variind între 30.000 şi 50.000 de euro” Mihail Vlasov avea imaginaţie la deturnat fonduri: a închiriat Camerei de Comerţ şi Industrie a României colecţia sa de vechituri pentru 10.000 de euro pe lună Cum a pus mâna Mihail Vlasov pe banii Camerelor de Comerţ şi Industrie din România: „Ne-a arătat influenţa pe care o deţine la nivelul Guvernului” Afacerea fiicei lui Mihail Vlasov Creatoarea de modă Ingrid Vlasov, care administra societatea Ingrid Vlasov SRL, a semnat cu CCIR, în perioada 2008-2009, două contracte de cesiune neexclusivă a drepturilor patrimoniale de autor, în baza cărora a încasat suma totală de 20.595 de lei. Potrivit procurorilor DNA, contractele au fost încheiate în scopul obţinerii de foloase patrimoniale necuvenite şi nu au avut nicio justificare economică pentru CCIR. Din partea Camerei, contractele au fost semnate de Mihail Vlasov (18 iunie 2008- pe baza căruia a fost direcţionată suma de 8.343 lei) şi de Rodica Luiza Grigorescu- secretar general al CCIR, judecat în acest dosar (23 octombrie 2009- – pe baza căruia a fost direcţionată suma de 12.252 de lei). DNA: Nu are justificare economică Primul contract privea „cedarea de către autor a dreptului de reproducere şi difuzare a imaginii firmei create de autor, către cesionar, în cadrul Buletinului Oficial nr. 1, remuneraţia autorului fiind stabilită în echivalentul în lei a sumei de 2.400 Euro net, plătibil la cursul BNR din ziua facturării, pentru opera al cărei drept de reproducere şi difuzare este cedat. Al doilea contract dintre CCIR şi Ingrid Vlasov SRL era aproape similar cu primul. Procurorii DNA arată că acest contracte nu au justificare economică, nu rezultă necesitatea pentru CCIR şi nici vreun avantaj pentru Cameră ca imaginea firmei Ingrid Vlasov SRL să apară în Buletinul Oficial al Camerei, mai mult, Camera percepea şi percepe tarife de la firmele care voiau să apară în paginile acestei publicaţii. Din informaţiile existente în prezent pe pagina de internet a CCIR, rezultă că pentru promovare/publicitate în cadrul publicaţiilor media ale CCIR, InfoBulletin (publicaţie electronică), eInfoBusiness (publicaţie electronică) şi Buletinul Oficial al CCIR (publicaţie print), tariful practicat este între 50 de euro şi 3.500 euro/apariţie, în funcţie de dimensiunea şi poziţionarea reclamei. „Ştiu că firmelor de top şi nu invers” „Ştiu că firmelor de top li se cereau bani pentru apariţii în Buletinul Oficial al CCIR şi nu invers”, a declarat la DNA fosta şefă a Cancelariei CCIR. „În legătură cu contractele încheiate cu Ingrid Vlasov SRL precizez că acestea au fost încheiate din dispoziţia preşedintelui Vlasov Mihail. Plăţile s-au făcut pe baza documentelor primite, respectiv contract şi facturi. Explicaţia lui Vlasov Mihail a fost că prin publicarea unei fotografii marca Ingrid Vlasov am adus un plus de valoarea buletinului oficial al CCIR, folosind o marcă deja cunoscută pentru care CCIR datorează drepturi de autor”, a declarat un al director al CCIR la DNA. „Apreciem că şi acest contract a fost întocmit cu scopul de a direcţiona sumele de bani aparţinând CCIR către persoane din familia inculpatului Vlasov Mihail, în speţă Vlasov Ingrid”, acuză DNA. Afacerile ginerelui Marian Nedelcu a fost trimis în judecată în legătură cu contractele pe care firma sa Kan Style le-a avut cu CCIR. Societatea ar fi încheiat două contracte prin care a beneficiat de sume de bani fără ca prestaţiile să fi fost realizate. „Din actele administrate în cauză s-a reţinut că în realitate, cele două contracte au fost încheiate în fals, în scopul justificării obţinerii unor sume de bani din bugetul CCIR”, acuză DNA. Unul dintre contractele de colaborare 197 din 06.09.2012 încheiat între CCIR. şi Kan Style SRL, reprezentată de Nedelcu a avut ca obiect colaborarea în materie de consultanţă design ambiental şi estetică, preţul colaborării fiind în sumă de 2.500 Euro net lunar la care se adaugă TVA, la cursul B.N.R. din ziua facturării. „Astfel, din probatoriul administrat a reieşit că în fapt nu a fost prestată o activitate specifică pentru care au fost efectuate respectivele plăţi, contractul fiind întocmit pentru a justifica direcţionarea unor sume de bani de către Mihail Vlasov în favoarea membrilor de familie”, acuză DNA. CCIR a plătit suma de 220.780 de lei. Ce spun directorii Camerei „Se cunoştea la momentul respectiv că Nedelcu Marian era ginerele lui Vlasov Mihail. În legătură cu încheierea acestor contracte, menţionez că acestea au fost încheiate din dispoziţia lui Vlasov Mihail”, a declaratm la DNA, unul dintre directorii CCIR. Fosta şefă a Cancelariei CCIR a adeclarat că acet contract „a fost impus de dl. Vlasov Mihail, fără să fie supus aprobării organelor de conducere ale CCIR”. „Acest contract avea ca obiect modernizarea sălilor de conferinţă din incinta Camerei.. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Pentru a exista o aparenţă de legalitate, director economic (…) a solicitat un material care să însoţească factura. Am primit în acest sens un «dosar» care cuprindea imagini făcute pe calculator pentru sălile respective. La un moment dat, terminându-se sălile, şi-au propus să «modernizeze» şi birourile”, a fost ironică şefa Cancelariei CCIR. Afacerea casa „Leda” O altă afacere pentru care este trimis în judecată este cea privind modul în care Romexpo, societate controlată de CCIR, i-a închiriat, în septembrie 2012, imobilul „Casa Leda”, la un preţ derizoriu, care nu acoperea nici plata utilităţilor. „Caloarea totală a prejudiciului cauzat reprezentând venituri nerealizate precum şi costul utilităţilor suportate din bugetul Romexpo S.A., pentru perioada septembrie 2012 – octombrie 2014, fiind de 109.025 de lei”, arată DNA. La data de 12 decembrie 2013, Nedelcu în nume personal a încheiat cu Romexpo promisiunea de vânzare-cumpărare având ca obiect promisiunea de vânzare a imobilului „Casa Leda” la preţul derizoriu de 100.000 euro, la care se adaugă TVA.

