Zborul MH17, doborât de ruși

O racheta Buk-Telar provenind de la brigada antiaeriana rusa 53 de la o baza din Kursk (Rusia) a doborat avionul companiei Malaysian Airlines, in estul separatist al Ucrainei, in 17 iulie 2014, tragedie soldata cu 298 de morti, majoritatea olandezi.

Anuntul a fost facut în urmă cu două zile de anchetatorul olandez Wilbert Paulissen, aratand concluziile comisiei internationale care se ocupa de acest caz. ”Brigada 53 face parte din fortele armate rusesti”, a adaugat Paulissen. In septembrie 2016, anchetatorii internationali ajunsesera deja la concluzia ca racheta fusese adusa din Rusia inainte de a fi lansata de pe teritoriul din estul Ucrainei controlat de separatisti prorusi.

Totusi, ei nu au indicat cine anume a tras proiectilul. Pana acum, echipa internationala de ancheta a reconstituit minutios traseul efectuat de convoiul militar de la Kursk, care a traversat frontiera ucraineana, utilizand fotografii si inregistrari video. Potrivit lui Paulissen, racheta Buk are ”numeroase caracteristici unice care in sine pot constitui un fel de amprenta digitala a rachetei”. In mai multe randuri, Moscova a negat orice implicare in aceasta catastrofa, acuzand Ucraina. Ancheta olandeza este la ora actuala focalizata pe aproximativ 100 de persoane suspectate ca au jucat ”’un rol activ” in acest caz. Insa niciun nume nu a fost mentionat pana acum. Presedintele comisiei de ancheta, Fred Westerbeke, a subliniat ieri ca ancheta se afla ”in faza finala” dar mai este inca de lucrat. In cursul anilor precedenti, ”noi am adunat multe probe, dar nu suntem inca pregatiti” sa procedam la inculpari, a declarat Westerbeke. Autoritatile olandeze au anuntat ca procesul oricarui suspect arestat in acest caz va avea loc in Olanda, in baza unui acord intre tarile participante la ancheta.

