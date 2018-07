Soseste toamna si incepe iar scoala? Cum iti creezi un look cool

Probabil ca te gandesti de ceva vreme cum sa iti surprinzi colegii cu ceva nou, diferit si, evident, care sa se muleze pe ultimele trenduri in materie de moda. Cauti peste tot in jur diferite combinatii, idei traznite chiar, accesorii care sa te puna in valoare si care sa-ti ofere acel look de care ai atat de mare nevoie, dar intampini ceva probleme in acest sens.

La inceputul anului ai putea arata senzational daca tii cont de cateva sfaturi si de faptul ca la scoala nu trebuie sa atragi atentia profesorilor intr-un mod ce ti-ar putea perturba progresul scolar. Gandeste-te sa te imbraci la moda, sa-ti iei cateva gadget-uri de ultima ora sau sa-ti faci o tunsoare inedita. Poate ar fi timpul sa-ti schimbi telefonul cu unul performant sau sa-i oferi un look nou celui vechi cu ajutorul unei huse, pe care sa o alegi din oferta pentru huawei mate 10 lite din mediul online.

Iata cateva idei interesante pentru a starni admiratia colegilor tai!

Inainte de imbracaminte sau alte accesorii trebuie sa ai un telefon care sa starneasca invidia colegilor, asa ca achizitioneaza-ti ultima senzatie in materie de mobile, adica un Iphone. Protejeaza-l cu ajutorul unei folii pentru Iphone X in asa fel incat aspectul sau sa fie unul impecabil o cat mai lunga perioada de timp. Nu-ti fa griji ca ai trece neobservata, acest telefon are un renume urias, asa ca vei fi in centrul atentiei!

Imbraca tinute vestimentare la moda, dar care sa se potriveasca cu scoala, altfel ai putea avea probleme serioase. Adica spune nu hotarat decolteului, fustei scurte, ciorapilor cu modele indraznete sau tocurilor prea inalte. Nu uita ca nu mai esti nici la plaja si nici in vreun club de noapte! Fii eleva inainte de toate si, cu siguranta, vei putea face in asa fel incat sa imbini decenta si moda intr-un fel interesant.