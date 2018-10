SUA și UE, bătălia pentru subjugarea României. Generalul Iliescu: Paradiți DNA-ul! Denunțați unilateral MCV-ul ilegal!

Generalul Dumitru Iliescu, fost șef SPP, susține într-o postare pe Facebook că România a fost adusă la tăcere și la ascultare prin intermediul unor mecanisme pe care le explică într-un text postat în mediul online. De asemenea, generalul explică cum s-a reușit blocarea dezvoltării țării și cere denunțarea unilaterală a MCV-ului ilegal.

Vă prezentăm integral textul generalului Dumitru Iliescu:

SUA si UE-BATALIA PENTRU SUBJUGAREA ROMANIEI!!!

PARADITI DNA-UL!!!

DENUNTATI UNILATERAL MCV-UL ILEGAL!!!

Nu este pentru prima oară când afirm, cu argumente temeinice, că România a fost și este în continuare un obiectiv strategic important al Washingtonului, dar și al Bruxellului, o țintă spre care converg toate acțiunile menite să realizeze o cucerire și o dominație atotcuprinzătoare, un teatru al operațiunilor speciale, o zonă în care se fac experimente noi, nemaintalnite în celelalte state membre UE și NATO, toate cu același scop deloc nobil și deloc avantajos poporului român.

Vă întrebați de ce am devenit noi o țintă și în ce scop. Am să încep să va explic scopul și, după aceea, de ce aceste experimente pot fi implementate la noi. Scopul îl cunoașteți deja, interesele lor majore în această zonă, deși s-au străduit serios să le camufleze, au ieșit la iveală de mult timp. Nu am să fac referire la toate, ci doar la cele pe care le consider că esențiale și anume: bogățiile acestei țări, pornind de la cele naturale și terminând cu obiectivele economice strategice, piață de desfacere și, nu în ultimul rând, poziția geostrategică. Vă imaginați de ce ar fi această bătălie uriașa pentru dominația României, dacă cele trei elemente menționate anterior nu ar fi foarte importante. Cu siguranță nu și-ar risipi energia și finanțele, dacă lucrurile nu ar sta așa. V-am prezentat cu mult timp în urmă, dar și recent, planurile elaborate de partenerii noștri strategici transatlantici și europeni pentru spolierea avuției naționale a României, pentru subjugarea acestui popor, pentru exploatarea pe nimic a muncii cetățenilor ei, pentru privarea acestora de drepturile și libertățile democratice fundamentale.

De data aceasta, am să vă prezint mecanismele, instituțiile și persoanele prin intermediul cărora și-au atins obiectivele și continuă să o facă!

V-ați întrebat vreodată cum le-a venit ideea guvernanților noștri să înființeze DNA-ul și ANI, două structuri care nu se regăsesc în nicio țara democratică, cu valori și principii după care ne călăuzim benevol sau impus? Dacă nu v-ați pus această întrebare, o pun eu, dar va dau și răspunsul la ea. Înființarea DNA nu a fost inițiativă guvernanților noștri, măsură luându-se la presiunea enormă asupra lor, presiune exercitată de partenerii noștri strategici, americanii, că o condiție esențială a aderării României la NATO.

De ce aveau nevoie americanii de o asemenea structură în România, o structură care nu se regăsea în sistemul lor de justiție, o structură profund neconstituțională? Foarte simplu! Era instituția prin care își planificaseră să controleze decidenții politici și administrativi români, pentru a pune mână pe bogățiile noastre și pentru a-și asigură o piață de desfacere sigură pentru produsele lor, de cele mai multe ori fabricate sub standardele de calitate impuse la ei și pentru a domină o zonă geostrategica foarte importantă. Așa că mai întâi au început, prin toate mijloacele, să propage ideea că politicienii români sunt foarte corupți, iar România este cea mai coruptă țara din lume. Nu spun că nu am avut sau că nu avem politicieni corupți, dar dacă îi comparam cu ai lor vom constată că ai noștri sunt mici copii pe lângă aceștia. Deși la ei corupția a atins cote incomparabil mai mari că în România, nu se consideră nici corupți și nici nu au nevoie de un DNA american. Au nevoie în schimb în țara noastră, pentru a-i elimină pe toți cei care se opun politicii și intereselor lor.

La început jocul lor nu a funcționat. Deși se înființase PNA-ul nu aveau suficiențe pârghii să îl controleze. Așa că l-au blamat, iar când au apărut condițiile favorabile l-au desființat înlocuindu-l cu o structură nouă, DNA-ul, pe care și-au subordonat-o total, într-o perioadă relativ scurtă. Această instituție a început însă să lucreze cu motoarele în plin pentru partenerii noștri americani, dar și pentru cei europeni după venirea la conducerea SRI a lui George Maior, care împreună cu Florian Coldea și cu Codruța Kovesi, sub baghetă magică, dar și usturătoare, a Președintelui Traian Băsescu, au pus la picioarele acestora cele două instituții de forță: una posesoare a informațiilor, iar cea de-a două a cătușelor. Din acel moment drumul spre cotropirea deplină a României era deschis, și nu au întârziat nici un moment să o facă.

