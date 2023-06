Un accident rutier grav a avut loc, sâmbătă dimineață, în județul Sibiu, pe drumul spre Păltiniș. Trei persoane au murit, iar alte două au fost rănite, după ce mașinile în care se aflau s-au izbit violent, iar unul dintre autoturisme s-a răsturnat.

„În urma accidentului rutier dintre două autoturisme, 3 bărbați în vârstă de 24, 50 și 63 prezentau leziuni incompatibile cu viața, medicii prezenți la fața locului declarând decesul acestora. De asemenea, alte 2 persoane implicate în accident au fost grav rănite. Un minor în vârstă de 15 ani a suferit un stop cardio-respirator, acesta a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost transportat la CPU Luther, și un bărbat de 30 de ani. Ambii au fost transportați la spital de echipajele SAJ”, au precizat reprezentanții ISU Sibiu.

„Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, in timp ce conducea un autoturism dinspre Sibiu spre Rasinari, la intersectia cu DJ 106D, un barbat in varsta de 63 de ani, a virat la stanga fara sa acorde prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus dinspre Rasinari spre Sibiu de catre un barbat in varsta de 24 de ani. Din pacate, in urma coliziunii a rezultat decesul a 3 persoane, cei doi conducatori auto si un pasager din primul autoturism, barbat in varsta de 50 de ani, precum si ranirea altor doi pasageri, un adolescent in varsta de 15 ani, din primul auto si un barbat in varsta de 31 de ani, din cel de-al doilea autoturism”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Cercetarile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor care au dus la producerea acestei tragedii.

