Rezist a fost intregistrat la OSIM. Urmeaza infiintarea unui partid cu aceeasi denumire

Un argeşean a înregistrat la OSIM marca #REZIST şi logo-ul aferent şi anunţă că a demarat procedurile de înfiinţare a unui nou partid care se va numi #REZIST. Potrivit OSIM, cererea de înregistrare a mărcii #REZIST aparţine unui argeşean şi a fost depusă pentru 8 clase de protecţie, inclusiv politică, publicitate, afaceri şi ziare.

„La sugestia unui prieten spaniol am decis să înregistrez la OSIM marca şi logo-ul #REZIST. Am demarat procedurile şi, de azi, putem spune că #REZIST este marca naţională înregistrată. Pe modelul PODEMOS din Spania, am demarat deja procedurile de înfiinţare a unui nou partid care se va numi simplu #REZIST. Suntem un grup de iniţiativă din care fac parte oameni cunoscuţi din România şi străinătate, care nu au fost membrii vreunui partid politic, câţiva tineri care au lucrat perioade scurte în Guvern dar şi oameni care au un cuvânt greu de spus în domeniile în care activează acum. Da, sperăm să fie un fel de PODEMOS românesc şi aşteptăm să ni se alăture toţi cei care vor o schimbare reală şi radicală a modului de a face politică în România. Nu ne vor interesa actualele partide, cu excepţia USR, partid de la care aşteptăm să migreze către noi pe toţi cei nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă acolo. Având în vedere că marca #REZIST este protejată şi pentru alte domenii, nu numai zona politică, sperăm să putem folosi asta pentru a ne ajută în tot ceea ce ne-am propus”, a declarat C.U., argeşeanul care a înregistrat la OSIM marca #REZIST şi care anunţă înfiinţarea unui nou partid în România, potrivit ziarulprofit.ro.

Pe de altă parte, reacţia protestatarilor a fost una vehementă de respingere a acestei iniţiative. Administratorii paginii de Facebook „Corupţia ucide”, pagină prin intemediul căreia s-au mobilizat o parte dintre protestatarii din Piaţa Victoriei, susţin că persoana care a înregistrat marca #REZIST ar fi chiar proprietarul site-ului ziarulprofit.ro, Iulian Uţă, fost lider UNPR Curtea de Argeş.

„Tot felul de oportunisti incerca sa profite si sa faca capital de imagine dupa o miscare sociala. Un patron de ziar din Arges, fix asta a facut azi. Zice ca mama lui l-a nascut cu #rezist in brate. Si atunci ar trebui sa fie marca inregistrata pentru el, iar restul, pleaba care a iesit la proteste sa foloseasca acest logo si text, dar cu acordul lui, daca nu vrei sa platesti amenda pentru drepturi de autor. Are si logo, desi logo-ul #rezist a fost facut de Luminita Dejeu de la de-clic.ro Acest domn a mai zis ca nu se opreste aici, oare are de gand sa atace in instanta orice protestatar care poarta o insigna cu #rezist? Esti penibil, si tu si partidul de unde ai aparut, UNPR. Voi demonstrati ca nu stiti sa construiti ceva, va place doar sa furati”, scriu administratorii paginii „Corupţia ucide”.