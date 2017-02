Protocolul de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii DOCUMENT

Lumeajustitiei.ro va prezinta un nou document exploziv despre dimensiunile actiunilor de politie politica din Romania, care pe langa lege, au pus bazele incepand cu februarie 2009 a unui camp tactic in care SRI s-a infiltrat puternic in anchetele si procesele penale, urmarind eliminarea unor politicieni si personalitati publice, dar si anumite solutii pana la decizia finala in instantele de judecata.

Lumeajustitiei va prezinta un document emis in anul 2011 de UM 0198 – SRI Bucuresti catre prim adjunctul directorului SRI generalul Florian Coldea, prin care s-au livrat date despre continutul unei informari adresate DNA.

In acest document se vorbeste nu doar de “Protocolul de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale nr. 003064 din 4.02.2009” ci si, atentie, despre Planul de cooperare nr. 003864826 din 13.07.2011 – (vezi facsimil).

Despre acest Plan de cooperare din 2011 nu s-a auzit niciodata pana in prezent. Existenta unui Plan de cooperare, pe langa protocolul de cooperare releva faptul ca nu au existat doar regulamente comune de operare mixta, dar s-a actionat direct, premeditat si planificat in directia instrumentarii cu orice pret de dosare penale unor politicieni, parlamentari, membri ai Executivului, inalti functionari, magistrati, jurnalisti etc. S-a actionat perfid, fara ca actele obtinute de echipele mixte SRI – DNA sa puna la dosarele care plecau la instanta documentele pe care le fabricau, astfel incat acuzatii sa nu afle despre ele si sa nu se poata apara, dar magistratii sa fie convinsi ca trebuie sa-i condamne pe acuzati. Ideea de plan de cooperare in sine (diferit de protocolul de cooperare) mai scoate in evidenta ca tandemul SRI-DNA si alte parchete aveau plan de instrumentat dosare, cu persoane vizate si zone de actiune. Acest plan de cooperare intre SRI si marile parchete pe dosarele penale incalca flagrant Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor care prevede interdictii si sanctiuni severe:

“Art. 7 – (1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) completeaza, anual, o declaratie autentica, pe propria raspundere potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

(3) Consiliul Suprem de Aparare a tarii verifica, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii ori a ministrului justitiei, realitatea declaratiilor prevazute la alin. (2)

(4) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) conduce la eliberarea din functia detinuta, inclusiv cea de judecator sau procuror.”

SRI a dat indicatii ca informatiile sa nu fie depuse la dosarul cauzei de procurorul de caz

De asemenea, si acest document vorbeste la finalul lui despre faptul ca “In conformitate cu dispozitiile art. 8 si art. 57 din Protocolul de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale nr. 003064 din 4.02.2009, va adresam rugamintea ca datele prezentate sa fie destinate exclusiv informarii procurorului de caz, potrivit principiului necesitatii de a cunoaste, fara a fi introduse in dosarul cauzei”.

Planul de cooperare s-a nascut in urma Strategiei nationale de aparare din anul 2010

Chiar daca continutul protocolului de cooperare si ale planului de cooperare nu au fost facute publice, fiind clasificate “strict secret”, avem informatii ca ideea de justitie secreta paralela a apartinut SRI si s-a perfectionat mai abitir dupa definitivarea in anul 2010 a Strategiei nationale de aparare. Strategia de informatii pusa la cale la nivelul SRI, condus operativ de generalul de trista amintire Florian Coldea, a orientat activitatile SRI in directia de semnalizare a cazurilor de coruptie la nivel inalt, “cu efecte asupra politicilor statului, inclusiv in scopul prevenirii accesului in functii publice a persoanelor corupte” – am citat dintr-un document oficial. Asa a luat fiinta la 13 iulie 2011 Planul de cooperare intre SRI si marile parchete, iar efectul s-a simtit in intreaga tara. Rechizitoriile la DNA au ajuns sa semene cu compunerile din notele SRI, iar trimiterile in judecata si condamnarile s-au dat numelor grele pe lipsa de probe si motivari fanteziste ajuridice, pe respingeri de probatori, pe denuntatori adusi de serviciile de informatii, prin magistrati initiati in tainele acestor intelegeri secrete.

