Un șofer a intrat în plin într-un grup de protestatari

Incident grav în timpul amplelor proteste din Brazilia. Un șofer a trecut pur și simplu cu mașina peste un grup de manifestanți care blocau partea carosabilă.

Politistii brazilieni au arestat un sofer care a intrat in plin in protestari in orasul Sao Paulo. La volanul unuie Peugeot 307, barbatul a incercat sa-i convinga pe manifestantii anti-austeritate care blocau soseaua sa se dea la o parte, iar cand nu a reusit, a intrat in plin in ei, informează Antena3.

In urma incidentului, mai multe persoane au ajuns la spital, intre care doua femei ele cu rani grave. Soferul, in varsta de 44 de ani, le-a explicat politistilor ca se grabea sa mearga la spital, la bunica sa.

Marile orase braziliene au fost paralizate vineri noaptea de o greva nationala, declansata in semn de protest fata de programul de reforme economice propus de catre presedintele Michel Temer, transmite DPA.