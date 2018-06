Stenograma unei ședințe a Colegiului CNSAS. Cazimir Ionescu: Voi sesiza Agenția Funcționarilor Publici și instanța în cazul Mădălin Hodor

El a susținut în ședința Colegiului din 17 aprilie că angajatul CNSAS Mădălin Hodor a acționat politic pentru a bloca alegerea lui Ion Aurel Pop în fruntea Academiei Române.

Istoricului Mădălin Hodor, funcționar public în CNSAS și acreditat cercetător extern la aceeași instituție, i-a fost suspendată calitatea de cercetător al CNSAS și este anchetat disciplinar după ce a publicat pe 12 aprilie, în Revista 22, sub titlul „Ioan Aurel Pop, Cornel Nistorescu si Dorel Abraham, pe lista colaboratorilor Securității”, un articol și o listă, de fapt „Tabelul cuprinzând colaboratori care sunt în legătura unității noastre” întocmit pe 13 mai 1985, cu 200 de nume ale colaboratorilor UM 0255, unitatea Securității care se ocupa de urmărirea emigrației românești, scrie evz.ro.

Gestul lui Hodor a declanșat un uriaș scandal public, care i-a iritat la maxim pe membrii Colegiului CNSAS. Evenimentul zilei publică, în exclusivitate, selecțiuni din Stenograma ședinței Colegiului CNSAS din 17 aprilie, în care s-a discutat pe larg cazul Hodor.

Stenograma

Prezenți: Dinu Zamfirescu, Germina Nagâț, Sulfina Barbu, Adrian Cioflâncă, Cătălin Precul, Cazimir Ionescu, Valentin Blănariu, Constantin Buchet, Ladislau Csendes, Alexandra Toader. Absent – Nicolae Vuvrea.

Ședința a început la ora 10.00 și a fost condusă de președintele Colegiului, Constantin Buchet.

C. Buchet: Ieri am avut un BCC lărgit, inclusiv cu șeful structurii de securitate, pe marginea materialului din presă semnat în revista „22” de dl Mădălin Hodor. Am primit rapoarte de evaluare a acreditării dlui Hodor de la dl S. Moldovan și memoriul dnei Raluca Spiridon. Se referă la Statutul funcționarului public și sesizarea Comisie de disciplină. De asemenea, un memoriu de la dl Fl. Banu, care se declară oripilat de maniera de abordare. Deci aveți un prim material.

C. Ionescu: Părerea mea este că sunt foarte multe materiale. Toate trimit la o lege care este foarte complexă. În ceea ce mă privește, deoarece sunt implicat, nici nu concep ca aceste materiale să nu ajungă la Agenția Națională a Funcționarului Public.Dacă cumva Colegiul hotărăște altfel, eu le trimit în nume propriu pentru punct de vedere și personal voi face acțiune în instanță.

C. Buchet: Eu sunt foarte supărat și mâhnit pe această chestiune, de nerespectare a procedurilor și reglementărilor. A trimis și dl Florian Abraham un material, nu știu dacă îl aveți, a apărut și în presă.

A. Cioflâncă: A apărut și în presă.

S. Barbu: A apărut în EVZ.

Special, înainte de alegerea președintelui Academiei

C. Ionescu: El face referire la niște lucruri care s-au întâmplat în timpul mandatului vechiului Colegiu. El atrage atenția că nu s-a făcut anonimizarea și că s-a făcut special acest articol ca să poată să apară înainte de votul de la Academie. E foarte importantă mărturia dlui Abraham. Asta dovedește că este acțiune politică și nu e singurul material cu conotație politică. Sunt mai multe astfel de situații de implicare politică. (…)

C. Buchet: Stimați colegi, eu văd așa problema: acceptăm tipul acesta de „deconspirare” neoficial sau ne luăm noi, Colegiul, atribuțiile în serios, dacă nu mergem acasă și vine altă instituție abilitată să facă chestiunea asta. Dacă cineva semnalează anumite aspecte, le aduce la cunoștința șefului de la investigații, le pune în nota de constatare și vine documentul aici, în Colegiu, și noi trebuie să votăm.

Sunt foarte mâhnit, supărat și iritat. Acum de la presă pe Legea 544 ne solicită de la EVZ precizări: cum a fost posibilă publicarea, care sunt măsurile luate de conducerea CNSAS. La fel de la ziariștionline. La fel și dl Abraham.

C. Ionescu: Dl Abraham spune că, în 15.03, el i-a spus personal lui Hodor, care făcea presiuni prin el, să se anonimizeze cât mai repede, că-i trebuie materialul. El i-a spus că „este de competența Colegiului să analizeze modul în care se vor folosi informațiile obținute din arhivă, să vedem care vor fi faptele și Colegiul se va pronunța. Însă în virtutea obligațiilor pe care le aveți trebuie să respectați procedurile CNSAS” (i-a spus Abraham lui Hodor)… S-a dus intemepstiv (Hodor-n.red.), a mutat practic dosarul la o altă echipă pentru anonimizare de unde l-a luat neanonimizat, cum avea nevoie de el. (…)

Unde este limita?

