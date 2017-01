Virgil ”Vulpea” Ardelean își bagă coada în imobiliarele din Gheorgheni

Fostul șef al DGIPI din cadrul Ministerului de Interne, Virgil Ardelean, împreună cu afaceristul imobiliar Dan Dunca vor să edifice un proiect imobiliar în cartierul Gheorgheni, în spatele complexului Hermes. Virgil Ardelean este implicat în proiect prin intermediul firmei ARVIFOX VISION SECURITY SRL iar Dan Dunca prin firma Duncan Real Estate. Proiectul imobiliar va fi de 8 etaje plus un nivel retras iar valoarea investiției va fi de aproximativ 3,2 milioane de euro. În momentul de față beneficiarii proiectului sunt la faza de elaborare a planului urbanistic zonal.

După pensionare, Virgil Ardelean, fostul șef al DGIPI, s-a lansat în afaceri. Inițial el s-a axat pe activități detectivistice prin intermediul firmei Arvifox Vision Security. După aceea, la sfârșitul anului 2013, Virgil Ardelean împreună cu fiul lui, Alin, au deschis firma ARVIFOX REAL ESTATE SOLUTIONS, care se ocupă de promovare imobiliară. Anul trecut această firmă a avut o cifră de afaceri de 124.059 de lei.

De curând, la primăria clujeană a fost depus, pentru informarea publicului, un anunț potrivit căruia Virgil Ardelean și fiul lui, împreună cu SCM Solidaritatea, Drăgan Valentin şi soţia Amelia Maria, Pop Simion şi soţia Anicuţa, mandatați prin societatea DUNCAN REAL ESTATE SRL, una dintre afacerile omului de afaceri Dan Dunca, vor să edifice un proiect imobiliar mixt în cartierul Gheorgheni. Virgil Ardelean a spus că nu poate oferi detalii despre acest proiect.

Dunca a explicat că încă nu se cunoaște forma finală a proiectului, dar că cel mai sigur va fi unul mixt, de locuințe și spații comerciale.

”Încă nu știm exact cum va arăta proiectul pentru că suntem în fazele prealabile ale edificării lui, dar va fi una mixtă, cu spații comerciale la parter și locuințe în cadrul etajelor superioare. Am descoperit că, de pe vremea comunismului, când s-au construit imobilele respective, acolo era o groapă care a fost umplută cu moloz. Noi intenționăm să excavăm toată acea arie și să facem două nivele de parcări la subsol. La parter vor fi spații comerciale, iar etajele superioare vor fi destinate locuințelor. Ne adresăm unui segment de piață mediu plus. Terenul respectiv a fost cumpărat de la Solidaritatea SCA și de la cele două familii care aveau acolo o suprafață mai mică. Cu Virgil mă cunosc de foarte multă vreme, de pe vremea când eram copii așa se și explică această asociere! Vom avea în jur de 8.000 de mp construiți pentru care am calculat costuri de aproximativ 400 de euro/mp”, spune omul de afaceri Dan Dunca. El mai este implicat în proiectul imobiliar din zona Pieței Abator, împreună cu unul dintre fostii directori ai rețelei de cablu TV UPC, Mircea Ilea. De asemenea, el mai face afaceri fostul proprietar al complexului Sora, din centrul Clujului, cu Valentin Nicola și Sorin Ghite, foști parteneri în cadrul Astral.

Tranzacții și asocieri cu un ”most wanted”

Afacerile lui Dan Dunca se leagă și de o serie de nume controversate, cum ar fi cel al lui Codruț Marta, mâna dreaptă al lui Sorin Blejnar, fostul șef al ANAF.

Dunca și Marta au fost asociați în cadrul firmei Bethaland Invest, iar în martie 2012 Dunca și soția lui, Maria, și-au cedat acțiunile din această firmă lui Codruț Marta, care a devenit acționar majoritar în firma respectivă, împreună cu Dobra Calin Gabriel.

Potrivit procurorilor, cu trei luni înainte de dispariţie, Codruț Marta a cumpărat împreună cu mai mulţi asociaţi un teren de 18.200 mp în Bulevardul Bucureştii Noi. anchetatorii susţin că Marta împreună cu Răzvan Marian Răzvan şi Călin Gabriel Dobra au cumpărat de la firma Beta Impex 93 SRL, la care sunt asociaţi britanicii Rowley Jhon şi Scott Cathreine Patricia, prin intermediul SC Bethaland Invest SRL Cluj-Napoca, terenul respectiv.

