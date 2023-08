A fost făcut public anunțul privind organizarea licitației deschise pentru atribuirea contractului de construire (Pachet 1) a Spitalului Regional de Urgență Cluj în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Data limită pentru depunerea ofertelor este 21 septembrie 2023. Valoarea totală estimată a contractului este de 69 de milioane de lei, fără TVA.

„Obiectul contractului constă în execuția lucrărilor preliminare de construcții pentru realizarea obiectivului de investiții „Spital Regional de Urgență Cluj”, respectiv organizare de șantier, lucrări pregătitoare, terasamente și împrejmuire; excavare grosieră; execuție pereți mulați incintă și piloți forați; lucrări de protejare a săpăturii și ziduri de sprijin; lucrări de deviere conductă gaze naturale; alte lucrări, cu supunerea spre aprobarea Autorității contractante. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Contractanta stabilește un termen limita in care operatorii economici pot adresa solicitări de clarificare, respectiv in care aceasta va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare, după cum urmează: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătura cu documentația de atribuire este de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări in a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă recomandă tuturor operatorilor economici interesați pentru a depune o ofertă în cadrul prezentei proceduri de achiziție să viziteze amplasamentul obiectivului în vederea realizării unei mai bune înțelegeri a documentației de atribuire și evaluarea cât mai exactă a implicațiilor proiectului, atât tehnic cât și financiar. Autoritatea contractantă va organiza o singura vizită la amplasamentul obiectivului, respectiv cu 20 de zile înainte de depunerea ofertelor dar aceasta va fi stabilita exact și comunicată prin sistemul SEAP cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data preconizată pentru vizită. Costurile pentru participarea la această vizită vor fi suportate de către fiecare participant. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP”, potrivit anunțului publicat pe SEAP.

Spitalul Regional de Urgență de la Cluj va avea 849 de paturi pentru îngrijirea pacienților internați, 19 săli de operație, 60 de paturi pentru urgențe, 70 de camere pentru îngrijiri în ambulatoriu și circa 80 de camere dedicate serviciilor de diagnostic și tratament.

Unitatea sanitară va funcționa ca spital de urgență de nivel înalt, ce va fi organizat, în premieră, pe centre de servicii, urmând a utiliza tehnologii medicale avansate. Estimarea este că edificarea spitalului va dura patru ani de la semnarea contractului de execuție, valoarea totală a investiției implementate prin Ministerul Sănătății fiind de 540 de milioane de euro.



Reamintim, în acest context, faptul că terenul pe care urmează să fie edificată instituția spitalicească a fost preluat de către Consiliul Județean Cluj prin Hotărâre de Guvern în anul 2012, după care forul administrativ județean și-a îndeplinit toate obligațiile asumate pentru viabilizarea acestuia.

În luna noiembrie 2017 Consiliul Județean Cluj a predat acest teren către Ministerul Sănătății pentru a se putea obține de către România, prin intermediul Guvernului, finanțarea europeană necesară.

Citește și: Boc îl trimite încă o dată la München pe arhitectul care s-a drogat cu Ayahuasca alături de Vanessa Youness și-i alocă peste 130.000 de lei din bugetul local