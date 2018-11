PSD Cluj îi atacă pe Boc şi pe Tişe: “Tonomat de minciuni”

Preşedintele PSD Cluj, Horia Nasra, îl atenționează atât Emil Boc, cât şi Alin Tişe, au “abandonat complet zona Huedinului”.

“În două mandate de lider al Consiliului Judeţean Cluj, preşedintele zero realizări, Alin Tişe, a abandonat complet zona Huedinului. Nici Emil Boc când era premier nu a făcut nimic pentru zonă (2009-2012), chiar dacă este din Mărgău. Mai mare ruşinea! În 2009, în primul său mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe anunţa în privinţa introducerii gazului că «estimăm ca lucrările să fie finalizate în cursul acestui an, reuşind în acest fel să racordăm la reţeaua de gaz partea de vest a judeţului, una dintre priorităţile mandatului meu de preşedinte al Consiliului Judeţean». Timp de trei ani, sub guvernarea PDL, sub premierul Emil Boc, născut în zonă, promisiunea lui Alin Tişe a rămas neacoperită. Astăzi, după 9 ani, în cel de-al doilea său mandat situaţia este aceeaşi. De asemenea, liderii PDL, astăzi PNL, mai promiteau în acea perioadă şi un parc industrial Tetarom în zonă însă şi această promisiune a rămas neonorată. Prin urmare, zona Huedin a fost complet abandonată de administraţia liberală” a declarat deputatul Horia Nasra, preşedintele PSD Cluj.