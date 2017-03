Tânăr de 19 ani, atacat şi jefuit într-un gang de pe stada Fabricii din Cluj-Napoca!

Roland este un „boboc” în vârstă de 19 ani al unei facultăţi clujene, originar din Odorheiu Secuiesc. Acesta, în dimineaţa zilei de 3 februarie, în timp ce se întorcea de la o discotecă din Cluj-Napoca, într-un gang neiluminat, aflat la numai zece metri de scara blocului din Mărăşti, acolo unde locuieşte a fost atacat de una sau mai multe persoane necunoscute. Acestea, după ce l-au adus în stare de inconştienţă cu o loviturăîn zona cervicală, l-au deposedat de suma de 500 de lei. La această oră poliţia face cercetări în privinţa desoperirii autorilor jafului, fapt îngreunat însă de lipsa camerelor de supraveghere din locul respectiv.

Tânărul student este însoţit în dimineaţa zilei de luni, 6 februarie, la I.M.L. Cluj de fratele său mai mare, la rândul său masterand la o universitate clujeană. Roland prezintă o fisură de piramidă nazală, câteva vânătăi pe faţă şi mărturiseşte de asemenea că are o echimoză serioasă şi la coloana cervicală, unde a fost lovit în timpul atacului ce a avut loc asupra sa, vineri, 3 februarie. Declară acesta, în continuare: ”Mă întorceam de la discotecă şi când am intrat în gangul aflat înainte de scara blocului meu, la numai zece metri de intrare – la intersecţia străzii Fabricii cu Bucureşti – am încasat o lovitură extrem de puternică. Atât de puternică, încât am zăcut la pământ, în stare de semiconştienţă, pentru o perioadă pe care o estimez la vreo 5-10 minute. Nici n-am văzut cine a fost atacatorul sau atacatorii, doar am simţit cum nişte mâini îmi fură cei 500 de lei pe care-i aveam asupra mea. De acolo, când mi-am revenit puţin m-am ridicat şi cu chiu cu vai m-am târât târât până acasă, unde am adormit încontinuu timp de mai multe ore. Apoi, când m-am trezit, i-am sunat pe părinţii mei aflaţi la Odorhei şi le-am povestit ce am păţit”. Intervine în discuţie şi fratele său: “Eu nu locuiesc împreună cu Roland, însă, imediat după ce m-au sunat părinţii am urcat în maşina personală şi m-am deplasat până la apartamentul lui din cartierul Mărăşti. Apoi, l-am dus la U.P.U., unde medicii i-au acordat primul ajutor. Însă acolo, pentru că fratele meu nu ştie foarte bine limba română, a venit un domn poliţist care vorbea limba maghiară şi i-a luat o declaraţie chiar la Urgenţă, în timp ce Roland se afla pe targă. Apoi ne-a îndrumat spre I.M.L., unde ne-am şi prezentat astăzi, chiar de la prima oră”. Tânărul este poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L. şi iese după doar câteva minute, în mână cu un certificat în care legiştii i-au recomandat două săptămâni de îngrijiri medicale.

“La data de 6 februarie a.c., la Poliţia municipiului Cluj-Napoca s-a prezentat un bărbat care a reclamat faptul că, în noaptea de 2/3 februarie, în timp ce se deplasa printr-un gang ce face legătura între străzile Fabricii si Bucureşti, a fost deposedat de 500 de lei de către persoane necunoscute. Bărbatul nu a putut oferi alte date poliţiştilor, declarând că nu îşi aminteşte alte detalii. Cercetările sunt continuate de către poliţişti pentru lămurirea aspectelor sesizate şi luarea măsurilor legale”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.