Tiberiu Groza, președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România și director artistic al Ansamblului Folcloric „Dor Transilvan”, este acuzat de către interpreta de muzică populară Codruța Jula că ar fi generat un moment tensionat la Zilele Comunei Jucu.

Codruța Jula a afirmat că Tiberiu Groza i-a smuls microfonul din mână într-un mod „foarte agresiv”, când încerca să-și ia rămas bun de la public.

„Zilele comunei Jucu….o mare dezamăgire!!!

Dl Tiberiu Groza nu se afla pe acest afis, in schimb este omul care s a ocupat de prezentarea artiștilor care au urcat pe scena.

La finall urma doar să iau rămas bun de la publicul foarte frumos si minunat de care am vrut sà ma despart într-un cadru de aplauze. Eu,ca artist m am simțit efectiv iubită de public, de catre primar, care este un om EXTRAORDINAR!!

Ei bine …acest domn Tiberiu nu doreste sa aiba in vedere ca exista tineri care chiar canta in CLUJUL acesta mare, si nu sunt ajutați.Din contra, sunt chiar blamati pt ca stiu cante toate genurile muzicale. Va întreb pe voi toti unde este de fapt promovarea valorilor artistice si muzicale actuale si de viitor? Unde este starea de bine ?

Asta pentru ca mi-am permis sa stau 5 min in plus pe scena,langa voi, publicul?!

Acest individ care ar trebui sa ajute tinerii, artisti.

Tiberiu Groza, de fapt NU respecta nici omul care asculta nici omul care canta!

Pur si simplu mi-a smuls microfonul din mana, foarte agresiv, si a anunțat GATA!

Doar pentru ca am indraznit sa stau încâ 5 min in plus langa voi si nu am respectat programul ?!

IMI ASUM , insa acest om nu m-a respectat pe mine,in primul rând ca om ,ca artist, ca femeie dar nici orchestra din spatele meu!

Multe lipsuri și din pacate toata lumea tace si sustine inca mizeria din cultură.”, a transmis interpreta de muzică populară.

