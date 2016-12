Rezultatele voturilor de la CLUJ. PNL a facut un scor la limita cu PSD

Cluj: PSD şi PNL, avansuri minime unii în faţa celorlalţi, în funcţie de numărătoarea paralelă

PSD are un uşor avans faţă de PNL în judeţul Cluj în urma alegerilor de duminică, arată numărătoarea paralelă a social-democraţilor, după numărarea a 88,9 la sută din secţiile de votare, dar PNL susţine că are mai multe voturi decât PSD, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Reprezentanţii PSD Cluj, au declarat, în noaptea de duminică spre luni corespondentului MEDIAFAX că rezultatul este peste aşteptări.

„La numărarea paralelă a 88,9 la sută din secţiile de votare din judeţul Cluj, PSD are 27,33 la sută faţă de PNL, care are 27,12 la sută, avem un uşor avans. USR are 12,66 la sută, iar UDMR 13,65%. Rezultatul nostru este peste aşteptări”, au spus sursele citate.

De cealaltă parte, şi PNL Cluj a realizat o numărătoare paralelă, iar după contabilizarea rezultatelor din 600 de secţii din cele 656 de la nivel judeţean, liberalii aveau un uşor avans de 800 de voturi la Camera Deputaţilor şi 1.800 de voturi la Senat. La alegerile locale din luna iunie 2016, PNL a obţinut pe judeţ 37,99% iar PSD 26,60%.