“În data de 15 februarie 2012, Călin Gabriel Dobra l-a împrumutat pe Dan Nicolae Dunca, în calitate de asociat la SC Bethaland Invest SRL, cu suma de 1,75 milioane de lei. În aceeaşi zi, Răzvan Marian Anca a împrumutat firma Bethaland Invest SRL cu suma de 2,4 milioane de lei, în timp ce Codruţ Alexandru Marta a procedat similar cu suma de 2,8 milioane de lei, sumă de bani cu privire la care există suspiciunea că ar proveni din activitatea infracţională a acestuia. La rândul său, la aceeaşi dată, Dan Nicolae Dunca a achitat suma de 5,584 milioane de lei către Beta Impex 93 SRL şi 1,361 milioane de lei către Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în contul datoriilor SC Beta Impex 93 SRL”, susţin procurorii.

Afaceri pe linie profesională

După pensionare, Virgil Ardelean și-a deschis împreună cu Alin, fiul lui, două societăți: una de detectivi ArviFox și una de asigurare de pază și protecție. Sc Arviprot Security. În paralel, Alin Ardelean este asociat în cadrul SECTAG EASTERN EUROPE, care se ocupă de “comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații”, iar prin această societate este asigurată tehnica necesară filajului. În această firmă mai este asociat și Vasile Staicu, din Timișoara, care în 1989 era căpitan în Miliția Timiș și a luat parte la evenimentele Revoluției, fiind descoperit cu urme de praf de pușcă pe mâini. Ulterior, Staicu a fost șef al SIPA din cadrul Poliției Timiș, dar a ieșit la pensie.

Însă, ținând cont de faptul că Virgil Ardelean, după ce a plecat de la șefia DGIPI, și-a păstrat în funcțiile de conducere ale instituției de control doar persoane din cercul de apropiați, activitățile de detectivi ar fi putut realizate cu resursele Direcției. După ce Virgil Ardelean a ieșit la pensie, pe la șefia DGIPI s-au perindat Gelu Drăjneanu, care este vecin cu Constantin Dârnă, fostul prim-adjunct al lui Virgil Ardelean. De asemenea, și Gelu Drăjneanu, care este și avocat, are o firmă de detectivi. după alte câteva scandaluri, în momentul de față, la șefia DGIPI este Gelu Marin Oltean, fost ofițer de poliție la Cluj și unul dintre “protejații” lui Virgil Ardelean.

Conform unei anchete publicate de Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație (crji), Mirela Sanda Oltean, soția actualului șef al DGIPI, face afaceri cu un controversat om de afaceri italian, fost senator, implicat în scandaluri de corupţie în Italia şi Canada. În România, asupra italianului au planat suspiciuni de evaziune fiscală.

De la Caritas la detectivi

Prima rampă de lansare a lui Virgil Ardelean după 1989 a fost afacerea Caritas, care l-a prins pe acest personaj în timp ce ocupa funcţia de conducere a poliţiei clujene. Jocul piramidal desfăşurat între 1991-1994 şi care a păgubit peste 250 de mii de români, dar i-a potenţat şi pe cei din sferele poliţiei, SRI-ului sau Armatei a fost destructurat de Ardelean. În urma controlului, au dispărut dischetele cu evidenţele plăţilor făcute oamenilor politici. Cu toate acestea, Ardelean a contestat mereu existenţa unor documente care să conţină informaţii despre deponenţii Caritas. “Subalternii mei au ridicat conform regulilor procedurale, pe bază de proces-verbal, documentele şi dischetele de la firmă şi, în baza lor, au constituit dosarul penal. Toate acestea sunt la dosarul cauzei. Nu a existat o dischetă aparte, cu nume importante, cum se vehiculează”, a declarat în trecut Ardelean. Peste patru ani de la acest incident, Virgil Ardelean a ajuns şef la serviciul secret al MAI.

În anul lui 2004, Virgil Ardelean a fost acuzat de fraţii Nuţu şi Sile Cămătaru că le-a înscenat întregul dosar, deoarece au refuzat să plătească pe adjuncţii chestorului Ardelean. Dosarul Cămătaru a fost gestionat de Ardelean, care ocupa la vremea respectivă şefia DGIPI.

Tot de numele lui Ardelean se leagă şi fuga din ţară a lui Omar Hayssam, acesta fiind şi motivul celei de-a doua demisii a fostului şef al DGIPI.

“Vulpea” prinsă la “smotocit” telefoane de ziariști

În septembrie 2003, Virgil Ardelean a fost învinuit că a cerut lui Ioan Amarie, procurorul general al PNA, să dispună ascultarea telefoanelor agenţiilor de presă MEDIAFAX şi AM PRESS, pe motiv că aceste interceptări l-ar ajuta să depisteze o presupusă activitate subversivă a inspectorului principal de poliţie, Constantin Duvac, din IGP.