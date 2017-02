Senatorul clujean Mihai Goțiu, după ce a adormit în Parlament: Am decis să mă auto-sancționez

Deputatul USR care a adormit în Parlament a scris, pe Facebook, că a decis să se „auto-sancționeze cu indemnizația pe o săptămână”, bani pe care îi va dona unui proiect pentru copii bolnavi. Mihai Goțiu a mai precizat că speră că și colegii lui vor înțelege din gestul lui trebuie să își asume responsabilitatea pentru acțiunile lor, indiferent că e vorba de „ațipit”în plen sau pentru criza care a scos zeci de mii de români în stradă.

Vă redăm integral mesajul postat de Mihai Goțiu:

Dragi prietene și prieteni, stimați colegi din Parlament, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care, pe parcursul zilei de ieri, a nopții și a dimineții mi-ați transmis mesaje critice oneste și/sau de încurajare. Faptul că în această dimineață am constatat că am cu câteva sute de prieteni pe Facebook mai mulți ca ieri și mesajele trimise direct m-au emoționat, dovedindu-mi că ați înțeles contextul în care s-a produs greșeala mea, ca efect al oboselii acumulate în ultima săptămână, când am stat de veghe, zi și noapte, cu colegii parlamentari de la USR pentru a bloca asaltul partidelor din coaliția de la putere împotriva Justiției.

În același timp însă, susținerea voastră mă obligă la asumarea până la capăt a ceea ce s-a întâmplat. Atât în semn de mulțumire pentru sprijin, cât și de penitență, am decis să mă auto-sancționez cu indemnizația pe o săptămână. Suma o voi dona pentru susținerea unui proiect de dotare cu echipamente a saloanelor pentru tratarea copiilor bolnavi cronic din patru spitale regionale, pentru care, în ciuda promisiunilor electorale, actuala Putere n-a găsit fonduri în legea bugetului.

Sper ca acest gest să fie corect înțeles atât de voi, cât și de colegii mei parlamentari din toate partidele, de la care aștept să-și asume, la rândul lor, responsabilitatea pentru fiecare acțiune care poate aduce atingere imaginii instituției pe care o reprezentăm, fie că e vorba de ațipit în plenul ședințelor, de trecut strada pe culoarea roșie a semaforului, de votat împotriva solicitărilor justiției de retragere a imunității unor colegi ori pentru criza recentă care a scos jumătate de milion de români în stradă”, a scris Mihai Goțiu pe Facebook.