S. Barbu: Ca mulți dintre dv. Am primit solicitări din partea presei, întrebări pe marginea acestui scandal, pentru că este un scandal, generat de dl Hodor, eu așa îl consider. M-am abținut și consider că din momentul în care am primit mandat în acest Colegiu nu am mai ieșit în presă cu opinii și comentarii politice și nici opinii despre activitatea CNSAS în afara cadrului pe care îl stabilim colegial aici, că nu mă duc să dau interviuri fără ca noi să discutăm în interior această temă pe care astăzi ne-a dat-o un angajat al CNSAS.

Eu am întrebat unde este limita dintre calitatea de funcționar public în cadrul CNSAS și calitatea de cercetător – pe care nu o îngrădește nimeni – dar unde este limita? Este evident că fiind angajat al instituției ai niște avantaje prin comparație cu alți cercetători care nu sunt angajați în instituție. Mi s-au aruncat niște explicații, nu am înțeles această delimitare foarte bine. Dacă discutăm strict ce s-a întâmplat, și citez dintr-un interviu pe care l-a dat dl Hodor în „Libertatea”: „De la CNSAS nu ne putem aștepta decât la ceea ce poate face legal. Funcționează în baza unei legi care a fost votată de genul acesta de oameni, de ei și pionii lor politici. Ce să facă cu o lege care îl castrează, care nu-i permite să facă o deconspirare coerentă, eficientă, cu consecințe juridice”.

V-am citat din opinia dlui Hodor. Și noi am luat în discuție modificarea legii pe care, ne place sau nu ne place, trebuie s-o aplicăm până când ea va fi altfel aprobată. Adică noi suntem obligați să respectăm rigorile legii și dl Hodor nu este obligat. (…)

Hodor este înainte de toate funcționar public

A.Toader: Eu sunt de acord că dl. Hodor este înainte de toate funcționar public. El reprezintă instituția CNSAS. În momentul în care a aruncat în presă respectivul articol a făcut-o în numele CNSAS. Noi ca instituție trebuie să luăm atitudine într-un fel sau altul. Plus că materialul nu este un studiu științific.

V. Blănariu: E un caz flagrant de încălcare a statutului funcționarului public. Sunt de acord că trebuie luată o măsură ca exemplu și pe viitor, dacă mai avem situații în care există colegi cu dublă calitate, cei care au această dublă calitate vor trebui ca atunci când vor să iasă în presă cu declarații să ne consulte pe noi. Eu știu că avem purtător de cuvânt.

C. Ionescu: Trebuie să renunțe la una dintre ele. Ce suntem aici, duplicitarism? (…)

C.Ionescu: Dle, vă rog ca data viitoare să avem toți toate materialele ca să știu la ce răspund. Multe dintre materiale nu le-a făcut în calitate de cercetător acreditat, ci în calitate de salariat CNSAS… Vă rog să citiți toate materialele din dosar. Nu vorbim numai de cazul Pop (Ion Aurel Pop, președintele Academiein.red.) aici. Vorbim de toate materialele publice în care face de râs instituția, în care rezolvă ce nu e în stare să rezolve instituția, în care face colegii „comuniști”, „securiști” ș.a.m.d. Păi alea le-a făcut în calitate de cercetător acreditat?

„S-au încălcat mai multe articole din legea noastră”

C. Precul: E drept dlui lucrează în această dublă calitate, dar opinia publică îl percepe drept angajat CNSAS care vine și dezvăluie ce nu e în stare să dezvăluie instituția. Am citit articolul și domnul s-a substituit Colegiului. S-au încălcat mai multe articole și din legea noastră și din toate regulamentele noastre interne. Au fost și manifestări care au adus atingere prestigiului instituției (art.81 alin.13 din ROI și din ROF art. 42 alin.1 lit.g). De vineri, CNSAS este supus public unui tir de acuzații și întrebări. Ce fac oamenii ăia, de ce sunt plătiți?

Se discută posibilitatea reverificării colaborării cu Securitatea a lui Ion Aurel Pop

Este invitat în sală dl Fr. Popescu (directorul Direcției Juridice – n.red.)

L. Csendes: Dle director se poate completa materialul probator la decizia dlui Ion Aurel Pop? Este pe art. 32, sau nu este? Aceasta este întrebarea.

Fr. Popescu: De-a lungul timpului adeverințe au mai fost refăcute. Având adeverința veche și material nou existent s-a eliberat o nouă adeverință. Dacă vorbim pe art. 32 vorbim de decizii.

L. Csendes: Asta nu e pe 32.

Fr. Popescu: Nu e.

G. Nagâț: Se reia verificarea pe cazul Ioan Aurel Pop care are adeverință (de necolaborare cu Securitate – n.red.) din 2009?

