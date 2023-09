Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT) și-a deschis, joi, porțile în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Evenimentul vine anul acesta cu discuții interesante, lansări de carte, iar ultima zi a acestei ediții este rezervată aproape în totalitate celor mici.

„Într-adevăr, ediția din acest an este dedicată viitorului pe care deja îl trăim, și anume digitalizarea, motiv pentru care am organizat diferite discuții și dezbateri pe această temă. Însă nu am uitat de scopul principal al festivalului, și anume de a aduce cartea mai aproape de oameni. Astfel, și anul acesta am pregătit lansări de carte și evenimente pentru toate vârstele și, sperăm noi, pentru toate gusturile. Îi așteptăm pe clujeni (și nu numai!) să ni se alăture în cele patru zile de festival, să treacă pe la edituri, să răsfoiască pagini, să ne cunoască, să se bucure de povești așa cum o facem și noi, cei care organizăm acest eveniment care a ajuns acum la cea de-a noua ediție”, a spus Gabriel Bota, directorul Festivalului Internațional de Carte Transilvania.

Toamna aceasta în Piața Unirii, la FICT vor avea loc 43 de evenimente. Dintre acestea, 21 sunt lansări de carte, 4 sunt întâlniri cu scriitori internaționali contemporani celebri (Guillermo Arriaga din Mexic, Dacia Maraini din Italia, David Machado din Portugalia și Dimitrios Kanellopoulos din Grecia), iar 4 sunt dezbateri pe tema digitalizării. Restul, până la 43, sunt diverse conferințe și dialoguri, toate având în centru cultura și viața.

Având ca temă „AI și Cartea”, Festivalul Internațional de Carte Transilvania vine anul acesta cu dezbateri între unii dintre cei mai importanți specialiști din domeniu, care vor răspunde la întrebări pe care, poate, cu toții le-am avut și nu am știut cui să le adresăm.

Astfel, în zona de tehnologie și digitalizare, vor avea loc următoarele evenimente:

Tehnologia – amic sau inamic al profesionistului în sănătate;

Invitați: Prof. Univ. Elena Dinte (Președinte Colegiul Farmaciștilor Cluj), Sigina Pop (Nutriționist dietetician), Dr. Horia Simu(Manager General Serviciul Județean de Ambulanță Cluj), Dr. Radu Vidra (Medic specialist oncologie), evenimentul fiind moderat de Luminița Rusu.

Importanța alfabetizării digitale/Ce facem cu analfabetismul digital?, eveniment realizat în parteneriat cu Școala Informală de IT.

Speakeri: Ioana Albert-Toth (Program Manager @Școala informală de IT & QA Architect), Alexandra Nap (Discipline Manager @Școala informală de IT & IT Consultant), Cristian Gabriel Pavel (CEO Alfa Software).

A.I. și Cartea

Invitați: Bogdan Putinică (CEO Microsoft România), Dr. Daniel Metz, Prof. Univ. Dr. Ciprian Mihali, Prof. Univ. Dr. Răzvan Cherecheș, Prof. Dr. Ing. Sergiu Nedevschi (Membru Corespondent al Academiei Române, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca).

O bună parte a zilei de duminică poartă numele de „FICT-ul copiilor” și este dedicată celor mici. Pentru ei, organizatorii FICT au pregătit lansări de carte pentru copii, personaje din povești, joculețe, face-painting și multe altele.

Festivalul se va încheia într-o notă atât serioasă cât și veselă cu evenimentul „Despre viață și alte glume”, care va fi o discuție sinceră între comediantul Nicu Bendea și scriitoarea Bianca Tămaș.

Mai multe detalii despre program și fiecare eveniment în parte se găsesc pe site-ul FICT, la secțiunea „Program”.

FICT este un proiect realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, precum și a Consiliului Județean Cluj.

Citește și: RADP Cluj-Napoca a distrus o mașină parcată neregulamentar: Au chemat o macara și au reușit performanța de a o scăpa de pe platformă