Joi, 29 februarie 2024, a fost inaugurată în Cluj-Napoca cea mai modernă școală specială din țară. Aici vor învăța 150 de elevi din tot județul, coordonați de 115 cadre didactice.

Drumul spre cea mai modernă școală pentru copii cu nevoi speciale din țară

Construcția școlii a durat 2 ani, fiind urmaşa instituţiei de învăţământ pentru copiii cu deficienţă mintală înființată la Cluj în 1929. La construcția școlii au participiat 400 de muncitori, printre care ingineri și arhitecți. Se pare că școala a fost construită pe vechiul cimitir al orașului roman Napoca (sec II – III) căci pe parcursul lucrărilor au fost descoperite 2 morminte romane (unul în sarcofag roman, o stelă funerară, fusuri de coloană) , 8 morminte aparținând cimitirului romano-catolic și morminte aparținând vechiului cimitir evreiesc. În cazul mormintelor evreiești, rabinul Șef al României, Rafael Schaffer, a pus la cale, împreună cu administratorii școlii, o acțiune de recuperare a osemintelor.

,,Școala nu înseamnă doar pereți, înseamnă și spiritul dinauntru. Noi am construit pereții. ” Vasilica Cişmaşu, directoarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă

Școala se adresează copiilor preșcolari și elevilor care prezintă dizabilități intelectuale moderate, severe sau asociate, precum și preșcolari și elevi cu tulburări din spectrul autist. La cursuri se pot înscrie persoane cu vârsta între 3 și 26 ani cu diferite particularități precum: dizabilitate intelectuală severă şi moderată; dizabilitate intelectuală severă, profundă și/sau tulburări asociate; tulburări din spectrul autist; tulburări de dezvoltare; întârziere în dezvoltare, prin şcolarizare la domiciliu și tulburări de învăţare sau dizabilitate intelectuală ușoară integraţi în școlile de masă, prin cadru didactic de sprijin.

Aceștia sunt așteptați din tot județul, inclusiv din centrele care sunt subordonate DGASPC. Vor fi împărțiți în 2 grupe de grădiniția și 27 de clase de care se vor ocupa 115 cadre didactice specializate.

,,Am ajuns aici. Nu-mi vine să cred, dar cred (…) toată lumea a pus suflet” – directoarea școlii.

La inaugurare, printre oficialități și angajații școlii, au participat fostul director (tatăl actualei directoare Vasilica Cişmaşu) , un traducător în limbajul semnelor și un preot care a sfințit școala.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Gradul de civilizație al unei societăți e reflectat, în primul rând, de modul în care reușește să aibă grijă, să îi integreze și să îi pună în valoare pe acei membri ai comunității cu care soarta a fost mai puțin generoasă. Or, tocmai de aceea este pentru noi o zi cu adevărat specială și un motiv de mare satisfacție, pentru că am inaugurat cea mai modernă școală specială din țară, construită de la zero, un obiectiv de referință pentru infrastructura educațională românească. Reușim, astfel, să oferim elevilor și profesorilor acestei școli cadrul optim pentru derularea procesului instructiv-educativ și condiții la standarde europene pentru dezvoltarea socio-educațională a tinerilor. Cu siguranță, Clujul poate fi considerat un etalon în acest domeniu și un model în ceea ce privește utilizarea fondurilor europene pentru susținerea învățământului special.”

Facilităţi şi numărul claselor

Simbolul școlii este floarea soarelui care se regăsește peste tot în școală. Aceasta este adesea asociată cu optimismul și bucuria deoarece imită mișcarea soarelui spre lumină.

Centrul școalar este format din 3 etaje care să corespundă nevoilor fiecărui elev și angajat. Primul etaj conține zona administrativă și spațiile medicale, al doilea etaj este compus din 32 de săli de clasă, laboratoarelor și cabinetelor de terapie, dintre care amintim: logopedie, ludoterapie (terapia prin joc) , terapie prin artă, meloterapie (terapia prin muzică) , iar al treilea etaj are în componența sa bucătăria și sala de mese, precum și din spațiile pentru kinetoterapie, activități sportive și sala de hidroterapie. Toate sălile de curs sunt dotate cu tablă cu ecran touchscreen, scaune, mese, diverse tipuri de jucării și cărți de colorat.

Hidroterapia se folosește în tratarea afecțiunilor degenerative sau neurologice. Meloterapia, care își face simțită prezența încă de la intrarea în școală căci muzica răsună pe holuri, este terapia prin muzică care are efect calmant asupra creierului si poate ajuta la reducerea nivelului de cortizol, hormonul stresului, in corp. Ludoterapia ajută în dezvoltarea unei stime de sine sanatoase, dezvoltarea capacității de a căuta soluții alternative la rezolvarea problemelor și creșterea capacității de a gestiona emoțiile și impulsurile.

Spațiul exterior școlii conține curtea interioară, zona de acces, locurile de parcare, terenul de joacă și o grădină senzorială amplasată pe terasa clădirii.

De asemenea, specialiștii din cadrul instituției au dedicată o zonă de relaxare concepută pentru prevenirea apariției sindromului de epuizare profesională.

Astăzi, 01.03.2024, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă organizează Ziua Porților deschise pentru copii și păriniți.

Directoarea şcolii, Vasilica Cişmaşu: ,,Este un vis și a ajuns să se împlinească”

Mai jos regăsiți un interviu cu directoarea, Vasilica Cişmaşu, realizat special pentru Gazeta de Cluj.

Î: Cum ați început acest proiect? De unde a venit ideea?

R: De la mutatul repetat. Am ajuns în acest spațiu, au fost niște clădiri vechi, după cum ați și văzut. Am încercat să vedem ce se potrivește, ce putem face ca extindere pentru că nu încăpea nici în acel spațiu care era și am ajuns la concluzia pe cost beneficiu că este mai corect să construim de la minus această clădire. În 2015, 2016 a încolțit această idee și am demarat.

Î: Cum v-ați simțit pe parcursul construirii și ce v-a mânat în asta?Î

R: Dorința de a face ceva. Este un vis și a ajuns să se împlinească. Este și influenț din familie. Tatăl meu, care a fost director înainte aici la școală și microbul se transmite.

Î: Câți copii sunt pe cap de profesor?

R: Depinde de clasă , clasele de severi de 4-5 copii, clasă de moderată 10-12 copii, dar conform noii legi se va schimba.

Î: Care sunt planurile de viitor?

R: Dorim să implementăm acel sistem de voluntariat în care sa oferim servicii terapeutice pentru copii din alte școli, care nu sunt la noi, dar trebuie să ne ancorăm totuși în legislație și să fie orientați spre aceste servicii.

