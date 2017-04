Proteste violente in Paraguay: Parlamentul a fost incendiat după ce constitutia a fost schimbata in secret pentru a permite realegerea presedintelui

Protestatarii au intrat in Congresul paraguayan si i-au dat foc vineri seara dupa ce Senatul a votat in secret un amendament constitutional care i-ar permite presedintelui Horacio Cortes sa candideze pentru a fi reales, transmite Reuters.



Constitutia tarii interzice realegerea sefului statului dupa o modificare introdusa in 1992, pentru a preveni dictaturi precum cea a lui Alfredo Stroessner, care a fost dat jos in 1989, dupa un regim ce a durat 35 de ani.

“A avut loc o lovitura de stat. Vom rezista si invitam poporul sa reziste impreuna cu noi”, a spus senatorul Desiree Massi de la partidul de opozitie progresist-democrat.

Pompierii au reusit sa puna sub control incendiul dupa ce protestatarii au parasit, noaptea tarziu, cladirea Congresului.

Dar protestele si revoltele au continuat in alte parti din Asuncion si din tara pana tarziu in noapte, potrivit presei locale.

Transmisiile televiziunilor au aratat cum protestatarii au spart geamurile legislativului, s-au batut cu politia, au dat foc la cauciucuri si au rupt parti din gardul cladirii.

Politia, dotata cu echipamente pentru lupte de strada, a tras cu gaze lacrimogene si gloante de cauciuc. Mai multi jurnalisti si politicieni au fost raniti, la fel si cativa politisti, potrivit ministrului de interne. Numarul ranitilor nu se cunoaste inca, potrivit Hotnews.

Sursa photo: HotNews