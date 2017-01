UDMR SAPĂ LA TEMELIA TVR CLUJ

Politicienii români nu dau semne că ar dori o televiziune publică independentă redacțional, ci dimpotrivă, că își doresc una care să se supună intereselor celor care dețin puterea.

Ne amintim repetatele scandaluri din TVR pe această temă. De fapt de cite ori se schimbă deținătorii puterii, în TVR au loc numiri, demiteri, dispar/apar emisiuni și realizatori. Partidele se grăbesc să plaseze la virful TVR și în grila de programe oameni de partid. Cei care lucrează acolo s-au obișnuit cu această situație si se lasă aserviți de guvern, parlament, președinție. Este un oportunism, o adaptare la mediu, care îi ajută să supraviețuiască în TVR. Efectul este o dramatică scădere a credibilității, și – ca efect – a audienței. La un buget de 150 mil. euro/anual, TVR face audiențe sub multe posturi private care au bugete si de 20 de ori mai mici. Originea acestei situații paradoxale este subordonarea TVR politicului.

Declarațiile publice care dezmint acest adevăr simplu pe care il cunoaștem dintr-o lungă experiență fac parte din acel dublu limbaj și dublu standard cu care deja ne-am obișnuit. În esență am dori să vedem că Noua Putere face azi ce spunea referitor la libertatea de expresie, la independența mass-media, la rolul presei atunci cînd se afla în Opoziție. Dar întotdeauna politicienii au un tip de discurs în Opoziție și o practică pe dos cînd ajung la Putere. Nimic nou.

UDMR-eii sapă, sapă

Istoria se repetă. Drept dovadă, prezența UDMR în arcul de putere și vai, odată cu ea și lista cu pretenții nesimțite pusă de mai marii uniunii în fața partenerilor români. TVR nu scapă niciodată de atacul UDMR, de această dată KELEMEN HUNOR și DEBRECZENY HAJNI, consiliera lui cea mai apropiata, solicitând pe față și fără nerușinare conducerile studiourilor din Ardeal: TVR Cluj și TVR Tg. Mureș.

Surse din Consiliul de Administrație al TVR susțin ca Debreczeny Hajni , membru în Consiliul de Administrație al TVR din partea UDMR, și-ar fi exprimat de mai multe ori nemulțumirea față de actuala conducere a TVR Cluj și dorința expresă a acesteia de a fi schimbat directorul postului, ROMEO COUȚI. Reamintim că Debreczeny Hajni a fost acuzată în presă de atitudini antisemite și că este cercetată în prezent de DNA, fiind la un moment dat angajată la TVR Cluj, detașată și plătită la Radio Cluj, unde nu a făcut nici o emisiune de ani de zile, dar în realitate asigurând funcția de consilier de comunicare al lui Kelemen Hunor, șeful UDMR.

Cu UDMR se spală Gelmăreanul

Scandalul public de imagine iscat acum în presa udmr-istă este parte din strategia UDMR, care i-a încurajat pe Vig Emese și Alin Gelmărean să creeze mediul propice pentru demiterea lui Romeo Couți. Vig chiar a subliniat că dorește schimbarea acestuia:

”Avem de 14 ani același director, un manager trebuie să poată să vină cu idei noi, al nostru nu le are și suntem în situația în care un profesor sapă şanțul și lăcătuşul îi spune cum s-o facă”.

În urmă cu câțiva ani, profitând de procesul de restructurare al televiziunii publice, oamenii lui Hunor au crezut că au dat lovitura și că își vor impune în sfârșit omul la conducerea instituției. Atunci, TVR Cluj a fost la un pas de a avea un director impus de coaliţia UDMR-PDL. O comisie specială a TVR a încercat să obţină o majoritate pentru înlăturarea actualului director al TVR Cluj, Romeo Couţi, dar acest lucru a eşuat. Comisia, care a notat proiectele celor doi candidaţi, a acordat 87 de puncte către Couţi şi 71 de puncte către Gelmărean.

La începutul anului 2013, Alin Gelmărean a fost destituit pentru slabe rezultate profesionale din funcţia de redactor şef programe, dar a revenit, la intervenţiile UDMR, și a fost propus pentru funcția de director.

E facil de observat că famiglia Gelmărean a fost și continuă să fie vehiculul condus de Debreczeny Hajni și UDMR pentru destabilizarea TVR Cluj și aducerea în fruntea instituției a omului dorit de maghiari. Reamintim scandalurile de antisemitisim, reclamațiile de tot felul produse de redacția maghiară în urma prezenței TVR Cluj în comunitățile tradiționale românești: Ucraina, Moldova, Serbia și mai recent ultra mediatizatul caz Diana Apahidean – reporter de la redacția română dat afară pentru că a făcut o știre despre formația Beatrice cunoscută pentru repertoriul ei revisionist. Toate aceste scandaluri au fost instrumentate, rostogolite și întreținute prin efortul major al soților Gelmărean.

UDMR fură! Arhiva redactiei minoritati de la TVR Cluj a disparut

Dincolo de interesele politice, evidente pentru orice om de bună credință, interesele UDMR la TVR Cluj ating și partea economică, dar mai degrabă pe cea identitară. Pakai Eniko, șefa redacției minorități, a primit acum câteva luni sarcina de a organiza arhiva studioului, conform noilor prevederi legale. Solicitarea are la bază o măsură impusă de Arhivele Naționale. Dar, șefa redacției maghiare a anuntat ca evidenta arhivei minoritati este in limba maghiara si că o buna parte din arhivă redactiei lipsește, că producțiile maghiare se află acum în custodia unor organizații ce gravitează în jurul UDMR și, extrem de grav, chiar la televiziunile maghiare din Ardeal, precum Erdely TV. Conștientizând gravitatea situației și perspectiva pușcăriei, Pakai Eniko și-a dat demisia, odată cu ea procedând în același fel și Adrian Rozenberg, redactorul șef. Acesta din urma este in faza preliminara declansarii cercetatarii disciplinare pentru complicitate la difuzare de publicitate mascata in jurnalele regionale ale TVR cluj , pentru instigare si incurajarea unor redactori la insubordobare si la difuzarea de publicitate mascata in programele TVR. Neregulile de la TVR Cluj săvârșite sub oblăduirea lui Pakai Eniko și a lui Rozenberg nu pot fi șterse doar cu cele două demisii, trebuie de îndată cercetate de parchet și lămurită pe deplin situația, alminteri toate abuzurile celor doi vor fi camuflate în tot felul de conflincte inventate cu actuala conducere, mai précis cu directorul în funcție, Romeo Couți.

Mara Ionescu