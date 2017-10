Scandalul de la TVR Cluj a ajuns în Israel: ”Auschwitz 70 de ani. ALIVE” o carte cutremurătoare boicotată în România?

La începutul acestui an, în prestigioasa editură ”Libris” din București, apărea o carte cutremurătoare: „Ausch­witz 70 de ani. ALIVE”, care cuprinde materialele realizate de TVR Cluj la împlinirea a 70 de ani de la eliberarea sinistrului lagăr al morții Auschwitz. Cartea redă în mod veridic și minuțios reportajele și interviurile realizate de echipa TVR Cluj cu supraviețuitori ai Holocaustului din România – este vorba de evreii deportați de pe meleagurile Transilvaniei la Auschwitz, cel mai înfricoșător lagăr de exterminare inventat de naziști.

Membrii echipei TVR Cluj, tineri, talentați, profesioniști de mare calitate – este vorba de Thea Haimovitz, Sebesi Karen și coordonatorul cărții Romeo Couti jurnalist TV senior – care au realizat reportajele și interviurile, au fost profund marcați de realitățile descoperite în universul morții și terorii de la Auschwitz, pe acest tărâm al groazei, creat de mințile bolnave ale unor criminali hotărâți să extermine întreg poporul evreu.

Holocaustul, această pată rușinoasă în istoria omenirii, a dus la dispariția, asasinarea, transformarea în cenușă a unui număr de ȘASE milioane de evrei. Un milion dintre aceștia erau copii. Astăzi, supraviețuitorii Holocaustului sunt din ce în ce mai puțini și din acest motiv devine evident că materialul documentar realizat de echipa TVR Cluj, interviurile cu oamenii care au traversat infernul, care și-au pierdut identitatea, întreaga familie, visurile și care astăzi au peste 90 de ani, reprezintă un document istoric de o valoare inestimabilă.

Despre Holocaust s-au scris zeci de mi de pagini, reportaje, cărți, articole, studii, lucrări științifice, s-au realizat filme,

s-au scris scenarii, s-au turnat pelicule documentare, dar nimic și niciodată nu va putea explica ce anume s-a întâmplat atunci, cum a fost posibil ca o națiune „civilizată” să comită crimele în masă executate cu precizie și inumană detașare de naziști.

Cartea „Auschwitz 70 de ani. ALIVE”, coordonată de jurnalistul de mare valoare Romeo Couti cu un „Cuvânt înainte” aparținând directoarei PROTV Doina Gradea și beneficiind de o foarte bine documentată „Introducere” a eruditului profesor Andrei Marga, este scrisă alert, interesant, documentat, veridic și, contrar a ceeace s-ar putea crede, complect nepărtinitor. Căci istoria, acest universal tribunal al lumii, trebuie să fie nepărtinitoare chiar dacă este extrem de greu să readuci în scenă trecutul fără a-i da coloritul propriilor tale sentimente.

Ei bine, tocmai aici se ascunde valoarea deosebită a cărții pe care încerc să v-o prezint. Cartea este profund obiectivă, prezintă, prin interviurile realizate, o realitate cumplită și înspăimântătoare, dar fără ură, fără a-i judeca pe criminali, fără să acuze tăcerea vinovată a lumii întrgi în fața crimelor naziste.

Niciunul dintre supraviețuitorii intervievați de Thea sau Karen nu-și strigă durerea, pierderea familiei, a copiilor, a părinților, chinurile suferite, teroarea, niciunul nu se întreabă dece oare în 1944, când au fost deportați și sfârșitul războiului era atât de aproape, aliații nu au încercat să bombardeze șinele trenurilor care îi duceau pe evrei la Auschwitz…

Așa cum am subliniat, cartea este întradevăr un document dintre cele mai prețioase ale genocidului cumplit, care marchează istoria secolului trecut. Este o carte cu care Televiziunea Română ar trebui să se mândrească, o carte emblematică pe care ar fi trebuit să o cunoaștem cu toții… Dar printr-un fenomen greu de explicat și imposibil de înțeles cartea a fost marginalizată, ostracizată, ea nu se găsește în librării, nu a fost difuzată masiv și zace undeva în vreun depozit prăfuit fără a fi pusă în valoare.

Până în urmă cu câteva săptămâni eminentul prof. Andrei Marga avea o emisiune culturală foarte apreciată la TVR Cluj. Am crezut că, la un moment dat, în cadrul emisiunii sale, va prezenta cartea căreia îi aduce deosebite elogii în „Introducerea” pe care o semnează. Dar… surpriză! Emisiunea sa a fost eliminată din program, fără nici o explicație.

O altă întrebare se referă la faptul că întreaga echipă TVR Cluj care a filmat la Auschwitz a fost practic desființată, iar cărții nu i s-a făcut prezentarea pe care ar fi meritat-o, deși a avut parte de câteva „palide” lansări la Târgu Mureș, Cluj sau București. Nimeni nu mi-a putut oferi deocamdată o explicație logică a faptului că despre această carte nu se știe, nu se vorbește, nu s-a aflat nimic.

Îmi pun acum și întrebarea: De ce nici o echipă TVR nu a fost prezentă, recent, la Sighet și Oradea la comemorarea marelui umanist, laureat al premiului Nobel, scriitorul Elie Wiesel de la al cărui deces s-a împlinit un an? Oare evenimentul, la care au fost prezenți diplomați din întreaga lume și membri ai guvernului israelian, nu prezenta interes măcar pentru TVR Cluj?

Marșul, la care au participat mii de oameni din întreaga lume, de la casa memorială Elie Wiesel și până la gara unde acesta a fost urcat într-un vagon de vite și trimis la Auschwitz, a putut fi urmărit pe ecranele televizoarelor din întreaga lume, dar în România nu.

Oare de ce minunata, sensbila, eficienta echipă TVR Cluj, care a realizat reportajele la Auschwitz, nu mai există? Aceia care au ordonat excluderea ziaristei Diana Apahidean din Televiziunea Română, aceia care au încercat să treacă sub tăcere manifestările profund antisemite de la Festivalul “Zilele Cul­turii Maghiare”, din centrul Clujului, unde au apărut portretele lui Hitler, Stalin și Lenin, afișe cu ISIS, s-a strigat “Allahu Akhbar”, și s-au intonat refrene “Va fi, va fi, Clujul va fi din nou oraș maghiar”, sunt aceiași care impun tăcerea în jurul cărții „Auschwitz 70 de ani. ALIVE”?

Hai să spunem lucrurilor pe nume! Partidul U.D.M.R. se pare că are puteri nelimitate la Cluj. Cert este că nimeni dintre cei care au filmat la Auschwitz nu și-a mai păstrat funcția și locul de muncă, iar ziarista Diana Apahidean, care a dezvăluit opiniei publice românești manifestarea nazistă și anti-românească de la Cluj a fost aruncată afară din televiziune.

Întrebările nu s-au epuizat. Ele sunt multe și dureroase și vom încerca să găsim răspunsuri în numerele noastre vii­toare. Și încă un lucru important: vom organiza la Tel Aviv o lansare deosebită, așa cum i se cuvine cărții „Auschwitz 70 de ani. ALIVE ” .

Doina MEISELES / ”Jurnalul săptămânii”

Doina MEISELES este editoarea publicațiilor israeliene de limbă română – Magazin expres, Revista Mea, Jurnalul Săptămânii și Jurnalul de Luni.