Violatori în cartierul Gheorgheni! La o lună de la violul de pe Bd. Titulescu, tânără atacată pe aleea Snagov!

Angela este o tânără micuţă de înălţime, dar hotărâtă, iar expresia cu esenţele tari care se ţin în flacoane mici i se potriveşte ca o mănuşă. Marţi, 21 martie, tânăra s-a prezentat cu ordonanţă de poliţie la I.M.L. Cluj, pentru a fi consultată. Totul după ce a purtat o adevărată luptă cu un tânăr care a atacat-o, în faţa blocului său de pe strada Snagov, din Gheorgheni, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Iar de pe urma încleştării pe viaţă şi moarte dintre ei s-a ales, din fericire, doar cu lovituri la cot şi telefonul furat…

Tânăra se arată la început neîncrezătoare, dar văzând că se află în faţa unui vecin – chiar dacă reporter – „gheorghenist” de-al ei începe să se destăinuie, ca unui vechi cunoscut. „În noaptea de sâmbătă spre duminică, de fapt era deja duminică dimineaţă, în jurul orei 1.30 mă întorceam spre casă, după ce stătusem la o cafenea până la ora respectivă. Încă de pe strada Herculane am auzit nişte paşi în spatele meu, iar ajunsă în zona Snagov, lângă blocul unde locuiesc am realizat că frecvenţa paşilor urmăritorului creşte. Aşa că la vreo 50 de metri de scara blocului am început, realmente, să alerg. Dar chiar când să intru în scara blocului acesta m-a ajuns, m-a prins în braţe şi m-a trântit la pământ, pasional, fapt ce mă face să cred că scopul său iniţial nu era numai jaful. Din fericire, m-am luptat cu el şi am reuşit şi să ţip, astfel că au ieşit vecinii la geam. Acest fapt l-a derutat pe individ şi l-a determinat să-mi smulgă doar poşeta şi apoi să-şi ia tălpăşiţa”, relatează tânăra. Angela arată că în poşetă nu avea bani mulţi, doar telefonul performant, iar după ce a dat alarma la poliţie şi au început cercetările, poşeta i-a fost găsită pe o alee din preajmă, însă telefonul lipsea. „M-am deplasat în noaptea aceea la Secţia 1 de Poliţie, unde am reclamat cazul şi am prezentat celor de acolo semnalmentele atacatorului: circa 1,70 m înălţime, 27-30 de ani, îmbrăcat normal, tuns scurt şi ten măsliniu. Acum aştept să văd ce se mai întâmplă fiindcă sper din tot sufletul să mi se recupereze telefonul, care m-a costat o mică avere”. După ce este poftită în cabinetul de consultaţii, tânăra se întoarce rapid şi se tot uită la ceas, stânjenită… Trebuie să ajungă la muncă, pe ora 12.00, aşa că îşi ia rămas bun și iese grăbită din sediul I.M.L. Cluj.

Din relatările celor implicaţi în cercetarea cazului, am aflat, neoficial faptul că semnalmentele proaspătului atacator nu aduc defel cu cele ale violatorului de pe Bulevardul Nicolae Titulescu… Asta înseamnă că în zona Micro I Gheorgheni şi Titulescu, aflate la mică distanţă unele de celelalte, circulă în libertate – nu unul, ci doi indivizi extrem de periculoşi. Asta, pentru că autorul violului din 19 februarie nu a fost încă prins, existând deocamdată doar un cerc de suspecţi…

„La data de 19 martie a.c., în jurul orei 01.30, o femeie, de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a sesizat faptul că în timp ce se deplasa pe strada Snagov, din municipiu, a fost acostată de un bărbat care, prin folosirea forţei, a deposedat-o de geantă şi de telefonul mobil. În urma cercetării la faţa locului, geanta femeii a fost găsită şi predată acesteia. În cauză se continuă cercetările pentru identificarea bărbatului şi tragerea acestuia la răspundere penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.