Tăriceanu, despre noul dosar la DNA: Cred că e multă maculatură

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat la un post de televiziune, duminică, referitor la dosarul transmis de DNA către Senat, că, deşi sunt 73 de volume, acestea reprezintă doar „maculatură” pentru a impresiona.

„Eu am serioase îndoieli în privinţa faptelor care ar putea să fie în dosarul care este trimis la Senat. Cu toate că sunt 73 de volume, ca să impresioneze, asta înseamnă 20.000 de pagini, părerea mea este că, aşa cum s-a întâmplat şi în dosarul precedent în care am fost acuzat şi achitat, este enorm de multă maculatură. Pun acolo o hârtie ca să spună lumea -domnule dacă sunt atât de multe pagini or fi cine ştie ce probe deosebite”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la România TV.

Preşedintele Senatului a afirmat că cele 73 de volume din dosarul în care este implicat sunt inaccesibile, astfel că încă nu se poate apăra.

„Fenomenul de telejustiţie care funcţionează la noi de o bună bucată de vreme. Practic a devenit deja uzuală, anormală şi ilegală a DNA de a furniza informaţii pe surse care sunt preluate în buletinele de ştiri, pe diferite suporturi media. Într-o zi, săptămâna trecută am aflat că este vorba, întâi, de o suma de 800.000 de dolari. După aceea a crescut la două milioane, după aceea era patru milioane, după aceea de fapt nu a primit-o Tăriceanu, dar era o mită către o firmă austriacă. Eu nu ştiu exact despre ce e vorba…Aceste numeroase volume care au fost aduse la Senat sunt până în momentul de faţă inaccesibile, ele vor deveni accesibile cel mai probabil după ziua de mâine (luni-nr.). În rest ar trebui să răspund numai la informaţiile care au apărut pe surse în mode ilegal, fără ca eu să pot să mă apăr, nu ştiu exact despre ce este vorba înăuntru. Sigur că sunt şi surprins şi enervat”, a adăugat Tăriceanu.

Biroul permanent al Senatului va discuta, luni, solicitarea DNA pentru începerea urmăririi penale în cazul preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care este acuzat că a primit mită de 800.000 de dolari, a confirmat, pentru MEDIAFAX, Claudiu Manda (PSD).