După ce maneaua ”Așa sunt zilele mele” s-a auzit la Neversea, acum a venit rândul celor de la Electric Castle să intre în ”rândul lumii”, potrivit știridecluj.ro

Azi noapte, la una dintre scene a răsunat ”Asa sunt zilele mele”, a lui Adrian Copilul Minune, iar tinerii iubitori de muzică electronică s-au distrat.

Replica pe buzele tuturor acum este că ”Urmează Untoldul!”.

DJ -ul Tommy Cash, care a mixat pe manele, nu va mai veni la Electric. ”Thank you, Tommy Cash! For your last ever performance at Electric Castle”, au scris organizatorii