Procurorii clujeni au de rezolvat o plângere penală care îl vizează pe liderul Coaliției Naționale pentru Modernizarea României

Potrivit lui Alexandru Cumpănașu, liderul Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), ”Kelemen Hunor nu mai are dreptul sa pastreze Steaua Romaniei, deoarece a jignit poporul roman prin refuzul categoric de a-si asuma in calitate de cetatean roman istoria propriului popor. Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei va face toate demersurile necesare pentru ca acest lucru sa se intample in ciuda amenintarilor explicite de acum ale liderilor comunitatii maghiare la adresa mea, sau a colegilor din Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei.Inteleg ca ieri a fost depusa o plangere la Parchetul din Cluj-Napoca prin care sunt acuzat de catre conducerea Uniunii Democrate Maghiare din Romania pentru solicitarea de retragere a Decoratiei domnului Hunor si pentru criticarea acestuia. In fata dumneavoastra, a tuturor, va spun ca acest demers al liderilor comunitatii maghiare imi confirma inca o data faptul ca trebuie sa imi apar romanii din Harghita, Covasna, Mures si de oriunde. Gestul disperat al Partidului Popular Maghiar din Transilvania imi arata foarte clar ca am reusit in batalia pe care am dus-o si pe care o voi continua pentru restabilirea adevarului istoric dar mai ales pentru respectarea cetatenilor romani. Ma uit la Parintele Tamas si ii multumesc inca o data pentru curajul de a fi aparat natiunea romana si istoria ei. Acest atac al liderilor Uniunii Democrate Maghiare din Romania ne unesc si mai mult si poate vor trezi in politicienii romani un minim simt de romanism. Mai am un motiv sa le multumesc pentru acest atac murdar: imi vor da sansa sa cunosc mai bine situatia romanilor si furturile liderilor maghiari din Cluj-Napoca”.

De asemenea, potrivit lui Cumpănașu, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca ar fi fost depusă o plângere penală la adresa lui Cumpănașu pentru că ar fi cerut retragerea distincției primite de liderul UDMR.