Fr. Popescu: Se reia verificarea. Ce declanșează verificarea este funcția. Dacă a mai venit încă o odată pe vreo listă, oficiu sau cerere. Asta declanșează verificarea din oficiu…

C. Buchet: Nu e din oficiu.

G. Nagâț: Nu e din oficiu. Are o ade verință din 2009. Acum este președinte al Academiei Române. Fr. Popescu: Dacă este existentă cererea pe numele lui se dă în lucru. (…)

Cazemir Ionescu va face cerere de reverificare a dosarului președintelui Academiei

C. Csendes: Se găsește cineva să facă o cerere?

C. Ionescu: O fac eu. (…)

S. Barbu: Aplicându-se principiul simetriei în justiție, eu cer și vreau să se înregistreze pe bandă ca regulamentul nostru al colegiului să prevadă explicit că atunci când se eliberează documente pentru cercetători sau alte persoane și este necesară o încălcare a ordinii cererilor, adică dacă trebuie să fie eliberate cu prioritate, să fie atribuția Colegiului în ansamblul lui și nu a unor membri ai colegiului așa cum s-a întâmplat în cazul dlui Hodor. Adică dl Hodor s-a dus și a făcut trafic de influență la un alt membru al Colegiului. (…)

C. Ionescu: Eu cred că fiind și puțin presați de timp, fiind și presați de mass media polarizată care așteaptă răspunsul vă rog să se scoată cu prioritate stenograma de astăzi, atât cât am putut să adunăm până astăzi, să se scoată toate situațiile contradictorii cu regulamentul, cu legea, cu calitatea de funcționar public ca să putem să facem un comunicat. Facem un comunicat că nu putem să dăm răspuns până joi. (…)

C. Buchet: Suntem în faza de cercetare.

C. Ionescu: Atunci, asta trebuie să spunem. Că s-a pornit o cercetare internă, că a fost sesizată inclusiv comisia de disciplină.

A. Cioflâncă: A fost sesizată?

G Nagâț: Au sesizat Raluca Spiridon și dl Banu. Putem să spunem că există două sesizări la comisia de disciplină fără să spunem ale cui sunt. (…)

„Le-a pus o etichetă unor oameni”

S. Barbu: El (Hodor-n.red.) a pus un verdict fără să facă nimic pe lege – că ați văzut ce părere are despre ele – și nu are nici caracter științific, nici nimic. A dat o listă și le-a pus o etichetă unor oameni și noi avem datoria să nu rămânem așa pasivi la un astfel de gest. Oamenii aceia așteaptă din partea Colegiului să reparăm răul făcut.

A. Cioflâncă: Să-l repare cine l-a făcut.

S. Barbu: E responsabilitatea CNSAS, e din casa noastră. Eu așa consider. Contraziceți-mă dacă nu am dreptate.

C. Buchet: Aveți dreptate. (…)

Problema comunicatului de presă

Intră în sală d-na Carmen Cojocaru, purtătorul de cuvânt al CNSAS.

C. Ionescu: Vă rog să faceți un comunicat de presă vis a vis de situația asta care s-a creat că toată lumea așteaptă un răspuns. (…)

S. Barbu: Colegiul în ședința de… a declanșat două cercetări: administrativă și disciplinară pe această temă. Opinia dlui Hodor nu reflectă punctul de vedere al instituției CNSAS. Este o opinie personală. Este de datoria dlui Hodor, ca cercetător acreditat, să demonstreze caracterul științific al celor publicate. (…)

G. Nagâț: Să spunem cumva că se reiau procedurile de verificare, dar asta o să dureze pentru cele 200 de persoane. Să spunem că s-au demarat procedurile de verificare și rezultatul va fi comunicat individual (Se referă la verificarea colaborării cu Securitatea a celor de pe lista publicată de Hodor – n.red.). (…)

S. Barbu: Am văzut acum și punctul de vedere al juristei Colegiului. Trebuie văzută și cererea de acreditare și dacă ceea ce a declarat (Hodor-n.red.) în cerere a fost respectat.

C. Buchet: De acord.

C. Ionescu: Am văzut acestea, am citit materialele și am văzut modul din care se raportează dumnealui la colegii lui, credeam până acum, dar nu sunt colegii lui, că el nu e cercetător, el este angajat la direcția investigații. Cu atât mai grav este modul în care se raportează la cercetătorii instituției pe care își permite să-i terfelească în media, mă îndreptățește să solicit lista lucrărilor publicate de dl. Hodor. (…)

G. Nagâț: Eu sunt de acord cu propunerea d-nei Barbu și sunt de acord cu propunerea dlui Ionescu de a evalua întâi noțiunea de științific și pe urmă lista de publicații a dlui Hodor, cu observația că dacă se face asta, în cazul dlui Hodor, vreau să se facă asta în cazul tuturor angajaților Direcției Cercetare, pe care spune dl Ionescu că Mădălin Hodor i-a terfelit. (…)

Comunicatul de presă în forma finală:

Față de dezbaterea declanșată în mediul public ca urmare a articolelor publicate de către domnul Mădălin Hodor – funcționar public în cadrul Direcției Investigații, Colegiul CNSAS întrunit în ședință, astăzi, 17.04.2018, comunică următoarele:

1. Articolele domnului Mădălin Hodor nu reprezintă punctul de vedere al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității reflectând opinii personale.

2. În cazul instituției au fost declanșate cercetări administrative și disciplinare privind acest caz. La finalizarea acestora rezultatele vor fi comunicate public. Colegiul aprobă conținutul comunicatului de presă.