Dacă americanii au acționat în forță și cu eficientă pentru a-și promova interesele în detrimentul celor ale poporului nostru, nici partenerii europeni nu s-au lăsat mai prejos. Au creat și ei presiune pentru înființarea unui nou organism, care să servească ținte deja prelucrate DNA-ului și anume ANI. Nici această instituție nu se regăsește în niciuna din țările care au solictat construirea ei, dincolo de faptul că este la fel de profund neconstituțională că și prima. Dar nu s-au oprit aici. Au gândit și un mecanism care să vina în sprijinul celor trei instituții aservite, care le protejau intens interesele și îi eliminau pe cei incomozi lor. Au construit „ad-hoc” Mecanismul de Cooperare și Verificare, cu ajutorul cozilor de topor din interior, Macovei și Băsescu, mecanism total nelegal, și care nu se regăsește în Tratatul de aderare la UE apobat de Parlament.

Atunci când s-a propus extinderea acestui mecanism (MCV) și asupra altor țări din Europa de Vest, Germania și Franța s-au opus spunând că este ilegal acest mecanism, că nu se regăsește în Tratatul UE. Cum este posibil că pentru ei să fie ilegal și pentru noi nu?

A fost prezentată necesitatea acestuia ca o condiție a semnării Tratatului, dar lucrurile nu au stat deloc așa, pentru că atunci când comisarul pe justiție a vrut să ridice MCV-ul, șeful statului nostru împreună cu eternă și „fascinantă” Macovei s-au opus. Ei aveau foarte clar temele date de cei care-i patronau din exterior și dispariția unui asemenea mecanism de presiune le periclita realizarea misiunii primite. Da, MCV-ul a constituit și constituie în continuare un veritabil instrument de presiune prin intermediul cărora partenerii europeni își realizează interesele în țara noastră.

Prin intermediul acestor structuri și mecanisme România a fost adusă la tăcere și la ascultare, au reușit să blocheze dezvoltarea țării, crearea unei infrastructuri moderne, a unor obiective economice strategice, fiind în același timp constrânsă să le dea pe nimic resursele și obiectivele noastre industriale, și nu numai. Așa ne-au luat totul, inclusiv apele, pădurile, aerul, și nu în ultimul rând, pământul. Interesul lor a fost și este să rămânem subdezvoltați, doar așa având garanția că suntem ușor de dominat, doar așa pot să ne jecmănească de resurse în voie și să-și asigure o piață pe care să-și vândă produsele de proastă calitate.

De ce să avem noi autostrăzi, drumuri moderne, să se dezvolte turismul, comerțul, industriile, agricultura, într-un cuvânt economia, să îi concurăm pe diverse piețe și să devenim independenți, când trebuie să rămânem sub cizmă lor? De ce să avem noi spitale, fabrici de medicamente și medici care să îi trateze pe români când PARADITORII NOȘTRI STRATEGICI, CRIMINALII NOȘTRI STRATEGICI, pot să ne livreze medicamentele lor dăunătoare, vaccinurile lor care ajută la instalarea bolii și nu prevenirea și tratarea ei, când pot să ne ia sute de milioane de euro pentru tratamente în spitalele lor, unde asistentă este asigurată tot de medicii noștri pe căra ni i-au luat cu japca, pentru că pe cei care nu au vrut să plece din țara i-au hăituit și arestat cu DNA. Asta pentru bolnavii care au avut șansa să li se aprobe tratamentul în străinătate, pentru ceilalți rămânând doar posibilitatea de a trece în lumea celor drepți.

Instituțiile noastre de forță, în frunte cu DNA, au fost folosite pentru a paradi oamenii politici, oamenii de afaceri, specialiștii în diverse domenii, medici, ingineri, magistrați, ofițeri, care li se opuneau. Cu sprijinul lor au paradit decizia politică și administrativă la toate nivelurile, blocând proiectele cele mai importante, sabotând profund economia țării.

Dacă DNA a paradit tot ce ține de Constituție, de drepturile și libertățile democratice, oameni nevinovați, a paradit economia, administrația, puterea politică legitimă, atunci și voi, guvernanții și cei care aveți decizia politică, trebuie să paradiți DNA-ul, să luați măsuri că și la noi să funcționeze aceleași instituții ca la cei care ne dau lecții de democrație și pretind să le urmăm. Dacă este profund ilegal MCV-ul, atunci Parlamentul și Guvernul României să ia măsuri pentru a-l denunță unilateral!

De asemenea, le recomand lupilor moraliști următoarele: impertinentului ambasador Hans Klemm – să nu mai guițăie așa, cu obrazul mai gros că soriciul; reprezentantului drogaților în Comisia Europeană, Frans Timmermans și ambasadorului ipocrit al Germaniei la București, Cord Maier-Klodt – să se uite în ograda proprie și să vadă acolo marea corupție, cum s-a dezvoltat un cartel al infractorilor din domeniul automobilelor și cel bancar cu fraudarea gravă a milioane de oameni cu miliarde de euro, timp de peste 20 de ani sub nasul unei justiții totat ineficiente și după ce văd bârnă din ochii lor, nu paiul din ochii nostril, după ce iau măsurile necesare pentru stoparea hipercorupției din țările lor, să vina să ne dea nouă lecții de combatere a corupției!

Sunt convins că și Excelentă-Voastră, Herr President Klaus Werner Iohannis, ca un bun român care gândește și simte românește, o să sprijiniți aceste demersuri! Sau mă înșel? Nu cred că Domnia-Voastră poate să gândească și să simtă altfel, așa cum susțin unii – oameni răi, dom’le! – că gândiți și simțiți doar în interesul Germaniei, dumneavoastră fiind cu Vaterland-ul în suflet… Demonstrați-le că nu este așa! Știu că vă trebuie cel puțin un an ca să citiți și să înțelegeți aceste rânduri, dar mai bine mai târziu, decât niciodată…