TOP 150 de firme clujene cu cifre de afaceri ametitoare, dar profituri SUSPECT de mici. Putem vorbi de o stare generala de evaziune fiscala?

Acesta e doar un articol de inceput. Caci in zilele viitoare vom lua la purecat FIECARE firma din acest top inedit. Saptamana trecuta am prezentat topul companiilor clujene profitabile. Demne de toata lauda, aceste companii isi declara profiturile si platesc taxe dupa ele. Din aceasta transparenta are de castigat Clujul, are de castigat Romania.

Dar exista si firme, precum cele pe care le vom prezenta mai jos, care isi bat joc de Cluj si de Romania. Ziar de Cluj va prezinta top 150 de firme clujene care au cifre de afaceri anuale foarte mari, dar care, in mod suspect, au profituri declarate jenante, care insulta inteligenta oricarui om ce le analizeaza. Cand am intocmit acest top, de-a lungul muncii de cercetare, NU am ales companii care sa fi avut doar pe 2016 profit mic, fiindca in viata oricarei firme se poate intampla sa aiba un an mai prost, scie ziardecluj.ro.

Un istoric indelungat in ascunderea profiturilor

In ceea ce priveste acest top 150, discutam de companii care au un istoric larg de anuntare a unui profit mic. Iar asta ar trebui sa dea de gandit institutiilor statului, in primul rand ANAF Cluj. Cum este posibil ca o firma precum Friesland Campina, care detine brandul Napolact, sa aiba o cifra de afaceri de aproape 80 de milioane de euro pe 2016 si sa declare pe 2016 un profit de doar 3500 de euro?

Clujul a devenit casa unor companii care se comporta foarte straniu din punct de vedere fiscal. De exemplu, strainii care fac „afaceri” la Cluj. Exista o categorie foarte numeroasa de olandezi, nemti, italieni, spanioli, unguri sau francezi care efectiv, prin afacerile lor, storc Clujul de profit si si-l transfera ca plusvaloare afara. Cand o firma de transport precum cea spaniola de la Trans Sese declara profit niste bani de seminte, atunci niste inspectori ANAF ar trebui sa se intrebe care e rostul acestei afaceri, daca ea nu ar trebui suspendata?!

Sunt companii foarte mari la Cluj care au cifre de afaceri ametitoare si care traiesc pe pierderi sau pe profituri de 4000 de euro ani de zile. De ce aceste firme nu sunt luate la purecat de catre institutiile statului?

Am cautat cu mare grija din zecile de mii de firme clujene aceste 150 de firme care declara profituri jenante. Am ales cu precadere firme care declara sub 10 la suta profit din cifra de afaceri. Si noi credem ca 10 la suta ca limita pentru topul nostru este un standard decent. Da, unele afaceri care au rulaje mari sau actioneaza in domenii specifice pot sa aiba margini de 3 sau 5 la suta. Dar, cum v-am spus, aici nu e cazul. Aceste firme vor fi prezentate in zilele urmatoare una cate una si o sa va aratam ca se comporta asa de ani de zile.

Media pe 150 de firme la procentul de profit: 0.93 %. Adica nesimtire.

Facand o medie a procentului de profit pe care aceste 150 de firme il declara (ea iese 0,93 la suta!) am ajuns la concluzia ca Clujul este pur si simplu batjocorit de aceste companii. Am adunat sumele din cifrele de afaceri ale celor 150 de companii din topul nostru inedit de trist si am ametit: aceste 150 de firme au impreuna o cifra de afaceri cumulata de 9.136.992.660, adica 2 MILIARDE DE EURO!

Daca, facand o proiectie, procentul de profit ar creste de la media de 0,93% la 10 la suta, cat ar fi MINIMUM de bun simt, Clujul ar fi mai bogat cu multe zeci de milioane de euro.

In timp ce firmele mari si onorabile trag tare pentru a declara profiturile reale si platind taxe, altele se ascund dupa contabilitate. Principalii smecheri din aceasta categorie: IT-ul, transportul, distributia de produse, productia si imobiliarele.

Cerem oficial ANAF Cluj sa faca o analiza solida a datelor prezentate mai jos. Pana sa avem o reactie a Fiscului, o sa facem noi propria noastra ancheta. Smecheria acestor companii a devenit sufocanta.