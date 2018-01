Rușii au ajuns acționari la ziare.com și alte siteuri românești

O societate comercială rusească a intrat în acționariatul societății comerciale care deține, printre altele, pachetul majoritar de acțiuni la Libra Bank și siteul de știri ziare.com., scrie pe facebook jurnalistul Silviu Sergiu.

Postarea integrală a jurnalistului Silviu Sergiu:

„Rușii, în acționariatul grupului care deține Libra Bank și ziare.com

O societate comercială rusească a intrat în acționariatul societății comerciale care deține, printre altele, pachetul majoritar de acțiuni la Libra Bank și siteul de știri ziare.com.

Este vorba de Moskovskoe Predstavitelstvo Firmy NCH Advisors, Ink, (SSHA). Informația este disponibilă accesând Orbis Directory, baza internațională de date a Bureau van Dijk (vezi foto 1). Primele informații pe această temă sunt disponibile din ianuarie 2017.

Moskovskoe Predstavitelstvo Firmy este, potrivit informațiilor disponibile pe Internet, o agenție de publicitate cu sediul la Moscova, Rusia.

Societatea comercială rusească este partener, în cadrul NCH Advisors, al grupului american NCH Capital Ink. Americanii dețin 75% din NCH Advisors, dar participația rușilor nu este menționată.

În România, NCH Advisors este acționar majoritar la societăți din domeniul bancar (Libra Bank) și IT/internet (Netbridge, Active Soft).

O bună parte din participațiile majoritare deținute în România sunt administrate prin fondul de investiții Broadhurst Investments Limited, un offshore din Cipru.

NCH Advisors este unul dintre cei mai mari investitori în piața de Internet din România, deținând majoritatea acțiunilor în companii precum Active Soft (ziare.com, bestmusic.ro, metalhead.ro, 220.ro), Vodanet (acasa.ro, ele.ro), NetBridge (trafic.ro, boom.ro), Realmedia Network (imobiliare.ro), iMedia (eva.ro, cinemagia.ro, automarket.ro) etc. (Sursa: Wikipedia)

New Century Holdings (NCH) Capital Ink este un grup american de investiții în țările din Europa Centrală și de Est. Potrivit www.nchcapital.com, grupul a fost înființat în 1993 și administrează active de peste 3,5 miliarde dolari în Federația Rusă și alte țări din fostul bloc comunist, printre care și România.

NCH Capital Ink se află pe piața românească din anul 1994 și administrează participații majoritare și minoritare la peste 300 de companii românești.

Grupul îi are drept acționari pe NCH Advisors Ink, George Rohr, Gregory Katz, Edward Charles Parisi și Moris Tabacinic. Așadar, prin NCH Advisors Ink, rușii au intrat și în acționariatul firmei- mamă, respectiv al NCH Capital Ink.

Inițial, New Century Holdings (NCH) era deținută de Consol Energy Ink, ce avea, la rândul ei, trei acționari: BlackRock, Green Capital Ink și Southeastern Asset Management. (foto 2)

George Rohr și Moris Tabacinic sunt cumnați. Iată ce scrie site-ul NCH Capital Ink despre cei doi:

”George Rohr began actively investing across asset classes in Russia and Eastern Europe shortly after the collapse of the Soviet Union. He and Moris Tabacinic were among the earliest Western participants in the privatization opportunities offered by several of the region’s markets. They founded NCH Capital in 1993. Mr. Rohr’s interest in the region began as the result of a media-related opportunity he pursued in Russia in 1991. He began his career at Newsweek, Inc. in 1978 as Director of Special Projects. He subsequently founded a medical publishing company that he sold in 1986, and then acquired two other information services companies, both of which he subsequently sold to major North American information services companies. Mr. Rohr received an AB in Economics from Harvard College and an MBA from Harvard Business School.

Moris Tabacinic has been an active investor in Russia and Eastern Europe for over sixteen years. From 1976 to 1991, he led a series of successful emerging market real estate developments, and was responsible for the management of a family-owned apparel manufacturing business. Following the collapse of the Soviet Union in 1991, Mr. Tabacinic began actively investing across asset classes in the region; he and Mr. Rohr were among the earliest Western participants in the privatization opportunities offered by several of the region’s markets. They founded NCH in 1993. Mr. Tabacinic received a BS in Industrial Engineering from the Worcester Polytechnic Institute. Messrs. Tabacinic and Rohr are brothers-in-law.”